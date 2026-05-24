रात में शौच के लिए निकली नाबालिग लड़की को जबरन उठा ले गए दरिंदे, तमंचे दिखाकर गैंगरेप

लड़की की उम्र 16 साल है। उसकी मां ने थाने में नामजद तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। मां ने आरोप लगाया है कि गांव के ही तीन युवकों ने तमंचा दिखाकर बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। यही नहीं गैंगरेप के दौरान उसका अश्लील वीडियो भी बनाया। इस घटना के सामने आने से गांव में लोग हैरान रह गए हैं।

Gang rape in Maharajganj : उत्तर प्रदेश के महराजगंज जिले में एक नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। आरोप, लड़की के गांव के ही तीन युवकों पर लगा है। लड़की रात में शौच के लिए घर से निकली थी। तभी युवकों ने उसे जबरन उठा लिया और अपने साथ ले गए। तमंचे के बल पर उन्होंने लड़की के साथ बारी-बारी रेप किया। यही नहीं इस घिनौनी करतूत का उन्होंने वीडियो भी बना लिया।

घटना महराजगंज के पनियरा थाना क्षेत्र के एक गांव की है। मिली जानकारी के अनुसार लड़की की उम्र 16 साल है। उसकी मां ने महराजगंज के पनियरा थाने में नामजद तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। तहरीर में लड़की की मां ने आरोप लगाया है कि गांव के ही तीन युवकों ने तमंचा दिखाकर बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। यही नहीं गैंगरेप के दौरान उसका अश्लील वीडियो भी बनाया। इस घटना के सामने आने से गांव में लोग हैरान रह गए हैं।

पीड़िता की मां द्वारा पनियरा थाने में दी गई तहरीर के अनुसार कक्षा नौ की छात्रा 18 मई की रात करीब ग्यारह बजे शौच के लिए बाहर गई थी। आरोप है कि वहां मौजूद गांव के तीन युवक उसे जबरन उठा ले गए। तमंचे के बल पर जान से मारने की धमकी देकर उन्होंने लड़की के साथ बारी-बारी से दुष्कर्म किया। तीनों आरोपितों ने इस घिनौनी करतूत का वीडियो भी बना लिया। गैंगरेप की घिनौनी वारदात के बाद उन्होंने लड़की को धमकी दी कि किसी को बताया तो जान से मार देंगे। तीनों युवकों के आतंक से डर के कारण पीड़ित नाबालिग लड़की घर तो लौटी लेकिन घटना के बारे में अपने परिवारीजनों को कुछ बताने की हिम्मत नहीं जुटा सकी।

गांव के युवकों को अश्लील वीडियो दिखा रहे थे आरोपी नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप का यह मामला शायद कभी सामने नहीं आता यदि आरोपियों ने गांव के कुछ दूसरे युवकों को गैंगरेप के दौरान बनाया गया लड़की का अश्लील वीडियो न दिखाया होता। गांव में कुछ युवकों ने यह वीडियो देखा तो बात फैल गई। इसकी भनक पीड़ित लड़की की मां को भी लगी। तब मां ने अपनी बेटी से इस बारे में पूछताछ की। मां के पूछने पर बेटी का दर्द छलक गया। उसने अपने साथ हुई वारदात सारी बातें अपनी मां को बता दीं। इसके बाद मां ने बेटी को ढांढस बंधाया, समझाया और उसे लेकर थाने पहुंची। पुलिस ने मां द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। आरोपियों की तलाश जारी है।