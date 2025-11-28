मिर्जापुर जिले का बदलेगा नाम? कैबिनेट मंत्री नंदी के सामने रखा गया प्रस्ताव, नया नाम भी सुझाया

संक्षेप: गुरुवार को मिर्जापुर के डाक बंगला में कैबिनेट मंत्री नंदी गोपाल नंदी ने बैठक आयोजित की। जिसमें जिले के जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में मिर्जापुर का नाम बदलने का प्रस्ताव रखा गया।

एक दिन पहले सीएम योगी ने गाजियाबाद में कुशीनगर जिले के फाजिलनगर का नाम बदलकर उसे पावानगरी करने की घोषणा की थी। अब मिर्जापुर जिले का नाम बदलने को लेकर भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी के सामने मिर्जापुर का नाम बदलने को लेकर प्रस्ताव भी रख दिया गया हे। नगर पालिका अध्यक्ष ने मिर्जापुर को विंध्याचल धाम करने का प्रस्ताव रखा है, जिस पर सहमति भी बन गई है। मंत्री नंदी ने जिला प्रशासन से प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए हैं।

अष्टभुजा निरीक्षण गृह के सभागार में जिला प्रशासनिक समन्वय समिति एवं कोर कमेटी की गुरुवार को बैठक हुई थी। मीटिंग में प्रभारी मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता ‘नन्दी’ भी मौजूद थे। मीटिंग में पहुंचे जनप्रतिनिधियों ने कई मुद्दों को उठाया। राजगढ़ में अवैध मादक पदार्थ की बिक्री और बिजली विभाग के विजिलेंस के एक दरोगा पर भाजपा कार्यकर्ता से अवैध वसूली करने का मुद्दा उठाया गया। प्रभारी मंत्री ने दोनों मामलों में संबंधित अफसरों को कार्रवाई का निर्देश दिए। इसी दौरान नगर पालिका अध्यक्ष श्याम सुंदर केशरी ने मिर्जापुर का नाम बदलकर विन्ध्याचल धाम करने का प्रस्ताव समिति के माध्यम से शासन को भेजने की मांग की। मीटिंग में मौजूद लोगों ने मिर्जापुर का नाम बदलने को लेकर सहमति भी जता दी। सबकी सहमित के बाद मंत्री नंदी ने जिला प्रशासन को प्रस्ताव भेजने के निर्देश जारी कर दिए। मंत्री के निर्देश के बाद से ही मिर्जापुर का नाम बदलने की चर्चाएं शुरू हो गई हैं।