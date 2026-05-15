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125 ई-रिक्शों के काफिले के साथ बग्घी पर घूमीं कृष्णा पासवान, प्रथम आगमन पर राज्यमंत्री का जोरदार स्वागत

Dinesh Rathour फतेहपुर
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फतेहपुर में बग्घी पर सवार होकर करीब सवा सौ ई-रिक्शों के काफिले के साथ राज्यमंत्री ने शहर के प्रमुख चौराहों पर महापुरुषों को श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस दौरान उन्होंने ईंधन बचाने और पर्यावरण संरक्षण के लिए लोगों से अपील की।

125 ई-रिक्शों के काफिले के साथ बग्घी पर घूमीं कृष्णा पासवान, प्रथम आगमन पर राज्यमंत्री का जोरदार स्वागत

Fatehpur News: यूपी सरकार में राज्यमंत्री का दर्जा मिलने के बाद जिले में प्रथम आगमन पर कृष्णा पासवान का भव्य स्वागत किया गया। बग्घी पर सवार होकर करीब सवा सौ ई-रिक्शों के काफिले के साथ राज्यमंत्री ने शहर के प्रमुख चौराहों पर महापुरुषों को श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस दौरान उन्होंने ईंधन बचाने और पर्यावरण संरक्षण के लिए लोगों से अपील की। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मंच से आभार व्यक्त किया।

लखनऊ से एक कार से आईं राज्यमंत्री कृष्णा पासवान का बाईपास पर भाजपा जिलाध्यक्ष अन्नू श्रीवास्तव के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने फूल-मालाओं और जोरदार नारों के साथ उनका भव्य स्वागत किया। डीजल और पेट्रोल वाहनों का उपयोग कम करने का संदेश देने के उद्देश्य से कार्यकर्ता करीब सवा सौ ई-रिक्शा पर सवार होकर जुलूस में शामिल हुए। राज्यमंत्री कृष्णा पासवान, जिलाध्यक्ष अन्नू श्रीवास्तव, बिंदकी विधायक जयकुमार सिंह जैकी और जहानाबाद विधायक राजेंद्र सिंह पटेल एक सुसज्जित रथ (बग्घी) पर सवार होकर काफिले की अगुवाई कर रहे थे।

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जुलूस बिजली पासी चौराहा पहुंचा, जहां महाराजा बिजली पासी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इसके बाद अटल बिहारी चौराहा पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। जुलूस बाकरगंज, ज्वालागंज बस स्टॉप, वर्मा तिराहा और आईटीआई रोड से होते हुए पटेल नगर स्थित राज्यमंत्री के निजी आवास के बाहर आयोजित स्वागत सभा में पहुंचा, जहां कार्यकर्ताओं ने फूल बरसाकर उनका अभिनंदन किया।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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