देवरिया में जमीन विवाद के बीच CM से मिलीं विजय लक्ष्मी गौतम, राज्यमंत्री के निशाने पर आए दो अफसर

देवरिया के श्रीमनोकामना पूर्ण हनुमान मंदिर की जमीन को लेकर काफी दिनों से राज्यमंत्री, उनके पट्टीदार और कुछ अन्य लोगों का मंदिर के महंत के साथ विवाद चल रहा है। यह मामला एक बार फिर तूल पकड़ लिया है। मंदिर के उत्तराधिकारी ने कुछ लोगों को लेकर धरना दिया था और राज्यमंत्री पर आरोप लगाया था।

यूपी के देवरिया के सीसी रोड स्थित श्रीमनोकामनापूर्ण हनुमान मंदिर के पास की विवादित भूमि विवाद का मामला अब मुख्यमंत्री तक पहुंच गया है। राज्यमंत्री विजय लक्ष्मी गौतम के मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के बाद प्रशासन का तेवर ठंडा पड़ने लगा है। इस मामले में राज्यमंत्री के निशाने पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट और सीओ हैं। उन्होंने इन अधिकारियों की कार्रवाई को संदिग्ध बताया है। विभागीय जानकारों की माने तो 10 दिन के अंदर ही एक बार फिर भूमि की पैमाइश हो सकती है। इसकी पृष्ठभूमि तैयार हो रही है। उधर चौथे दिन भी विवादित भूमि के पास पुलिस की तैनाती रही।

देवरिया के सीसी रोड स्थित श्रीमनोकामना पूर्ण हनुमान मंदिर की जमीन को लेकर काफी दिनों से राज्यमंत्री, उनके पट्टीदार और कुछ अन्य लोगों का मंदिर के महंत के साथ विवाद चल रहा है। मंगलवार से यह मामला एक बार फिर तूल पकड़ लिया है। मंदिर के उत्तराधिकारी राजेश नारायण दास कुछ लोगों को लेकर धरना दिए और राज्यमंत्री के शह पर चहारदीवारी चलाने तथा गेट लगाने का आरोप लगाया।

शाम को ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने फोर्स के साथ संबंधित गेट को सील कर दिया। वहीं राज्यमंत्री के समर्थकों ने हंगामा करने के साथ ही धरना भी दिया। बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से राज्यमंत्री विजय लक्ष्मी गौतम ने मुलाकात की। साथ ही पत्रक सौंपा। जिसमें राज्यमंत्री के निशाने पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट/एसडीएम श्रुति शर्मा व सीओ सिटी संजय कुमार रेड्डी हैं।

दोनों की भूमिका पर ही राज्यमंत्री ने सवाल खड़ा किया है और इन पर कार्रवाई की भी मांग की है। इसके बाद तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं और प्रशासन के तेवर पहले से कम हुए हैं। विभागीय सूत्रों का कहना है कि मामले को ठंडा बस्ते में डालने की पृष्टिभूमि प्रशासन की तरफ से तैयार की जा रही है। 10 दिनों के अंदर ही पुन: इसकी पैमाइश हो सकती है। हालांकि जिम्मेदार अधिकारी अभी कुछ भी कहने से परहेज कर रहे हैं।

उत्तराधिकारी ने राज्यमंत्री के पत्र पर ही खड़ा किया सवाल श्री मनोकामनापूर्ण हनुमान मंदिर के उत्तराधिकारी राजेश नारायण दास ने मुख्यमंत्री को राज्यमंत्री द्वारा दिए गए पत्र पर ही सवाल खड़ा किया है। उनका कहना है कि राज्यमंत्री ने उन्हें सपा का कार्यकर्ता बताया है, यदि उनके पास सबूत हैं तो दें। राजेश नारायण का कहना है कि मंदिर से जुड़े लोग आरएसएस से जुड़े हैं। जबकि राज्यमंत्री खुद सपा से ही भाजपा में आकर चुनाव लड़ी है। रही बात उनके विधान सभा क्षेत्र के मेरे होने का तो यह गलत है, मेरी जन्मस्थली वह नरियांव बता रही हैं, वह उनके विधान सभा क्षेत्र में नहीं, बल्कि बरहज विधान सभा क्षेत्र में है। मेरा कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। मंदिर की जमीन सुरक्षित करने को लेकर हुए विवाद में सत्ता के दम पर मेरे विरुद्ध केवल एक केस दर्ज कराया गया है। किसी भी मंदिर के उत्तराधिकारी की कोई जाति नहीं होती, जबकि मंत्री ने मेरे लिए जातिसूचक शब्द का प्रयोग किया है, यह गलत है। इन सभी बिंदुओं को लेकर मैं मुख्यमंत्री से मिलूंगा और अपनी बात रखूंगा।