Hindi NewsUP NewsMirzapur will be renamed Vindhyachal Dham proposal placed before Cabinet Minister Nand Gopal Nandi
मिर्जापुर जिले का बदलेगा नाम? कैबिनेट मंत्री नंदी के सामने रखा गया प्रस्ताव, नया नाम भी सुझाया

संक्षेप:

गुरुवार को मिर्जापुर के डाक बंगला में कैबिनेट मंत्री नंदी गोपाल नंदी ने बैठक आयोजित की। जिसमें जिले के जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में मिर्जापुर का नाम बदलने का प्रस्ताव रखा गया।

Fri, 28 Nov 2025 03:29 PMDinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, मिर्जापुर
एक दिन पहले सीएम योगी ने गाजियाबाद में कुशीनगर जिले के फाजिलनगर का नाम बदलकर उसे पावानगरी करने की घोषणा की थी। अब मिर्जापुर जिले का नाम बदलने को लेकर भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी के सामने मिर्जापुर का नाम बदलने को लेकर प्रस्ताव भी रख दिया गया हे। नगर पालिका अध्यक्ष ने मिर्जापुर को विंध्याचल धाम करने का प्रस्ताव रखा है, जिस पर सहमति भी बन गई है। मंत्री नंदी ने जिला प्रशासन से प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए हैं।

अष्टभुजा निरीक्षण गृह के सभागार में जिला प्रशासनिक समन्वय समिति एवं कोर कमेटी की गुरुवार को बैठक हुई थी। मीटिंग में प्रभारी मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता ‘नन्दी’ भी मौजूद थे। मीटिंग में पहुंचे जनप्रतिनिधियों ने कई मुद्दों को उठाया। राजगढ़ में अवैध मादक पदार्थ की बिक्री और बिजली विभाग के विजिलेंस के एक दरोगा पर भाजपा कार्यकर्ता से अवैध वसूली करने का मुद्दा उठाया गया। प्रभारी मंत्री ने दोनों मामलों में संबंधित अफसरों को कार्रवाई का निर्देश दिए। इसी दौरान नगर पालिका अध्यक्ष श्याम सुंदर केशरी ने मिर्जापुर का नाम बदलकर विन्ध्याचल धाम करने का प्रस्ताव समिति के माध्यम से शासन को भेजने की मांग की। मीटिंग में मौजूद लोगों ने मिर्जापुर का नाम बदलने को लेकर सहमति भी जता दी। सबकी सहमित के बाद मंत्री नंदी ने जिला प्रशासन को प्रस्ताव भेजने के निर्देश जारी कर दिए। मंत्री के निर्देश के बाद से ही मिर्जापुर का नाम बदलने की चर्चाएं शुरू हो गई हैं।

शराब की भट्टियों, स्मैक और गांजा की बिक्री पर लगे रोक

प्रभारी मंत्री नंदी ने कहा जनप्रतिनिधि और अधिकारी दोनों का एक ही कार्य है कि जनपद और प्रदेश का विकास हो। उन्होंने कहा आपस में समन्वय बनाकर सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर आमजन तक पहुंचाएं। बैठक में एक जनप्रतिनिधि/कार्यकर्ता ने राजगढ़ क्षेत्र में धड़ल्ले से अवैध शराब और स्मैक, गांजा आदि की बिक्री का मुद्दा उठाए जाने पर प्रभारी मंत्री ने पुलिस विभाग और आबकारी विभाग को सख्त निर्देश देते हुए कहा अवैध शराब बनाने वाले भट्ठियों और बिक्री, स्मैक, गांजा आदि की बिक्री पर तत्काल रोक लगाई जाए। इस धंधे में लिप्त लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा अवैध मादक पदार्थ जिस थाना क्षेत्र और बीट में बिक रहा है उस थाने के प्रभारी और बीट के सिपाही के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
