नाबालिग लड़की का मुंह दबाकर जबरन ट्रक में ले गया ड्राइवर, सड़क किनारे रेप

पीड़ित लड़की की मां के मुताबिक 13 साल की उनकी बेटी सोमवार की रात 10 बजे गांव के पास नित्य क्रिया के लिए जा रही थी। गांव का रहने वाला ट्रक ड्राइवर फिरोज रोड के किनारे ट्रक खड़ा करता था। उस दिन भी ट्रक उसी स्थान पर खड़ा किया था। मौका देखकर उसने किशोरी का मुंह दबाकर उसे जबरन ट्रक में उठा ले गया।

Rape in Truck: यूपी के संतकबीरनगर के कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली नाबालिग लड़की को सोमवार की रात ट्रक में ले जाकर ड्राइवर ने दुष्कर्म किया। हैवानियत से किशोरी ट्रक में ही बेहोश हो गई थी। मंगलवार को पुलिस ने आरोपी ट्रक ड्राइवर के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सों एक्ट के तहत केस दर्ज किया।

पीड़ित लड़की की मां का आरोप है कि उसकी 13 वर्षीय बेटी सोमवार की रात 10 बजे गांव के पास नित्य क्रिया के लिए जा रही थी। गांव का रहने वाला ट्रक ड्राइवर फिरोज आए दिन उसके और पड़ोसी के घर के सामने पिच रोड के किनारे ट्रक खड़ा करता था। उस दिन भी ट्रक उसी स्थान पर खड़ा किया था। मौका देखकर उसने किशोरी का मुंह दबाकर उसे जबरन ट्रक में उठा ले गया।

आरोप है कि वहां उसने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया, जिससे वह बेहोश हो गई। बेटी के वापस न आने पर उसने खोजबीन शुरू की तो वह ट्रक में बेसुध हाल मिली। डायल 112 नंबर पर और स्थानीय चौकी पर सूचना देने पर पुलिस ने मौके पर पहुंची। होश में आने पर बेटी ने आपबीती बताई। कोतवाल पंकज पांडेय ने बताया कि आरोपी ट्रक ड्राइवर के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। महिला आरक्षी की देखरेख में पीड़ित किशोरी को मेडिकल जांच को भेजा गया है।