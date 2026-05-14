मंत्री सुरेश खन्ना साइकिल से विधानसभा कार्यालय पहुंचे, पंकज चौधरी ने भी फ्लीट में घटाई गाड़ियां

प्रघानमंत्री मोदी और सीएम योगी की अपील का असर दिखना शुरू हो गया है। मंत्री सुरेश खन्ना साइकिल से विधानसभा कार्यालय पहुंचे। वहीं पंकज चौधरी ने भी फ्लीट में गाड़ियां कम कर दी गई हैं।

UP News: प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी के पेट्रोल-डीजल की खपत कम करने के अपील के बाद गुरुवार को उत्तर प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना साइकिल से विधानसभा कार्यालय पहुंचे। सुरेश खन्ना 10 कालिदास स्थित अपने सरकारी आवास से विधानसभा स्थित अपने सरकारी कार्यालय तक जाने के लिए साइकिल का प्रयोग किया। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने भी अपने फ्लीट में गाड़ियों की संख्या कम की है। इसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया पर दी है।

सुरेश खन्ना ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय मुख्यमंत्री जी की अपेक्षा के अनुसार डीजल पेट्रोल की खपत कम करने की अपेक्षा के अनुसार वह प्रत्येक सप्ताह में कम से कम एक दिन अपने दफ्तर जाने के लिए साइकिल का प्रयोग करेंगे।

सुरेश खन्ना ने कहा कि हमारा राष्ट्रीय दायित्व है कि हम डीजल पेट्रोल जैसे ईंधन को बचाए क्योंकि सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा इन्हीं जैसे कार्यों में खर्च होती है। देश में लगभग 85 से 86% तेल विदेश से लेना पड़ता है जिसके लिए काफी मात्रा में विदेशी मुद्रा खर्च होती है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों को देखते हुए आज समय की मांग भी यही है।

पंकज चौधरी ने ऐक्स पर दी जानकारी पंकज चौधरी ने ऐक्स पर पोस्ट किया है। पंकज ने लिखा है कि वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों के दृष्टिगत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल-डीजल की बचत और ऊर्जा संरक्षण के लिए देशवासियों से जो आह्वान किया है, राष्ट्र प्रथम कि नीति के अंतर्गत सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करते हुए मैंने अपने काफिले में व्यापक कटौती करने का निर्णय लिया है। मैंने अपने फ्लीट से सुरक्षा वाहन के अतिरिक्त अन्य सहायक गाड़ियों की संख्या कम कर दी है। स्वच्छ पर्यावरण के अनूकूल यह कदम देश को और आर्थिक रूप से भी सशक्त करने कार्य करेगा।

पंकज चौधरी की ये अपील मेरा समस्त देशवासियों और कार्यकर्ता साथियों से विनम्र आग्रह है कि वे भी व्यक्तिगत स्तर पर बचत की इस मुहिम का हिस्सा बनें। सार्वजनिक परिवहन और कारपूलिंग जैसे विकल्पों को प्राथमिकता देकर राष्ट्रहित एवं ऊर्जा संरक्षण के इन प्रयासों में सहभागी बनें।