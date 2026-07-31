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कचरा फेंकने गई नाबालिग का अपहरण कर होटल में गैंगरेप, बंधक बनाकर देह व्यापार में धकेलने का प्रयास

By Dinesh Rathour
अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता
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अलीगढ़ जिले से समाज को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई। यहां कचरा फेंकने गई एक नाबालिग को कार सवार आरोपी घर के बाहर से अपहरण करके ओयो होटल में ले गए। वहां उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया।

girl gangrape
होटल में नाबालिग से गैंगरेप

Aligarh News: यूपी के अलीगढ़ जिले से समाज को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई। यहां कचरा फेंकने गई एक नाबालिग को कार सवार आरोपी घर के बाहर से अपहरण करके ओयो होटल में ले गए। वहां उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। फिर बंधक बनाकर देह व्यापार में धकेलने का प्रयास किया। सूचना पर सक्रिय हुई पुलिस ने किशोरी को सकुशल बरामद किया। साथ ही होटल मालिक, मैनेजर समेत तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया। दो आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। साथ ही होटल को सील कर दिया है।

सीओ तृतीय सर्वम सिंह ने बताया कि क्वार्सी क्षेत्र के एक इलाका निवासी व्यक्ति (मूल निवासी हाथरस) ने गुरुवार रात को शिकायत दी थी कि देररात करीब साढ़े 12 बजे उनकी 14 साल की बेटी घर के बाहर कचरा फेंकने गई थी। लेकिन, वापस नहीं आई। सूचना मिलते ही पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। इसी बीच जानकारी मिली कि नगला पटवारी इलाके में मंजूरगढ़ी रोड पर पारस हॉस्पिटल के पास स्थित ओयो होटल में दो लड़के कार से एक नाबालिग लड़की को लाए हैं। इस पर इंस्पेक्टर अरुण कुमार पुलिस बल के साथ ओयो होटल पहुंचे। वहां एक कमरे में दो युवक मिले, जिन्होंने अपने नाम बरौला बाईपास संगम विहार निवासी अजय कुमार पुत्र मनोज कुमार व टीकम सिंह पुत्र लीलाधर बताए।

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पुलिस ने तीन लोगों को किया गिरफ्तार

टीकम होटल मालिक व अजय मैनेजर है। दूसरे कमरे से नाबालिग लड़की से बरामद किया गया। उसके साथ निशातबाग ताजबाग निवासी जिलानी पुत्र मो. अली आपत्तिजनक हालत में मिला। पुलिस ने किशोरी को मुक्त कराकर अजय, टीकम और जिलानी को गिरफ्तार कर लिया। तीनों को शुक्रवार को न्यायालय में पेश करके जेल भेज दिया है। वहीं, मुकदमे में सामूहिक दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट, अनैतिक देह व्यापार (निवारण) अधिनियम की धाराएं बढ़ाई गई हैं। घटना में संलिप्त अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है।

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नाबालिग को दिया रुपये कमाने का लालच

पीड़िता ने बताया कि जिलानी और दानिश उसे उसके घर के सामने से अपहरण करके ले आए थे। यहां जिलानी, दानिश व आकिब ने गलत काम करके कमरे में बंद कर लिया। घर नहीं जाने दिया। रुपये कमाने का लालच दिया था। होटल संचालक टीकम सिंह व मैनेजर अजय ने कमरे में बंद करके बाहर से कुंडी लगा दी थी। होटल की तलाशी ली गई तो आपत्तिजनक सामान, 4920 रुपये व एक मोबाइल फोन बरामद हुआ।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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