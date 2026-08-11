कांवड़ियों के लिए मंत्री ने खुद तलीं कचौरियां, अपने हाथों से कराया भोजन, बोले-बचपन से भोले का भक्त हूं

मेरठ में राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर का कांवड़ यात्रा में अलग अंदाज देखने को मिला। कांवड़ियों की सेवा के लिए पहुंचे मंत्री ने खुद कड़ाही संभाली और कचौरियां तलने लगे। इसके बाद उन्होंने अपने हाथों से शिवभक्तों को भोजन भी कराया। उन्होंने कहा कि वह बचपन से ही भोले बाबा के भक्त हैं।

Kanwar Yatra: कांवड़ यात्रा में शिवभक्ति के साथ सेवा का रंग भी खूब दिखाई दे रहा है। जगह-जगह लगे सेवा शिविरों में लोग अपने-अपने तरीके से शिवभक्तों की सेवा में जुटे हैं। इसी बीच मेरठ में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर सोमेंद्र तोमर का भी अलग अंदाज देखने को मिला। कांवड़ियों की सेवा के लिए पहुंचे मंत्री ने खुद कड़ाही संभाली और कचौरियां तलने लगे। इसके बाद उन्होंने अपने हाथों से शिवभक्तों को भोजन भी कराया। मंत्री को कड़ाही में कचौरियां तलते देख शिविर में मौजूद लोग भी उत्साहित नजर आए।

मंत्री सोमेंद्र तोमर ने सेवा शिविर में पहुंचकर कांवड़ियों से बातचीत की और उनकी यात्रा के बारे में जानकारी ली। उन्होंने शिवभक्तों से रास्ते में मिल रही सुविधाओं, भोजन, चिकित्सा और विश्राम की व्यवस्थाओं के बारे में भी पूछा। कुछ देर बाद वह सेवा में जुटे लोगों के बीच पहुंच गए और खुद कचौरी तलने की जिम्मेदारी संभाल ली। मंत्री के कचौरी तलने का वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गईं। आमतौर पर राजनीतिक गतिविधियों में नजर आने वाले मंत्री जब सेवा शिविर में आम सेवादार की तरह कड़ाही के सामने खड़े होकर कचौरियां तलते दिखाई दिए तो लोगों ने इसे खूब सराहा। उन्होंने कांवड़ियों के लिए तैयार हो रहे भोजन में भी हाथ बंटाया और बाद में अपने हाथों से शिवभक्तों को भोजन कराया।

बोले- बाबा के भक्तों की सेवा से बड़ा सौभाग्य नहीं सेवा के दौरान डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ने कहा कि उनके लिए यह सौभाग्य की बात है कि उन्हें बाबा के भक्तों की सेवा करने का अवसर मिला। उन्होंने कहा, 'मैं बचपन से ही बाबा का भक्त रहा हूं। बाबा के भक्तों की सेवा करने का अवसर मिला, इससे बड़ा सौभाग्य नहीं हो सकता।' उन्होंने कहा कि वह गांव से निकलकर आए हैं और जीवन में कई तरह के काम किए हैं, लेकिन कांवड़ियों की सेवा का यह अवसर उनके लिए विशेष है। उन्होंने कहा, 'हम गांव से निकले हुए लोग हैं और हमने बहुत सारे काम किए हैं। मेरे लिए आज सौभाग्य का विषय है कि यहां पर कचौरी तलने का अवसर मिला और सेवा करने का अवसर भी मिला।'

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