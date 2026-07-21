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लखनऊ में नाबालिग को कार में खींच ले गए दबंग, कमरे में बंद कर किया गैंगरेप

By Pawan Kumar Sharma
वरिष्ठ संवाददाता, लखनऊ
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लखनऊ में कार सवार तीन युवकों ने 16 वर्षीय किशोरी के अपहरण कर लिए। फिर त्रिवेणीनगर में एक कमरे में ले जाकर गैंगरेप किया। किशोरी ने दो नामजद और एक अज्ञात के खिलाफ पॉक्सो, अपहरण और गैंगरेप की धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया है।

लखनऊ में नाबालिग को कार में खींच ले गए दबंग, कमरे में बंद कर किया गैंगरेप

UP News: यूपी के लखनऊ से मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां अलीगंज इलाके में सोमवार देर शाम कार सवार तीन युवकों ने 16 वर्षीय किशोरी के अपहरण कर लिए। त्रिवेणीनगर में एक कमरे में ले गए और गैंगरेप किया। किशोरी ने आरोप लगाते हुए दो नामजद और एक अज्ञात के खिलाफ पॉक्सो, अपहरण और गैंगरेप की धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया है।

इंस्पेक्टर अलीगंज ध्रुव कुमार सिंह के मुताबिक किशोरी अलीगंज इलाके की रहने वाली है। उसका आरोप है कि सोमवार शाम वह मार्केट जा रही थी। इस बीच बंधा रोड ढाल के पास से कार सवार छोटू उर्फ जतिन, दीपक व एक अन्य ने कार में खींच लिया। शोर मचाने पर जान से मारने की धमकी दी। त्रिवेणी नगर स्थित एक मकान में ले गए। वहां तीनो ने गैंगरेप किया। किसी तरह वह उनके चंगुल से छूटकर घर पहुंची। परिवारीजनों को घटना की जानकारी दी। इसके बाद थाने पहुंचकर तहरीर दी।

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इंस्पेक्टर ने बताया कि पीड़िता की तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। छोटू और दीपक को हिरासत में ले लिया गया है। दोनों से पूछताछ की जा रही है। तीसरे के बारे में जानकारी जुटाकर उसकी तलाश में दबिश दी जा रही है। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराकर बयान दर्ज कराया जाएगा। मेडिकल रिपोर्ट और बयान के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

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छोटू के घर किराए पर रहती थी किशोरी

इंस्पेक्टर ने बताया कि किशोरी कुछ महीने पूर्व छोटू के घर पर किराए पर रहती थी। तफ्तीश में पता चला है कि उनका कुछ विवाद भी हुआ था। सभी बिंदुओं पर तफ्तीश की जा रही है। साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई को जाएगी।

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फतेहपुर में रेप के आरोपी को मुठभेड़ में लगी गोली

उधर, फतेहपुर में एक युवती से दुष्कर्म करने और उसका अश्लील वीडियो बनाने वाले गैर समुदाय के आरोपी को पुलिस ने सोमवार तड़के मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। मदारीपुर रोड के पास हुई इस मुठभेड़ में आरोपी के बाएं पैर में गोली लगी है, जिससे वह घायल हो गया। पुलिस ने उसे तुरंत हिरासत में लेकर जिला अस्पताल में भर्ती कराया। आरोपी के पास से एक अवैध तमंचा और कारतूस भी बरामद हुआ है।

एसपी अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि दुष्कर्म के वांछित आरोपी अंदौली थाना राधानगर निवासी ओवैश रजा की तलाश में पुलिस टीमें दबिश दे रही थीं। सोमवार तड़के मदारीपुर रोड के पास कोतवाल हेमंत मिश्रा अपनी टीम के साथ मौजूद थे, तभी एक संदिग्ध आता दिखाई दिया। पुलिस टीम ने जब उसे रोकने का प्रयास किया, तो उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली लगने से 25 वर्षीय ओवैश रजा घायल हो गया।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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