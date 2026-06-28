घर से भागे नाबालिग प्रेमी युगल को परिजनों ने चौराहे पर पीटा, पुलिस ने छुड़ाया

फतेहपुर में नाबालिग प्रेमी युगल के घर से साथ जाने की कोशिश पर हंगामा हो गया। लड़की के परिजनों ने दोनों को गांव के बाहर पकड़ लिया और उनकी पिटाई कर दी। मारपीट में किशोर घायल हो गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल है।

UP News: यूपी के फतेहपुर के खखरेरू क्षेत्र में उस वक्त हंगामा मच गया। जब एक गांव के नाबालिग प्रेमी युगल ने घर से भागने की कोशिश की। लेकिन लड़की के परिजनों ने दोनों को गांव के बाहर पकड़ लिया और उनकी पिटाई कर दी। मारपीट में किशोर घायल हो गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल है, हालांकि लाइव हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली 15 वर्षीय किशोरी कक्षा आठ में पढ़ती है। जिसका एक किशोर के साथ काफी समय से प्रेम-प्रसंग चल रहा था। दोनों गांव से बाहर निकल रहे थे। इसकी भनक लगते ही किशोरी के परिजनों ने उनका पीछा किया। उन्होंने कुछ दूर बाद गांव के बाहर पकड़ लिया और पूछताछ की। किशोरी के प्रेमी के साथ जाने की बात पर उन्होंने आपा खोल दिया और दोनों की सरेराह पिटाई कर दी, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई।

सूचना मिलने पर खखरेरू थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों नाबालिगों को परिजनों के कब्जे से छुड़ाकर थाने ले गई। पुलिस ने दोनों से अलग-अलग पूछताछ कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी जुटाई। बाद में दोनों पक्षों के परिजनों को भी थाने बुलाया गया। थाना प्रभारी सत्यपाल सिंह ने बताया कि दोनों नाबालिग हैं और आपस में रिश्तेदार भी हैं। पूछताछ में दोनों के बीच प्रेम-प्रसंग की बात सामने आई है। उन्होंने बताया कि किसी भी पक्ष ने कानूनी कार्रवाई की मांग नहीं की और न ही कोई तहरीर दी। ऐसे में दोनों को समझाकर उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया।

हरदोई में चचेरे भाई-बहन का शव फंदे लटका मिला उधर, हरदोई के हरियावां थाना क्षेत्र के एक गांव में रविवार सुबह चचेरे भाई-बहन के शव पेड़ पर फांसी के फंदे से लटके मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू की। प्रारंभिक जांच के आधार पर पुलिस ने बताया कि गांव में दोनों के बीच प्रेम-प्रसंग होने की चर्चा है। इसी के चलते दोनों ने खुदकुशी की है।