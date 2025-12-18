सदन में पूरी तैयारी के साथ आएं मंत्री और विधायक, सचेतक मंडल की मीटिंग में बोले सीएम योगी
विधानमंडल के शुक्रवार से शुरू हो रहे सत्र को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी रणनीति तय कर ली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को देर शाम पांच कालिदास मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास में पार्टी के सचेतक मंडल के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी सचेतक यह सुनिश्चित करें कि सभी विधायक पूरे समय सदन में उपस्थित रहें। मंत्री भी पूरी तैयारी के साथ आएं।
विपक्ष सदन में एसआईआर का मुद्दा उठाने का प्रयास करेगा। सरकार की ओर से उसका तथ्यपरक माकूल जवाब दिया जाएगा। इस दौरान सदन में वंदे मातरम पर चर्चा कराए जाने को लेकर भी बात हुई। यह चर्चा 22 दिसंबर को होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का पूरा फोकस सदन चलाने पर होगा। विधायकों से भी सदन में जनहित के मुद्दों पर चर्चा करने को कहा गया। बैठक में संसदीय कार्य व वित्तमंत्री सुरेश कुमार खन्ना, मुख्य सचेतक रामनरेश अग्निहोत्री सहित अन्य सचेतक मौजूद रहे।
विधानसभा में वंदे मातरम पर होगी चार से पांच घंटे चर्चा
विधान भवन में गुरुवार को कार्य-मंत्रणा समिति की हुई बैठक में सभी दलीय नेताओं ने सदन की कार्यवाही को शालीनता व संसदीय मर्यादा के अनुरूप संचालित करने में पूरा सहयोग का आश्वासन दिया है। बैठक में सोमवार को अनुपूरक बजट के बाद वंदे मातरम पर चर्चा कराने पर भी सहमति बनी है। लोकसभा की तर्ज पर यूपी विधानसभा में भी वंदेमतरम पर चर्चा होगी। यह चर्चा करीब चार से पांच घंटे तक होगी। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने सभी दलीय नेताओं से आग्रह किया कि वे अपने-अपने विचार सदन में सकारात्मक संवाद, शालीनता व संसदीय परंपराओं के अनुरूप रखें।
उन्होंने कहा कि संवाद और सार्थक चर्चा के माध्यम से ही लोकतंत्र सशक्त होता है। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि सरकार सदन में उठाए जाने वाले प्रत्येक विषय पर गंभीरता से उत्तर देने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने सभी सदस्यों से सदन की गरिमा बनाए रखने तथा शांतिपूर्ण सहयोग की अपील की। विधानसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में सत्र के दौरान सुरक्षा व समन्वय से संबंधित आलाधिकारियों की एक बैठक भी हुई। इसमें विधान भवन परिसर की सुरक्षा, यातायात व्यवस्था, आगंतुकों व वाहनों की जांच, क्यूआरटी टीम, अग्निशमन उपकरणों तथा दमकल वाहनों की व्यवस्था पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया।