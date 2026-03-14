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वाराणसी से बरेली पहुंची नाबालिग को देह व्यापार के दलदल में धकेला, नरक से ऐसे बच निकली मासूम, चार गिरफ्तार

Mar 14, 2026 02:45 pm ISTDinesh Rathour बरेली, मुख्य संवाददाता
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यूपी के बरेली में नाबालिग की मदद से पुलिस ने देह व्यापार गैंग के चार सदस्यों को गिरफ़्तार किया है। किशोरी वाराणसी से भागकर बरेली पहुंची थी। यहां नेपाली महिला ने उसे देह व्यापार गैंग के हाथों बेच दिया था। 

वाराणसी से बरेली पहुंची नाबालिग को देह व्यापार के दलदल में धकेला, नरक से ऐसे बच निकली मासूम, चार गिरफ्तार

Bareilly News: घर से नाराज होकर वाराणसी से बरेली पहुंची नाबालिग को एक महिला ने देह व्यापार के दलदल में धकेल दिया। महिला ने देह व्यापार कराने वाले गैंग के हाथों बेच दिया। गैंग के सदस्य उसे विभिन्न होटलों में ले जाकर देह व्यापार कराने लगे लेकिन किसी तरह मासूम देह व्यापार के नरक से निकलकर भाग निकली और वह पुलिस तक पहुंच गई। पुलिस ने किशोरी की शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज कर नेपाली महिला समेत गैंग के चार सदस्यों को गिरफ्तार किया है।

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वाराणसी के चौबेपुर क्षेत्र की रहने वाली किशोरी शुक्रवार रात बदहवास हालत में भागकर सेटेलाइट चौकी पर पहुंची और बताया कि उसे होटल में जबरन देह व्यापार के लिए लाया गया है। इस पर पुलिस ने तत्काल घेराबंदी कर फरीदपुर के गांव कुइयांखेड़ा निवासी विनोद, कैंट में चनेहटर कर बबनर, बिजनौर में कल्लूवाला की जसलीन कौर और नेपाल में जिला जलथर कुमाचक के यासोक की दुर्गावती को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की पूछताछ में किशोरी ने बताया कि वह सातवीं कक्षा तक पढ़ी है और जनवरी के पहले सप्ताह में घरवालों के डांटने पर नाराज होकर वाराणसी रेलवे स्टेशन पहुंच गई। स्टेशन पर उसकी मुलाकात रिया नाम की महिला से हुई। रिया उसे बातों में फंसाकर अपने घर ले गई और दो-तीन दिन तक वहां रखने के बाद घुमाने के बहाने बरेली ले आई और बबली नाम की महिला को बेचकर चली गई।

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बबली और उसके दोस्त विनोद ने बनाया बंधक

किशोरी ने बताया कि बबली चनेहटी में अपने पति खलील खान और दोस्त विनोद के साथ रहती थी। वहीं कमरे में उसे बंधक बनाकर रखा जाता था और होटल में ले जाकर लोगों को सौंपकर शारीरिक शोषण कराया जाता था। कई बार तो दिन-रात के लिए अलग-अलग सौदा किया जाता था। आरोपी आसपास ही मौजूद रहते थे और उसे वापस ले आते थे।

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विरोध पर की जाती थी मारपीट

पीड़िता का आरोप है कि विरोध करने या घर जाने को कहने पर मारपीट की जाती थी। कुछ दिन पहले दुर्गावती नाम की नेपाली महिला और जसलीन भी वहां आकर रहने लगीं। वे भी उसे देह व्यापार के लिए होटलों में लेकर जाती थीं। उसे सुबह-शाम सिर्फ खाना मिलता था और देह व्यापार के लिए स्कूटी पर बीच में बैठाकर ले जाया जाता था। कभी उसकी तबीयत बिगड़ जाती थी तो डॉक्टर को दिखाने के बजाय ऐसे ही दवा लाकर दे देते थे। शुक्रवार रात विनोद, बबली, जसलीन, दुर्गावती और खलील खान उसे सेटेलाइट के पास एक होटल में देह व्यापार को लाए तो वह टॉयलेट जाने के बहाने वहां से भागकर पुलिस के पास पहुंच गई।

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बना लिया था फर्जी आधार कार्ड

किशोरी ने बताया कि उसकी जन्मतिथि छह जुलाई 2011 है लेकिन आरोपियों वर्ष 2007 का उसका आधार कार्ड बनवा रखा था और उसे बालिग बताकर ग्राहकों को सौंपा जाता था। इस मामले में पीड़िता की तहरीर पर थाना बारादरी में रिया, बबली, विनोद, खलील खान, दुर्गावती और जसलीन पर रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। पुलिस रिया और खलील खान की तलाश कर रही है।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पिछले आठ सालों से काम कर रहे हैं। वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। पत्रकारिता में 13 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश की डिजिटल मीडिया और प्रिंट जर्नलिज्म में अलग पहचान है। इससे पहले लंबे समय तक प्रिंट में डेस्क पर भी काम किया है। कुछ सालों तक ब्यूरो में भी रहे हैं। यूपी और राजस्थान के सीकर जिले में भी पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ सोशल, क्राइम की खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। वायरल वीडियो की फैक्ट चेकिंग में दिनेश को महारत हासिल है।

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