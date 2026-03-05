Hindustan Hindi News
यूपी में नाबालिग से दरिंदगी, मेला देखने गई लड़की को उठा ले गए कार सवार, जंगल में किया गैंगरेप

Mar 05, 2026 04:12 pm ISTDinesh Rathour बुलंदशहर
बुलंदशहर में नाबालिग से दरिंदगी का मामला सामने आया है। घटना के समय किशोरी परिजनों के साथ चोला क्षेत्र के एक गांव निवासी पड़ोसी गांव में धार्मिक मेला देखने गई थी। यहीं पर दो कार सवार युवकों ने किशोरी का अपहण कर लिया।

यूपी के बुलंदशहर में नाबालिग से दरिंदगी का मामला सामने आया है। घटना के समय किशोरी परिजनों के साथ चोला क्षेत्र के एक गांव निवासी पड़ोसी गांव में धार्मिक मेला देखने गई थी। यहीं पर दो कार सवार युवकों ने किशोरी का अपहण कर लिया और जंगल ले जाकर दो युवकों ने गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया, जबकि दो अन्य युवकों ने दुष्कर्म का प्रयास किया। घटना को अंजाम देकर आरोपी किशोरी को मेले में छोड़कर फरार हो गए। खोजबीन करने पर परिजनों को किशोरी बेहोशी की अवस्था में मिली। होश आने पर किशोरी ने परिजनों को आपबीती बताई। पीड़िता के पिता की तहरीर पर पुलिस ने तीन नामजद समेत चार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

चोला थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता के पिता ने दर्ज कराए मुकदमे में बताया कि बुधवार शाम उसकी साढ़े सोलह वर्षीय पुत्री परिजनों के साथ पड़ोसी गांव में मेला देखने गई थी। मेले से एक युवक ने उसका मुंह भींचकर अगवा कर लिया। और अन्य मौजूद युवक के साथ कार में डालकर जंगल में ले गया। जहां दोनों ने गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। वहां मौजूद दूसरी कार सवार युवकों जिनमें से एक को किशोरी ने पहचान लिया, दोनों ने भी दुष्कर्म का प्रयास किया। एक आरोपी ने किशोरी को उसके चाचा का नाम लेकर किशोरी की जानकारी दी।

नाबालिग को बेहोश की हालत में छोड़कर नाबालिग फरार

आरोपी किशोरी को बेहोशी की हालत में मेले में छोड़कर फरार हो गए। खोजबीन में जब किशोरी मिली तों उसने आपबीती सुनाई। व एक युवक का नाम बताया। थाना प्रभारी बलराम सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर दिपांशु यादव निवासी सराय दूल्हा थाना सिकंदराबाद,प्रिंस यादव निवासी बम्हेटा वेव सिटी कमिश्नरेट गाजियाबाद, सुनील यादव पचौता व एक अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। किशोरी को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया है।

सात साल की बच्ची से दुष्कर्म के प्रयास के बाद हत्या

वहीं दूसरी ओर शाहजहांपुर में सात साल की बच्ची से दुष्कर्म के प्रयास के बाद हत्या। रोजा थाना क्षेत्र के लोधीपुर में होली के दिन की घटना। सुबह दूसरे के घर चौका-बर्तन करने गई थी महिला। घर में 14 और सात साल की दो बेटियां, दो बेटे छह-सात साल के थे। आरोप है कि इसी दौरान पड़ोस का एक युवक पहुंच गया घर की छत पर। छत पर रंग देख रही सात वर्षीय बेटी से दुष्कर्म का करने लगा प्रयास। दुष्कर्म नहीं होने पर हत्या कर शव को फेंक दिया छत की जाल पर। एसपी ने कहा, आरोपों की कराई जा रही जांच, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी इंतजार।

Bulandsehar News Girl Raped UP Police अन्य..
