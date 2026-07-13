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पत्नी की हत्या में जेल से लौटते ही छोटे भाई की पत्नी की कर दी हत्या, फिर खुद भी फांसी पर लटक गया

By Deep Pandey
लाइव हिन्दुस्तान
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यूपी के मिर्जापुर जिले में सनसनीखेज वारदात सामने आई है।  पत्नी की हत्या में जेल से लौटते ही एक शख्स ने छोटे भाई की पत्नी की हत्या कर दी है। वारदात को अंजाम देने के बाद खुद भी फांसी पर लटक गया।

पत्नी की हत्या में जेल से लौटते ही छोटे भाई की पत्नी की कर दी हत्या, फिर खुद भी फांसी पर लटक गया

यूपी के मिर्जापुर में एक शख्स ने पत्नी की हत्या में जेल की सजा काट कर लौटते ही फिर खूनी खेल खेल दिया। शख्स ने फिर परिवार के ही एक सदस्य का मर्डर कर दिया। उसने अपने छोटे भाई की पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। यही नहीं भयाहू के मर्डर के बादखुद भी मौत को गले लगा लिया। फांसी पर लटक गया। हत्या और खुदकुशी की वारदात के बाद गांव में सनसनी फैल गई। घटना के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दी। पीड़ित की ओर से दी गई तहरीर पर मुकदमा दर्ज लिया है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

बताया जा रहा है कि आरोपी छोटेलाल उर्फ कलट्टर पूर्व में अपनी पत्नी की दहेज हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया था, और करीब 9 साल की सजा काटने के बाद लगभग एक साल पहले जेल से रिहा होकर गांव लौटा था। इसके बाद से वह घर पर रहता था। बताया जा रहा है कि जब ननकू की पत्नी संगीता अपने घर पर थी, उसी वक्त आरोपी छोटेलाल उर्फ कलट्टर का किसी बात को लेकर विवाद हुआ। इसके बाद आरोपी का पारा हाई हो गया। आरोपी ने संगीता की बेहरमी से पिटाई कर दी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। हैवान जेठ ने इसके बाद भयाहू की हत्या करने के बाद थोड़ी दूरी पर जाकर बगीचे में पेड़ में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।

महिला को थे दो बच्चे, परिवार का रो-रोकर बुरा हाल

वहीं सूचना के बाद पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतका अपने पीछे पांच साल पुत्र लाडो और पांच माह की पुत्री पारो को छोड़ गई हैं। घटना के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। मामले में सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि मृतका के भाई की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

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Deep Pandey

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Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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