minor who went to attend durga puja was beaten to death injuring three others

दुर्गा पूजा देखने गए नाबालिग की पीट-पीटकर हत्या, 3 को किया घायल; बाइक से ठोकर लगने पर बवाल

16 साल का आकाश निषाद अपने साथियों के साथ बाइक से दुर्गा पूजा मेला देखने सहजनवा कस्बे पहुंचा था। इसी दौरान उनकी बाइक से दूसरी बाइक में ठोकर लग गई, जिससे एक व्यक्ति को चोट आ गई। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया। इसी बीच कुछ लोगों ने आकाश को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया।

Ajay Singh वरिष्ठ संवाददाता, गोरखपुरTue, 30 Sep 2025 01:09 PM
उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में दुर्गा पूजा देखने गए एक नाबालिग लड़के को पीट-पीटकर मार डाला गया। बाइक में ठोकर लग जाने जैसी मामूली बात को लेकर झगड़ा हुआ था। मारपीट में तीन अन्य नाबालिग लड़के घायल हो गए। मेडिकल कॉलेज में इलाज के बाद डॉक्टरों ने उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी। घटना की जानकारी मिलते ही गांववालों का गुस्सा भड़क गया। उन्होंने पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है।

घटना, गोरखपुर के सहजनवां क्षेत्र में हुई। मिली जानकारी के अनुसार बनकटिया गांव का रहने वाला 16 साल का आकाश निषाद पुत्र दिलीप निषाद अपने साथियों के साथ बाइक से दुर्गा पूजा मेला देखने सहजनवा कस्बे पहुंचा था। इसी दौरान उनकी बाइक से दूसरी बाइक में ठोकर लग गई, जिससे एक व्यक्ति को चोट आ गई। इतनी मामूली सी बात को लेकर झगड़ा होने लगा। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया। इसी बीच कुछ लोगों ने आकाश को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। आकाश दर्द से चीखने-चिल्लाने लगा।

आकाश के साथियों विशाल निषाद (उम्र 15 वर्ष), शैलेंद्र निषाद और रंजीत निषाद ने उसे बचाने की कोशिश की तो उन्हें भी पीटा गया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद (सीएचसी) पहुंचाया।

हालत गंभीर होने पर आकाश निषाद को मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अन्य तीनों का इलाज कर घर भेज दिया गया। घटना की जानकारी मिलते ही गांव के लोग आक्रोशित हो उठे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है।

