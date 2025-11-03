Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsMiranpur Katra Nagar Panchayat President Mukhtiyar Ahmed not be able contest elections four years court has imposed stay
चार साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे नगर पंचायत अध्यक्ष मुख्तियार अहमद, कोर्ट ने लगाई रोक

चार साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे नगर पंचायत अध्यक्ष मुख्तियार अहमद, कोर्ट ने लगाई रोक

संक्षेप: शाहजहांपुर में न्यायालय ने मीरानपुर कटरा नगर पंचायत अध्यक्ष का विगत चुनाव शून्य घोषित कर दिया है। अध्यक्ष मुख्तियार अहमद को चार वर्ष के लिए चुनाव लड़ने से भी प्रतिबंधित किया गया है।

Mon, 3 Nov 2025 10:10 PMDinesh Rathour शाहजहांपुर
यूपी के शाहजहांपुर में न्यायालय ने मीरानपुर कटरा नगर पंचायत अध्यक्ष का विगत चुनाव शून्य घोषित कर दिया है। अध्यक्ष मुख्तियार अहमद को चार वर्ष के लिए चुनाव लड़ने से भी प्रतिबंधित किया गया है। इन पर आपराधिक इतिहास छिपाने और दो जगह वोटर होने का आरोप था। सुनवाई के दौरान मामला सत्य पाए जाने पर कोर्ट ने फैसला सुनाया।

विगत चुनाव में पराजित निर्दलीय प्रत्याशी डा. पूजा कसाना और भाजपा प्रत्याशी सोनम गुप्ता ने न्यायालय में अलग-अलग याचिकाएं दाखिल कर अध्यक्ष मुख्तियार अहमद के निर्वाचन को चुनौती दी थी। विगत चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार मुख्तियार अहमद निर्दलीय उम्मीदवार डा. पूजा कसाना को पराजित कर अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। भाजपा से सोनम गुप्ता उम्मीदवार थीं। पूजा कसाना और भाजपा उम्मीदवार सोनम गुप्ता ने न्यायालय में चाचिकाएं दाखिल कर मुख्तियार अहमद के निर्वाचन को चुनौती दी थी।

याचिकाकर्ताओं ने अध्यक्ष मुख्तियार अहमद पर आपराधिक इतिहास और दोषसिद्धि छिपाकर चुनाव लड़ने का आरोप लगाते हुए अध्यक्ष मुख्तियार अहमद का निर्वाचन शून्य घोषित करने की याचना की थी। सोनम गुप्ता की ओर से अमित कुमार मिश्रा एडवोकेट और पूजा कसाना की ओर से अनिल त्रिवेदी एडवोकेट ने न्यायालय में पक्ष रखा। सुनवाई के पश्चात एडीजे प्रथम आशीष वर्मा ने शनिवार को निर्णय सुरक्षित कर लिया था। सोमवार को घोषित निर्णय में न्यायालय ने अध्यक्ष का निर्वाचन शून्य घोषित कर अध्यक्ष मुख्तियार अहमद को चार साल के लिए चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित कर दिया। याचिकाकर्ता डा. पूजा कसाना ने न्यायालय के निर्णय पर हर्ष व्यक्त किया है। नगर पंचायत अध्यक्ष मुख्तियार अहमद ने उच्च न्यायालय की शरण लेने का संकेत दिया है। भाजपा खेमे में भी न्यायालय के निर्णय से हर्ष व्याप्त है।

दो जगह वोटर और आठ मुकदमों का आपराधिक इतिहास छिपाया

मीरानपुर कटरा नगर पंचायत के चेयरमैन मुख्तियार अहमद पर आरोप है कि नामांकन के दौरान न केवल अपने ऊपर दर्ज मुकदमों की जानकारी छिपाई, बल्कि यह तथ्य भी नहीं बताया कि उनका वोट पीलीभीत जिले में भी बना हुआ है। मुख्तियार अहमद का नाम पीलीभीत की विभिन्न अदालतों में चल रहे आठ मुकदमों में दर्ज है, जिनमें से कुछ में उन्होंने जुर्म भी स्वीकार किया है। बावजूद इसके उन्होंने नामांकन पत्र में इसका जिक्र नहीं किया। कोर्ट में यह मामला सोनम गुप्ता की ओर से उठाया गया। उनके अधिवक्ता अमित मिश्रा ने बताया कि नामांकन के बाद जब उनकी मुवक्किल को मुख्तियार अहमद के आपराधिक इतिहास की जानकारी मिली, तो उन्होंने पीलीभीत अदालतों से मुकदमों की प्रतियां निकलवाकर साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत कीं। साथ ही पीलीभीत में मुख्तियार अहमद का वोटर आईडी प्रमाण भी अदालत में दिया गया।

सभी पूर्व प्रत्याशियों ने सत्य का जीत बताया

स्थानीय राजनीतिक हलकों में इस फैसले के बाद हलचल तेज हो गई है। सभी पूर्व प्रत्याशियों ने इसे सत्य की जीत बताया है और नए चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि वर्तमान चेयरमैन केवल नाम के लिए पद पर बने हुए हैं, जबकि वास्तविक कार्यभार पूर्व चेयरमैन शमीउस्सान खां संभाल रहे हैं। मुख्तियार अहमद का कटरा में कोई स्थायी संपत्ति नहीं है और वे मूल रूप से मोहल्ला बृजकसावान, शहर पीलीभीत के निवासी हैं।

वार्ड सदस्य के निर्वाचन निरस्त वाली याचिका रद

वार्ड सदस्य अनुज त्रिपाठी का निर्वाचन निरस्त करने की मांग वाली याचिका न्यायालय ने खारिज कर दी। चुनाव में सदस्य पद के पराजित उम्मीदवार विश्वनाथ त्रिपाठी ने न्यायालय से नगर पंचायत के वार्ड संख्या दस कायस्थान प्रथम के सदस्य अनुज त्रिपाठी का निर्वाचन निरस्त करने की याचना की थी। याचिका में पराजित उम्मीदवार ने निर्वाचन कर्मियों पर गलत तरीके से मत निरस्त करने का आरोप लगाया था। साक्ष्य के अभाव में न्यायालय ने याचिका खारिज कर दी।

Shahjahnpur News Up Latest News Gram Panchayat
