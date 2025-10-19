Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP Newsminor mother will remain in the shelter home with her child she will not be allowed to live with her adult husband
बच्चे के साथ आश्रय गृह में ही रहेगी नाबालिग मां, व्यस्क पति के साथ रहने की इजाजत नहीं

संक्षेप: हाई कोर्ट ने कहा कि नाबालिग पत्नी के साथ रहने से वयस्क पति भी पाक्सो अधिनियम के तहत दंडनीय अपराधों के लिए उत्तरदायी होगा। ट्रायल कोर्ट ने नाबालिग लड़की को वयस्क पति के साथ रहने की इजाजत देने से इनकार कर दिया था।

Sun, 19 Oct 2025 11:56 AMAjay Singh विधि संवाददाता, प्रयागराज
Minor mother and her child: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाबालिग मां को बच्चे सहित राजकीय आश्रय गृह से मुक्त करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि उसे वयस्क होने तक वहीं रहना होगा। कोर्ट ने उसके स्वास्थ्य की निगरानी के लिए सीएमओ कानपुर को हर महीने कम से कम दो बार डॉक्टर भेजने का निर्देश दिया है।

यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर एवं न्यायमूर्ति संजीव कुमार की खंडपीठ ने नाबालिग लड़की की सास की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका खारिज करते हुए दिया है। कोर्ट ने कहा कि नाबालिग पत्नी के साथ रहने से वयस्क पति भी पाक्सो अधिनियम के तहत दंडनीय अपराधों के लिए उत्तरदायी होगा। ट्रायल कोर्ट ने नाबालिग लड़की को वयस्क पति के साथ रहने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था।

सास ने याचिका में बहू को कानपुर नगर स्थित राजकीय बालगृह (बालिका) से रिहा करने का निर्देश देने की मांग की थी, जहां उसे पति के साथ रहते हुए पाए जाने के बाद बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) ने रखा है। उसकी शादी गत तीन जुलाई को हुई और 11 दिन बाद 14 जुलाई को उसने एक बेटे को जन्म दिया।

हाईस्कूल के अंकपत्र के अनुसार लड़की की जन्मतिथि पांच अक्टूबर 2008 है, यानी शादी के समय उसकी उम्र 17 साल में तीन महीने कम थी। लड़की के पिता ने बीएनएस की धारा 137(2) (अपहरण) के तहत एफआईआर दर्ज कराई थी। इसमें लड़की के पति को गत 22 जुलाई को गिरफ्तार कर लिया गया था। लड़की को भी हिरासत में लिया गया और सीडब्ल्यूसी के समक्ष पेश किया गया था। लड़की वर्तमान में कानपुर के राजकीय बालगृह (बालिका) में है। उसकी सास ने उसे वहां से मुक्त कराने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल की थी। याचिका खारिज होने के बाद अब तय हो गया है कि लड़की व्यस्क होने तक वहीं रहेगी।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
