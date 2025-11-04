नाराज होकर रात दो बजे घर से निकली बच्ची, म्युजिकल कंपनी संचालक ने होटल ले जाकर किया रेप

संक्षेप: पुलिस उपायुक्त के मुताबिक आरोपी म्युजिकल कंपनी का एक कार्यक्रम कर लौट रहा था। किशोरी अकेली भटकती दिखी तो रोककर पूछताछ की। मदद का आश्वासन देकर उसे पहले उसके रिश्तेदार के घर के पास लेकर पहुंचा। वहां उसकी नियत बदल गई। उसने होटल कर्मचारियों को फोन कर कमरा बुक कराया और फिर किशोरी को लेकर वहां पहुंच गया।

यूपी की राजधानी लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी इलाके में परिवारीजन की डांट से नाराज होकर रविवार रात दो बजे घर से भागी 12 वर्षीय किशोरी को एक युवक बरगला कर होटल ले गया। वहां उसने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। विरोध पर धमकी दी। इससे किशोरी बदहवास हो गई। किसी तरह उसे एक मोबाइल मिला तो फोन कर परिवारीजनों को सूचना दी। घरवाले होटल पहुंच गए। पुलिस ने युवक के साथ ही एक होटल कर्मचारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। होटल कर्मचारी पर साजिश में शामिल होने और बिना आईडी होटल में कमरा देने का आरोप है।

पुलिस उपायुक्त दक्षिणी निपुण अग्रवाल के मुताबिक किशोरी मूल रूप से बाराबंकी की है। वह सुशांत गोल्फ सिटी इलाके में फुफेरी बहन के घर पर पांच साल से रह रही थी। घरवालों ने रविवार को उसे किसी बात पर डांट दिया। इस पर रात में जब घरवाले सो गए तो वह करीब दो बजे भाग निकली। वह अकेली खुर्दही बाजार के पास टहल रही थी। तभी म्युजिकल कंपनी संचालक मनोज साहू मिला। वह उसे बरगला कर अपने साथ खुर्दही बाजार के होटल अमन सागर में ले गया। वहां दुष्कर्म किया।

किसी तरह आरोपी के चंगुल से छूटी किशोरी को होटल में एक मोबाइल मिला तो परिवारीजनों को सूचना दी। परिवारीजनों ने पुलिस कंट्रोल रूम को बताया। सूचना मिलते ही सुशांत गोल्फ सिटी थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और मनोज को दबोच लिया। डीसीपी ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। होटल कर्मी की पहचान सीसी फुटेज से की जा रही है। किशोरी का मंगलवार को कोर्ट में बयान दर्ज कराया जाएगा। उसके आधार पर कार्रवाई होगी।