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रात में शौच के लिए निकली नाबालिग लड़की को जबरन उठा ले गए दरिंदे, तमंचे दिखाकर गैंगरेप

Ajay Singh हिन्दुस्तान टीम, महराजगंज
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लड़की की उम्र 16 साल है। उसकी मां ने थाने में नामजद तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। मां ने आरोप लगाया है कि गांव के ही तीन युवकों ने तमंचा दिखाकर बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। यही नहीं गैंगरेप के दौरान उसका अश्लील वीडियो भी बनाया। इस घटना के सामने आने से गांव में लोग हैरान रह गए हैं।

रात में शौच के लिए निकली नाबालिग लड़की को जबरन उठा ले गए दरिंदे, तमंचे दिखाकर गैंगरेप

Gang rape in Maharajganj : उत्तर प्रदेश के महराजगंज जिले में एक नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। आरोप, लड़की के गांव के ही तीन युवकों पर लगा है। लड़की रात में शौच के लिए घर से निकली थी। तभी युवकों ने उसे जबरन उठा लिया और अपने साथ ले गए। तमंचे के बल पर उन्होंने लड़की के साथ बारी-बारी रेप किया। यही नहीं इस घिनौनी करतूत का उन्होंने वीडियो भी बना लिया।

घटना महराजगंज के पनियरा थाना क्षेत्र के एक गांव की है। मिली जानकारी के अनुसार लड़की की उम्र 16 साल है। उसकी मां ने महराजगंज के पनियरा थाने में नामजद तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। तहरीर में लड़की की मां ने आरोप लगाया है कि गांव के ही तीन युवकों ने तमंचा दिखाकर बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। यही नहीं गैंगरेप के दौरान उसका अश्लील वीडियो भी बनाया। इस घटना के सामने आने से गांव में लोग हैरान रह गए हैं।

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पीड़िता की मां द्वारा पनियरा थाने में दी गई तहरीर के अनुसार कक्षा नौ की छात्रा 18 मई की रात करीब ग्यारह बजे शौच के लिए बाहर गई थी। आरोप है कि वहां मौजूद गांव के तीन युवक उसे जबरन उठा ले गए। तमंचे के बल पर जान से मारने की धमकी देकर उन्होंने लड़की के साथ बारी-बारी से दुष्कर्म किया। तीनों आरोपितों ने इस घिनौनी करतूत का वीडियो भी बना लिया। गैंगरेप की घिनौनी वारदात के बाद उन्होंने लड़की को धमकी दी कि किसी को बताया तो जान से मार देंगे। तीनों युवकों के आतंक से डर के कारण पीड़ित नाबालिग लड़की घर तो लौटी लेकिन घटना के बारे में अपने परिवारीजनों को कुछ बताने की हिम्मत नहीं जुटा सकी।

गांव के युवकों को अश्लील वीडियो दिखा रहे थे आरोपी

नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप का यह मामला शायद कभी सामने नहीं आता यदि आरोपियों ने गांव के कुछ दूसरे युवकों को गैंगरेप के दौरान बनाया गया लड़की का अश्लील वीडियो न दिखाया होता। गांव में कुछ युवकों ने यह वीडियो देखा तो बात फैल गई। इसकी भनक पीड़ित लड़की की मां को भी लगी। तब मां ने अपनी बेटी से इस बारे में पूछताछ की। मां के पूछने पर बेटी का दर्द छलक गया। उसने अपने साथ हुई वारदात सारी बातें अपनी मां को बता दीं। इसके बाद मां ने बेटी को ढांढस बंधाया, समझाया और उसे लेकर थाने पहुंची। पुलिस ने मां द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। आरोपियों की तलाश जारी है।

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क्या बोली पुलिस

इस बारे में पूछे जाने पर पनियरा थानाध्यक्ष संजय कुमार सिंह ने बताया कि घटना की तहरीर मिली है। मामले की गहराई से जांच की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

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Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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