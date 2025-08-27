रात में प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हाल में थी नाबालिग बहन, देख लेने पर छोटे भाई का कत्ल

आरोपी बहन ने पुलिस को बताया कि उसका प्रेमी रात में समय घर में घुस आया। भाई ने उसे आरोपी के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया। पहले तो दोनों ने भाई को काफी समझाया कि वह किसी को ये बात न बताए। लेकिन वो माता-पिता को बताने पर अड़ गया तो प्रेमी के साथ मिलकर उसने गला दबा दिया।

यूपी के एटा जिले के जलेसर में 12 साल के लड़के की हत्या उससे दो साल बड़ी नाबालिग बहन ने ही गला दबाकर की थी। इस वारदात में उसके प्रेमी ने भी साथ दिया था। हत्या के 12 घंटे के अंदर ही पुलिस ने पूछताछ घटना का खुलासा कर दिया। दोनों को पकड़कर पुलिस ने प्रेमी को जेल और बहन को बाल सुधार गृह भेजा है। इस घटना को जो भी सुन रहा है वो हैरान रह जा रहा है। लोग 14 साल की उम्र में एक लड़की के ऐसे खौफनाक कदम से सन्न हैं। साथ ही खून के रिश्तों में भी कोई लगाव न रह जाने के ऐसे उदाहरणों को लेकर चिंता में हैं।

जलेसर कोतवाली में सोमवार को एक बालक की नृशंस हत्या की गई थी। पुलिस को शुरू से ही किसी नजदीकी का हाथ होने का शक था। सबूत इकट्ठा कर पुलिस ने बालक की 14 वर्षीय बहन से पूछताछ की। सख्ती करने पर वह टूट गई और वारदात का सारा सच उगल दिया। उसने बताया कि भाई ने उसे प्रेमी विनय शर्मा पुत्र श्याम शर्मा के साथ रात को देख लिया था। वो किसी को बता न दे इसलिए उसने गला दबाकर भाई की हत्या कर दी। मौत को सामान्य जताने के लिए उसने पेन से गले पर नीला रंग लगा दिया। वहीं प्रेमी घटना के बाद भाग गया और सुबह मौत पर शोक जताने पहुंचा।

