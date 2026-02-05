Hindustan Hindi News
25 हजार का इनामी नाबालिग 'बमबाज' गिरफ्तार, रंगदारी नहीं देने पर शोरूम में बम फेंका था

संक्षेप:

लखनऊ के दुबग्गा में टाइल्स शोरूम पर 10 लाख की रंगदारी न देने पर हुए बम हमले के मुख्य आरोपी 17 वर्षीय बाल अपचारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर बाल संरक्षण गृह भेजा। आरोपी पर 25 हजार का इनाम था। घटना में शामिल अन्य पांच आरोपी पहले ही जेल भेजे जा चुके हैं।

Feb 05, 2026 06:13 pm ISTsandeep लाइव हिन्दुस्तान, संवाददाता, काकोरी (लखनऊ)
लखनऊ के दुबग्गा के हरदोई रोड़ पर अंधे की चौकी के पास टाइल्स शोरूम एसआर ट्रेडर्स पर दस लाख की रंगदारी न देने पर बम से हमला करने वाले मुख्य आरोपी बाल अपचारी (17) को गुरुवार पुलिस ने हिरासत में लेकर बाल संरक्षण ग्रह भेज दिया। आरोपी पर 25 हजार का ईनाम घोषित था। इंस्पेक्टर श्रीकांत राय ने बताया कि अंधे की चौकी के पास एसआर ट्रेडर्स से दस लाख की रंगदारी मांगी गई थी। न देने पर छह आरोपियों ने 16 जनवरी की शाम शोरूम पर बम से हमला कर दिया था जिसमे दुकान का काफी सामान क्षतिग्रस्त हो गया था। पांच आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। आरोपी बाल अपचारी फरार चल रहा था।

डीसीपी पश्चिमी विश्वजीत श्रीवास्तव ने आरोपी पर 25 हजार का इनाम घोषित किया था। गुरुवार की सुबह मौरा बरावन कलां निवासी बाल अपचारी (17) को पावर हाउस के पास से हिरासत में लेकर बाल संरक्षण ग्रह भेज दिया। इंस्पेक्टर श्रीकांत राय ने बताया कि अंकित के साथ बाइक पर पीछे बैठे बाल अपचारी ने शोरूम पर बम फेंक हमला किया था। आरोपियों में तय हुआ था कि रंगदारी के दस लाख मिलने पर दो लाख बाल अपचारी को दिए जाएंगे। घटना के बाद आरोपी मुम्बई भाग निकला था। एडवोकेट बनकर पुलिस ने सर्विलांस की सहायता से संपर्क किया और मुकदमे में मदद का आश्वासन देकर बुलाया गया था।

शोरूम मैनेजर अंकित सिंह ने रंगदारी मांगने,जान जे मारने की धमकी एवं बमबाजी का मुकदमा दर्ज कराया था। 26 जनवरी को पुलिस ने घटना का अनावरण करते हुए माल के आऊमऊ निवासी इंद्रेश कुमार (32) भिटौरा निवासी ज्ञानेंद्र कुमार (25), काकोरी के हबीबपुर निवासी राजा उर्फ राज (19), घनश्यामपुर निवासी मोनू (19) और भलिया निवासी अंकित कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है।