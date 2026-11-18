BREAKING: मंत्री संजय निषाद सड़क जाम कर बैठ गए, निषाद-मल्लाह को SC में शामिल करने तक आंदोलन
महाराजगंज में आयोजित निषाद समाज के महासम्मेलन के बाद पदयात्रा निकालते हुए गोरखपुर पहुंचे मंत्री संजय निषाद ने कार्यकर्ताओं के साथ जाम लगा दिया और फिर वहीं सड़क पर बैठ गए।
Sanjay Nishad in Gorakhpur: यूपी के गोरखपुर में योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉ. संजय निषाद ने कार्यकर्ताओं के साथ सड़क जाम कर दी। वह निषाद-मल्लाह को एससी में शामिल करने की मांग कर रहे थे। जाम की खबर पाकर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मंत्री और उनके समर्थकों को समझाने की कोशिश की लेकिन मंत्री अपनी मांग पर अड़े रहे।
बुधवार को महाराजगंज में फरेंदा में निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद के नेतृत्व में निषाद समाज के महासम्मेलन का आयोजन किया गया। इस आयोजन में बैनर पोस्टर लेकर सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए। इस महासम्मेलन में संजय निषाद ने मछुआरा समाज को अनुसूचित जाति के आरक्षण की मांग के साथ ही आंदोलन का ऐलान कर दिया। इसके बाद संजय निषाद ने कार्यकर्ताओं के साथ पदयात्रा निकाली, जो सीधे गोरखपुर के चौरीचौरा पहुंची। यहां संजय निषाद अपने कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठ गए और सड़क पर जाम लगा दिया।
जाम खुलवाने में पुलिस के छूटे पसीने
संजय निषाद ने मछुआ समाज को एससी आरक्षण की मांग उठाई। निषाद-मल्लाह को एससी में शामिल करने की मांग करते हुए उन्होंने जोरदार प्रदर्शन किया। संजय निषाद ने कहा, जब तक निषाद-मल्लाह को अनुसूचित जाति में शामिल नहीं किया जाएगा, तब तक उनका आंदोलन चलेगा। मंत्री संजय निषाद के साथ कार्यकर्ताओं द्वारा सड़क जाम किए जाने की सूचना पर पुलिस-प्रशासन के हाथ-पांव फूल गए। जाम खुलवाने में पुलिस के पसीने छूट गए। पुलिस ने मंत्री और उनके कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश की लेकिन वह नहीं मानें। मंत्री अपनी मांगों पर अड़े रहे।
लखनऊ तक लड़ी जाएगी मछुआ समाज के हक की लड़ाई
कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने कहा, मछुआ समाज के संवैधानिक अधिकारों व सामाजिक न्याय की लड़ाई को प्रदेश की राजधानी लखनऊ तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा, केवट, मल्लाह व माझवार जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने समेत मछुआ समाज के संवैधानिक अधिकारों, आरक्षण व सामाजिक सुरक्षा का मुद्दा उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि समाज की वर्षों पुरानी मांगों को लेकर पार्टी का संघर्ष जारी है। मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं होने पर समाज अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने के लिए तैयार है।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।