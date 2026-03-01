शादी समारोह में आई नाबालिग मूक-बधिर लड़की से दरिंदगी, हाफ एनकाउंटर में आरोपी गिरफ्तार

लखीमपुर खीरी जिले में शादी समारोह में शामिल होने आई एक नाबालिग मूक-बधिर से आरोपी ने रेप किया। घटना के बाद आरोपी भाग निकला। पुलिस ने हाफ एनकाउंटर में आरोपी को गिरफ्तार किया है।

Lakhimpur Kheri news: यूपी के लखीमपुर खीरी जिले में एक नाबालिग मूक-बधिर लड़की के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया है। पीड़िता शादी समारोह में शामिल होने आई थी। यहीं पर आरोपी ने उसके साथ रेप किया। परिजनों को आता देखकर आरोपी भाग निकला, लेकिन पुलिस ने दाहिने पैर में गोली मारकर एनकाउंटर में गिरफ्तार कर लिया।

अपर पुलिस अधीक्षक पवन गौतम ने बताया कि जिले के सिंगाही थाना क्षेत्र के एक गांव में 14 वर्षीय एक मूक-बधिर लड़की एक विवाह समारोह में शामिल होने आई थी। उन्होंने बताया कि इसी दौरान वह लापता हो गई तो परिवार के लोगों ने उसकी तलाश शुरू की। गौतम ने बताया कि बाद में वह लड़की बदहवास हालत में गन्ने के एक खेत में पाई गई। अधिकारियों ने बताया कि लड़की के रिश्तेदारों को आता देख आरोपी भाग गए।

पुलिस ने दोहिने पैर में मारी गोली एएसपी ने बताया कि घटना की सूचना मिलने पर पुलिस अधीक्षक ख्याति गर्ग समेत वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का मुआयना किया। गौतम ने बताया कि पीड़िता को इलाज के लिए भेजा गया है और आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस की टीमें बनाई गई हैं। गौतम ने बताया कि जावेद नाम के एक आरोपी को पास के गांव में मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। अधिकारी ने बताया कि मुठभेड़ के दौरान आरोपी के दाहिने पैर में गोली लगी है। उन्होंने बताया कि जावेद के पास से एक देसी पिस्तौल और कुछ कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस ने बताया कि जावेद का जिला अस्पताल में इलाज किया जा रहा है, जबकि दूसरे आरोपियों को गिरफ्तार करने की कोशिशें जारी हैं।

दिव्यांग किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाला आरोपी गिरफ्तार बलरामपुर में मानसिक दिव्यांग किशोरी के साथ दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान कोतवाली देहात क्षेत्र के ग्राम वाहिदनगर निवासी मोनू उर्फ मकसूद अली के रूप में हुई है। पुलिस ने अभियुक्त को श्रीनगर जुआथान के मनियाकोट नाला के पास भागते समय दबोच लिया। देहात क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 27 फरवरी को रिपोर्ट दर्ज कराई। आरोप लगाया कि 13 वर्षीय बेटी मानसिक दिव्यांग है।