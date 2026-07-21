लखनऊ में नाबालिग को कार में खींच ले गए दबंग, कमरे में बंद कर किया गैंगरेप

लखनऊ में कार सवार तीन युवकों ने 16 वर्षीय किशोरी के अपहरण कर लिए। फिर त्रिवेणीनगर में एक कमरे में ले जाकर गैंगरेप किया। किशोरी ने दो नामजद और एक अज्ञात के खिलाफ पॉक्सो, अपहरण और गैंगरेप की धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया है।

UP News: यूपी के लखनऊ से मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां अलीगंज इलाके में सोमवार देर शाम कार सवार तीन युवकों ने 16 वर्षीय किशोरी के अपहरण कर लिए। त्रिवेणीनगर में एक कमरे में ले गए और गैंगरेप किया। किशोरी ने आरोप लगाते हुए दो नामजद और एक अज्ञात के खिलाफ पॉक्सो, अपहरण और गैंगरेप की धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया है।

इंस्पेक्टर अलीगंज ध्रुव कुमार सिंह के मुताबिक किशोरी अलीगंज इलाके की रहने वाली है। उसका आरोप है कि सोमवार शाम वह मार्केट जा रही थी। इस बीच बंधा रोड ढाल के पास से कार सवार छोटू उर्फ जतिन, दीपक व एक अन्य ने कार में खींच लिया। शोर मचाने पर जान से मारने की धमकी दी। त्रिवेणी नगर स्थित एक मकान में ले गए। वहां तीनो ने गैंगरेप किया। किसी तरह वह उनके चंगुल से छूटकर घर पहुंची। परिवारीजनों को घटना की जानकारी दी। इसके बाद थाने पहुंचकर तहरीर दी।

इंस्पेक्टर ने बताया कि पीड़िता की तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। छोटू और दीपक को हिरासत में ले लिया गया है। दोनों से पूछताछ की जा रही है। तीसरे के बारे में जानकारी जुटाकर उसकी तलाश में दबिश दी जा रही है। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराकर बयान दर्ज कराया जाएगा। मेडिकल रिपोर्ट और बयान के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

छोटू के घर किराए पर रहती थी किशोरी इंस्पेक्टर ने बताया कि किशोरी कुछ महीने पूर्व छोटू के घर पर किराए पर रहती थी। तफ्तीश में पता चला है कि उनका कुछ विवाद भी हुआ था। सभी बिंदुओं पर तफ्तीश की जा रही है। साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई को जाएगी।

फतेहपुर में रेप के आरोपी को मुठभेड़ में लगी गोली उधर, फतेहपुर में एक युवती से दुष्कर्म करने और उसका अश्लील वीडियो बनाने वाले गैर समुदाय के आरोपी को पुलिस ने सोमवार तड़के मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। मदारीपुर रोड के पास हुई इस मुठभेड़ में आरोपी के बाएं पैर में गोली लगी है, जिससे वह घायल हो गया। पुलिस ने उसे तुरंत हिरासत में लेकर जिला अस्पताल में भर्ती कराया। आरोपी के पास से एक अवैध तमंचा और कारतूस भी बरामद हुआ है।