Ministers and officers should prepare UP vision document together CM Yogi assigned the task मंत्री और अधिकारी मिलकर तैयार करें यूपी का विज़न डाक्यूमेंट, सीएम योगी ने सौंपा टास्क, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsMinisters and officers should prepare UP vision document together CM Yogi assigned the task

मंत्री और अधिकारी मिलकर तैयार करें यूपी का विज़न डाक्यूमेंट, सीएम योगी ने सौंपा टास्क

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सभी मंत्रियों से कहा है कि वे अधिकारियों के साथ मिलकर यूपी के विज़न डाक्यूमेंट-2047 को तैयार करें। इसमें समाहित किया जाए कि यूपी को विकासित बनाने के लिए क्या-क्या लक्ष्य रखे जाएं।

Dinesh Rathour लखनऊ, विशेष संवाददाताThu, 7 Aug 2025 09:48 PM
share Share
Follow Us on
मंत्री और अधिकारी मिलकर तैयार करें यूपी का विज़न डाक्यूमेंट, सीएम योगी ने सौंपा टास्क

11 अगस्त से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र को लेकर सीएम योगी ने मंत्री और अधिकारियों को टास्क सौंपे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सभी मंत्रियों से कहा है कि वे अधिकारियों के साथ मिलकर यूपी के विज़न डाक्यूमेंट-2047 को तैयार करें। इसमें समाहित किया जाए कि यूपी को विकासित बनाने के लिए क्या-क्या लक्ष्य रखे जाएं और कौन सी अन्य सुधार योजनाएं लागू की जाएं। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों और अधिकारियों को बाढ़ग्रस्त इलाकों में राहत कार्यों में जी-जान से जुटने और हर-घर तिरंगा यात्रा को बीते वर्ष की भांति सफल बनाने को कहा है। साथ ही पांच करोड़ लोगों से क्यूआर कोड के जरिये और बेहतर विकास कैसे किया जाए, इसके लिए सुझाव मांगे जाएंगे।

मंत्रियों को देना होगा विजन डाक्यूमेंट का प्रस्तुतिकरण

मुख्यमंत्री ने गुरुवार को कैबिनेट बैठक के बाद अन्य सभी मंत्रियों के साथ लोकभवन में बैठक की। इसमें खासतौर पर 11 अगस्त से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र की तैयारियों पर निर्देश दिए। उन्होंने मंत्रियों से कहा कि वे यूपी का विज़न डॉक्यूमेंट तैयार करें। विकसित भारत-विकसित उत्तर प्रदेश नाम से तैयार होने वाले इस विजन डॉक्यूमेंट में आगामी मानसून सत्र में चर्चा की जाएगी। इसके लिए कुल 24 घंटे की समय सीमा तय की गई है। इस दौरान सभी विधायकों को पांच-पांच मिनट इस पर बोलने का अवसर मिलेगा जबकि सभी मंत्री 15 मिनट में विकसित यूपी को लेकर नीतियों आदि पर बोलना होगा। मंत्रियों को इसमें अपने विभाग की अब तक की उपलब्धियां बतानी होंगी और वन ट्रिलियन डालर की अर्थव्यस्था के लिए वे आगे क्या करेंगे? इसे भी बताना होगा। साथ ही विकसित यूपी के लिए विभाग का आगामी विजन भी पेश करेंगे।

मुख्यमंत्री ने मंत्रियों से कहा कि वह अभी मंडलों की समीक्षा कर लौटे हैं। साथ ही जिलों में बाढ़ का भी जायजा उन्होंने लिया है। सभी मंत्री अपने अधिकारियों के साथ समन्वय कर बाढ़ राहत के कार्यों में जुटें। इसमें कोई भी लापरवाही न होने पाए। मुख्यमंत्री ने जिलों के प्रभारी मंत्रियों को अपने-अपने क्षेत्र में जाने को कहा और निर्देश दिए कि बाढ़ग्रस्त लोगों को हर हाल में राहत दिलाई जाए। साथ ही सरकार की हर कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन मजबूती के साथ कराया जाए। बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए मंत्री-विधायक व अधिकारी आगे हैं। बाढ़ पीड़ितों को कहीं कोई दिक्कत न होने पाए। जहां भी लोग बाढ़ से प्रभावित हैं, विस्थापित हैं। सरकार उनके साथ खड़ी नजर आए। उन तक समय से राहत सामग्री, दवाएं आदि पहुंचें, यह सुनिश्चित करें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि घर-घर तिरंगा अभियान को लेकर जो भी मंत्रियों को दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, सभी मंत्री 14 अगस्त को अपने प्रभार वाले जिलों में मौजूद रहें। सुनिश्चित करें कि हर हाल में सभी सरकारी व गैर सरकारी भवनों पर तिरंगा फहरे। पार्टी संगठन, सरकार और आमजन के बीच सेतु का काम करेंगे। यूपी लगातार इस अभियान में नंबर वन रहा है। इस साल भी तिरंगा अभियान को ऐतिहासिक बनाना है।

मंत्रियों के साथ बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने सभी विभाग के अपर मुख्य सचिव व प्रमुख सचिवों के साथ भी बैठक की। मुख्यमंत्री ने उन्हें भी मंत्रियों के साथ समन्यव कर विज़न डाक्यूमेंट तैयार करने के निर्देश दिए। साथ ही बाढ़ राहत में कोई भी लापरवाही न होने की हिदायत दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर-घर तिरंगा यात्रा और 14 अगस्त विभाजन विभीषिका दिवस पर भी पूरी तरह से सक्रियता बरती जाए।

CM Yogi Yogi Adityanath Up Latest News
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |