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घर से भागे नाबालिग प्रेमी युगल को परिजनों ने चौराहे पर पीटा, पुलिस ने छुड़ाया

Pawan Kumar Sharma संवाददाता, फतेहपुर
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फतेहपुर में नाबालिग प्रेमी युगल के घर से साथ जाने की कोशिश पर हंगामा हो गया। लड़की के परिजनों ने दोनों को गांव के बाहर पकड़ लिया और उनकी पिटाई कर दी। मारपीट में किशोर घायल हो गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल है।

UP News: यूपी के फतेहपुर के खखरेरू क्षेत्र में उस वक्त हंगामा मच गया। जब एक गांव के नाबालिग प्रेमी युगल ने घर से भागने की कोशिश की। लेकिन लड़की के परिजनों ने दोनों को गांव के बाहर पकड़ लिया और उनकी पिटाई कर दी। मारपीट में किशोर घायल हो गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल है, हालांकि लाइव हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली 15 वर्षीय किशोरी कक्षा आठ में पढ़ती है। जिसका एक किशोर के साथ काफी समय से प्रेम-प्रसंग चल रहा था। दोनों गांव से बाहर निकल रहे थे। इसकी भनक लगते ही किशोरी के परिजनों ने उनका पीछा किया। उन्होंने कुछ दूर बाद गांव के बाहर पकड़ लिया और पूछताछ की। किशोरी के प्रेमी के साथ जाने की बात पर उन्होंने आपा खोल दिया और दोनों की सरेराह पिटाई कर दी, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई।

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सूचना मिलने पर खखरेरू थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों नाबालिगों को परिजनों के कब्जे से छुड़ाकर थाने ले गई। पुलिस ने दोनों से अलग-अलग पूछताछ कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी जुटाई। बाद में दोनों पक्षों के परिजनों को भी थाने बुलाया गया। थाना प्रभारी सत्यपाल सिंह ने बताया कि दोनों नाबालिग हैं और आपस में रिश्तेदार भी हैं। पूछताछ में दोनों के बीच प्रेम-प्रसंग की बात सामने आई है। उन्होंने बताया कि किसी भी पक्ष ने कानूनी कार्रवाई की मांग नहीं की और न ही कोई तहरीर दी। ऐसे में दोनों को समझाकर उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया।

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हरदोई में चचेरे भाई-बहन का शव फंदे लटका मिला

उधर, हरदोई के हरियावां थाना क्षेत्र के एक गांव में रविवार सुबह चचेरे भाई-बहन के शव पेड़ पर फांसी के फंदे से लटके मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू की। प्रारंभिक जांच के आधार पर पुलिस ने बताया कि गांव में दोनों के बीच प्रेम-प्रसंग होने की चर्चा है। इसी के चलते दोनों ने खुदकुशी की है।

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पुलिस ने बताया कि हरियावां थाना क्षेत्र के एक गांव का रहने वाला 20 वषीय युवक और 17 वषीय किशोरी के शव गांव के ही एक बाग में आम के पेड़ से लटके मिलने की सूचना मिली थी। पुलिस मौके पर पहुंची तो देखा युवक ने रस्सी और किशोरी ने दुपट्टे से फांसी लगाई थी। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। ग्रामीणों के अनुसार दोनों चचेरे भाई-बहन थे और उनके बीच काफी समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। बताया जा रहा है कि परिवार को इसकी जानकारी होने पर दोनों के मिलने-जुलने पर रोक लगा दी गई थी। गांव में चर्चा है कि सामाजिक और पारिवारिक दबाव के चलते दोनों ने एक साथ जान देने का फैसला कर लिया। युवक की शादी इसी साल हुई थी। थानाध्यक्ष वीर बहादुर सिंह ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत होता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। प्रारंभिक जांच में दोनों के बीच प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया है।

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Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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