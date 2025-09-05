कॉलेज के लैब में केमिस्ट्री टीचर ने लगा ली फांसी, शव देख पत्नी बेहोश, बेटा MBBS तो बेटी एम फार्मा कर रही

यूपी के मिर्जापुर में एक कॉलेज के लैब में केमिस्ट्री टीचर ने फांसी लगा ली। सूचना के बाद हड़कंप मच गया। कॉलेज पहुंची पत्नी शव देखकर बेहोश हो गई। टीचर का बेटा MBBS तो बेटी एम फार्मा कर रही है।

यूपी के मिर्जापुर में कछवां स्थित गांधी विद्यालय इंटर कॉलेज के लैब में केमिस्ट्री टीचर 56 वर्षीय डॉ. दिलीप सिंह ने फांसी लगाकर जान दे दी। उनका शव पंखे के सहारे फंदे पर लटकता मिला। पुलिस ने उसे नीचे उतार पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल सका। पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। फुटेज के आधार पर छानबीन शुरू कर दी गई है। खबर लगते ही उनकी पत्नी मंजुला सिंह कॉलेज पहुंच गई। पति का शव देखते ही वे बेहोश हो गई।

शिक्षकों ने तत्काल कछवां सीएचसी से डाक्टर को बुलाया। कुछ देर बाद पत्नी मंजुला होश में आईं। पत्नी मंजुला सिंह वाराणसी के राजातालाब में प्राइमरी स्कूल में अध्यापिका हैं। एक पुत्र अमन सिंह और पुत्री आयुषी सिंह हैं। पुत्र लखनऊ से एमबीबीएस की पढ़ाई और पुत्री कानपुर से एम फार्मा कर रही है। डॉ. दिलीप वर्ष 1996 से कछवां गांधी विद्यालय इंटर कॉलेज में कार्यरत थे।

चोलापुर क्षेत्र (वाराणसी) में मझवां गांव निवासी डॉ. दिलीप सिंह गुरुवार सुबह कॉलेज पहुंचे। उन्हें पीईटी के कक्ष निरीक्षकों की ट्रेनिंग में शामिल होना था। काफी देर तक वह दिखाई नहीं दिए तो सहयोगियों को चिंता हुई। वे उनकी तलाश में जुट गए। उन्होंने उनके मोबाइल फोन पर कॉल भी किया। कोई जवाब नहीं मिलने पर एक सहयोगी ने सीसीटीवी कैमरे का फुटेज देखा। इसमें डॉ. दिलीप सिंह लैब में पंखे में गमछे के सहारे लटके हुए दिखे। लोग तत्काल केमेस्ट्री लैब पहुंचे। दरवाजा अंदर से बंद था। घटना की सूचना पुलिस को दी गई।

मौके पर पहुंची पुलिस ने लैब का दरवाजा तोड़कर उन्हें फंदे से नीचे उतारा। इस बीच, उनकी मौत हो चुकी थी। उनका शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इस संबंध में सीओ सदर अमर बहादुर ने बताया कि गांधी विद्यालय इंटर कॉलेज के शिक्षक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उनके मुताबिक परिजनों ने बताया कि वह पेट की बीमारी से अवसादग्रस्त थे।