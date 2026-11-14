मंत्री संदीप सिंह की दुल्हनियां बनेंगी मेघना, अंतरा के होंगे सौरभ; दोनों भाइयों की आज सगाई

पूर्व सीएम कल्याण सिंह के पौत्र और योगी सरकार में बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह और उनके भाई सौरभ सिंह की आज सगाई है। संदीप सिंह की शादी मेघना चौधरी और सौरभ सिंह की शादी सहारनपुर की अंतरा से तय हुई है। मेघना, संदीप की बचपन की दोस्त बताई जा रही हैं।

सहारनपुर, वरिष्ठ संवाददाता। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संदीप सिंह और उनके भाई सौरभ सिंह के 14 नवंबर को होने जा रहे सगाई समारोह को लेकर अलीगढ़ से लखनऊ तक सियासी गलियारों में हलचल है। संदीप सिंह यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह के पोते हैं। उनके पिता राजवीर सिंह भी सांसद रह चुके हैं। संदीप सिंह की उम्र 35 साल है। उनकी शादी बचपन की दोस्त मेघना चौधरी से तय हुई है। मेघना का परिवार मूल रूप से अलीगढ़ जिले के गौंडा ब्लॉक के रुदायन उर्फ तारापुर गांव का रहने वाला है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार संदीप और मेघना की पहली मुलाकात अलीगढ़ के दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ाई के दौरान हुई थी। वहीं संदीप सिंह के भाई सौरभ सिंह की शादी सहारनपुर की बेटी अंतरा त्यागी के साथ तय हुई है। अंतरा त्यागी सहारनपुर के रहने वाले कारोबारी और वरिष्ठ पत्रकार देवेश त्यागी की बेटी हैं। इस रिश्ते से सहारनपुर में खुशी का माहौल है।

सौरभ सिंह वर्मा, राजवीर सिंह राजू भैया के पुत्र हैं। अंतरा और सौरभ एक साथ पढ़ाई करते थे। पढ़ाई के दौरान दोनों की जान-पहचान हुई, जिसके बाद अब दोनों विवाह बंधन में बंधने जा रहे हैं। शनिवार को अलीगढ़ में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में दोनों की सगाई होगी। अलीगढ़ के तालानगरी स्थित ग्राउंड में भव्य सगाई समारोह आयोजित किया जाएगा।

सगाई समारोह को लेकर अलीगढ़ में जोर-शोर से तैयारियां चल रही हैं। समारोह में कई केंद्रीय मंत्रियों सहित राजनीति और अन्य क्षेत्रों की कई प्रमुख हस्तियों के शामिल होने की संभावना है। वहीं, विवाह समारोह 26 नवंबर को नई दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित होगा। इस विवाह को लेकर दोनों परिवारों में उत्साह का माहौल है। सहारनपुर के कारोबारी देवेश त्यागी की बेटी के विवाह की खबर से शहर में भी शुभकामनाओं का सिलसिला शुरू हो गया है।

एक ही समारोह में दोनों भाइयों की होगी सगाई अलीगढ़ में सगाई समारोह दोहरी खुशियों का गवाह बनेगा। सौरभ सिंह वर्मा के बड़े भाई संदीप सिंह, जो उत्तर प्रदेश सरकार में बेसिक शिक्षा मंत्री हैं, की सगाई भी इसी समारोह में होगी। दोनों भाइयों की सगाई एक साथ होगी। इसके लिए समारोह स्थल पर विशेष तैयारियां की गई हैं। राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र की कई प्रमुख हस्तियों की मौजूदगी से आयोजन खास होने जा रहा है।

यह भी होंगे शामिल मंत्री पशुधन एवं दुग्ध विकास उत्तर प्रदेश धर्मपाल सिंह, 3:30 बजे सगाई समारोह में शामिल होंगे। इससे पहले विभागीय अफसरों के साथ बैठक करेंगे। मंत्री पर्यटन एवं संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश जयवीर सिंह भी शामिल होंगे। इसके अलावा अन्य कई मंत्री, सांसद, विधायक व भाजपा के जनप्रतिनिधि शामिल होंगे।

वीवीआईपी पंडाल में 800 लोग जाएंगे वीवीआईपी पंडाल बनाया गया है, जिसमें सगाई समारोह होगा। इसमें मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। यहां प्रवेश के लिए विशेष पास जारी किया गया है। प्रवेश द्वार पर पुलिस बल तैनात होगा। पास दिखाने वालों को ही प्रवेश दिया जाएगा।

कार्यक्रम में सुरक्षा की कमान संभालेंगे 1000 पुलिसकर्मी बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री संदीप सिंह व उनके भाई सौरभ सिंह के सगाई कार्यक्रम को लेकर पुलिस ने सुरक्षा की पूरी तैयारी कर ली है। शुक्रवार को डीएम अविनाश कुमार व एसएसपी नीरज जादौन ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान ड्यूटी में लगे पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को ब्रीफ कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।