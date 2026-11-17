डॉ. संजय निषाद ने कहा कि उनकी निषाद पार्टी ने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। हम लोग भाजपा के सहयोगी दल हैं। किस सिंबल पर ज्यादा वोट आएगा ये एक रणनीति है। पार्टी ने भाजपा को 37 यूपी विधानसभा चुनाव के लिए सीटों की डिमांड लिस्ट सौंपी है।

उत्तर प्रदेश में अगले साल यानी 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल (निषाद पार्टी) ने 37 सीटों पर अपनी दावेदारी पेश कर दी है। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने भाजपा को अपनी डिमांड की लिस्ट सौंप दी है। मंगलवार को महराजगंज के धनेवा धनई स्थित लोनिवि निरीक्षण भवन में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में पार्टी को 16 सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका मिला था। इनमें 11 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि शेष सीटों पर कम अंतर से हार का सामना करना पड़ा था। इस बार पार्टी 37 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है।

डॉ. संजय निषाद ने कहा कि पार्टी ने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। निषाद पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ने के लिए भाजपा को 37 सीटों की सूची सौंपी गई है। उन्होंने पार्टी की सोच को सामने रखते हुए बताया कि जिन सीटों पर भाजपा को जीत नहीं मिलती है, वहां निषाद पार्टी को मौका दिया जाना चाहिए। पार्टी उन सीटों पर चुनाव लड़कर जीत दर्ज कराएगी। उन्होंने कहा कि सीटों के समीकरण में बदलाव की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। गठबंधन में इस पर विचार हो सकता है। उन्होंने कहा कि निषाद पार्टी मछुआ समाज के राजनीतिक प्रतिनिधित्व और अधिकारों की लड़ाई लड़ रही है।

गौतम बुद्ध से जुड़े जिले के प्रसिद्ध स्थल देवदह का उल्लेख करते हुए मंत्री संजय निषाद ने कहा कि बुद्ध की विचारधारा समानता और सामाजिक न्याय का संदेश देती है। उन्होंने कहा कि देश के लोगों के अंदर एक सोच पैदा कर दी गई थी कि झोपड़ी वाले कमाएंगे और खोपड़ी वाले खाएंगे। खोपड़ी वाले खाएंगे और झोपड़ी वालों को सताएंगे। गौतम बुद्ध के समानता के सिद्धांत को भारतीय संविधान में लागू कर दिया गया। 5 हजार वर्षों से सताए गए लोगों के आरक्षण की व्यवस्था की गई है। समाज में लंबे समय से वंचित रहे वर्गों को अधिकार और अवसर देने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है।

महराजगंज से पर्दाफाश रैली का आगाज का करते हुए डॉ.संजय निषाद ने कहा कि हम लोग भाजपा के सहयोगी दल हैं। किस सिंबल पर ज्यादा वोट आएगा ये एक रणनीति है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के 18 नवंबर को गोरखपुर कार्यक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए संजय निषाद ने कहा कि जब तक वे सत्ता में थे तब तक तो दिखाई नहीं दिए। वे पीडीए की बात करते हैं तो पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों के लिए वास्तव में काम करें। आने का सबको अधिकार है। गोरखपुर आने पर हम उनका स्वागत करते हैं। हालांकि इन लोगों को आरक्षण छीनने के आरोप में हमारे लोगों ने सत्ता से बाहर किया है।

मछुआ समाज के हक की लड़ाई लखनऊ तक ले जाएगी निषाद पार्टी मंगलवार को धनेवा धनई स्थित निरीक्षण भवन सभागार में निषाद पार्टी के जिला कार्यकारिणी की बैठक हुई। बैठक के मुख्य अतिथि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष/प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री (मत्स्य विभाग) डॉ. संजय कुमार निषाद रहे। बुधवार को उन्होंने फरेंदा में होने वाले संवैधानिक सुरक्षा अधिकार महासम्मेलन और पदयात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि मछुआ समाज के संवैधानिक अधिकारों और सामाजिक न्याय की लड़ाई को प्रदेश की राजधानी लखनऊ तक पहुंचाया जाएगा।

राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. निषाद ने कहा कि फरेंदा में निषादराज की प्रतिमा का शिलान्यास करने के बाद पदयात्रा निकाली जाएगी। महासम्मेलन के माध्यम से केवट, मल्लाह और मझवार जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने समेत मछुआ समाज के संवैधानिक अधिकारों, आरक्षण और सामाजिक सुरक्षा का मुद्दा उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि समाज की वर्षों पुरानी मांगों को लेकर पार्टी का संघर्ष जारी है। मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं होने पर समाज अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने के लिए तैयार है।