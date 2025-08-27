minor sister was in objectionable condition with her boyfriend at night younger brother killed her after seeing her रात में प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हाल में थी नाबालिग बहन, देख लेने पर छोटे भाई का कत्ल, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsminor sister was in objectionable condition with her boyfriend at night younger brother killed her after seeing her

रात में प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हाल में थी नाबालिग बहन, देख लेने पर छोटे भाई का कत्ल

आरोपी बहन ने पुलिस को बताया कि उसका प्रेमी रात में समय घर में घुस आया। भाई ने उसे आरोपी के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया। पहले तो दोनों ने भाई को काफी समझाया कि वह किसी को ये बात न बताए। लेकिन वो माता-पिता को बताने पर अड़ गया तो प्रेमी के साथ मिलकर उसने गला दबा दिया।

Ajay Singh संवाददाता, एटाWed, 27 Aug 2025 08:29 AM
share Share
Follow Us on
रात में प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हाल में थी नाबालिग बहन, देख लेने पर छोटे भाई का कत्ल

यूपी के एटा जिले के जलेसर में 12 साल के लड़के की हत्या उससे दो साल बड़ी नाबालिग बहन ने ही गला दबाकर की थी। इस वारदात में उसके प्रेमी ने भी साथ दिया था। हत्या के 12 घंटे के अंदर ही पुलिस ने पूछताछ घटना का खुलासा कर दिया। दोनों को पकड़कर पुलिस ने प्रेमी को जेल और बहन को बाल सुधार गृह भेजा है। इस घटना को जो भी सुन रहा है वो हैरान रह जा रहा है। लोग 14 साल की उम्र में एक लड़की के ऐसे खौफनाक कदम से सन्न हैं। साथ ही खून के रिश्तों में भी कोई लगाव न रह जाने के ऐसे उदाहरणों को लेकर चिंता में हैं।

जलेसर कोतवाली में सोमवार को एक बालक की नृशंस हत्या की गई थी। पुलिस को शुरू से ही किसी नजदीकी का हाथ होने का शक था। सबूत इकट्ठा कर पुलिस ने बालक की 14 वर्षीय बहन से पूछताछ की। सख्ती करने पर वह टूट गई और वारदात का सारा सच उगल दिया। उसने बताया कि भाई ने उसे प्रेमी विनय शर्मा पुत्र श्याम शर्मा के साथ रात को देख लिया था। वो किसी को बता न दे इसलिए उसने गला दबाकर भाई की हत्या कर दी। मौत को सामान्य जताने के लिए उसने पेन से गले पर नीला रंग लगा दिया। वहीं प्रेमी घटना के बाद भाग गया और सुबह मौत पर शोक जताने पहुंचा।

ये भी पढ़ें:घर में अकेले थे भाई-बहन, गला दबाकर लड़के का मर्डर; पास ही चारपाई पर सोती रही बहन

कोतवाली जलेसर प्रभारी सुधीर राघव ने बताया कि इस मामले की रिपोर्ट अज्ञात में दर्ज कराई गई थी। घटना के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी। पूछताछ के लिए मृतक की नाबालिग बहन को हिरासत में लिया। पूछताछ के बाद बहन ने बताया कि उसका प्रेमी विनय शर्मा रात में समय घर में घुस आया। भाई ने उसे आरोपी के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया।

पहले तो दोनों ने भाई को काफी समझाया कि वह किसी को ये बात न बताए। लेकिन वो माता-पिता को बताने पर अड़ गया तो प्रेमी के साथ मिलकर उसने गला दबा दिया। इसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया और लड़की को बाल सुधार गृह व उसके प्रेमी को जेल भेज दिया।

UP Top News UP News Today Up Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |