राजस्व अफसरों की गैरहाजिरी पर भड़के मंत्री राकेश सचान, DM को फोन कर बोले- मजाक बना रखा हैहै

योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ग्रामीण चौपाल में राजस्व अफसरों के न पहुंचने पर बिफर गए। उन्होंने चौपाल से ही फोन लगाकर डीएम की क्लास लगा दी। उन्होंने कहा कि आपने पंचायतों को मजाक बना रखा है। एसडीएम को मौके पर रहना चाहिए था।

UP News: यूपी के कानपुर देहात में रविवार रात ग्रामीण चौपाल में राजस्व अफसरों के न पहुंचने पर योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री राकेश सचान बिफर गए। उन्होंने चौपाल से ही डीएम कपिल सिंह को फोन लगवाया और कहा कि आपने पंचायतों को मजाक बना रखा है। जब कैबिनेट मंत्री को आना था तो एसडीएम को मौके पर रहना चाहिए था। इस बातचीत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जिसे लेकर लोग तरह-तरह के कमेंट रह रहे हैं।

ये मामला सरवनखेड़ा ब्लॉक के कठेठी गांव का है। जहां मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर कठेठी गांव में रविवार को रात्रि चौपाल का कार्यक्रम था। चौपाल के दौरान राजस्व विभाग के किसी अधिकारी के न होने पर कैबिनेट मंत्री राकेश सचान नाराज हो गए। उन्होंने मौके से ही डीएम कपिल सिंह को फोन लगवा आगे से ऐसा न होने की बात कही। इस बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। एक मिनट 50 सेकंड के इस वीडियो में मंत्री सचान फोन पर डीएम से कहते हैं, 'पंचायतों को आपने मजाक बना रखा है। सरवनखेड़ा ब्लॉक के कठेठी गांव में पंचायत चल रही है। राजस्व विभाग का यहां कोई भी अधिकारी नहीं है। सिर्फ कानूनगो है। जब कैबिनेट मंत्री को आना था तो एसडीएम को रहना चाहिए। क्यों नहीं आए। तहसीलदार भी नहीं है। सरकार का निर्देश हैं, जीओ जारी है।'

कैबिनेट मंत्री ने आगे फोन में कहा, 'यहां कोई काम नहीं हो रहा है सिर्फ फार्मेल्टी हो रही है। यहां जो शिकायतें आ रही हैं। इन्हें कौन नोट करेगा। यहां लोगों से पैसा ले रखा है और काम नहीं हो रहे हैं। कई शिकायतें आई हैं। हम आपके कानूनगो को नोट करा दे रहे हैं। एसडीएम होतीं तो तत्काल निस्तारण कर जवाब देतीं। इन शिकायतों का निस्तारण होना चाहिए। भविष्य में इस बात का ध्यान रखा जाए कि सारे अधिकारी रहें। डीसी मनरेगा ने सूचना दी है। आप एसडीएम से पूछिए कि क्यों नहीं रहीं। उनसे जवाब तलब कर बताइए।'

अभिजीत सिंह सांगा ने फूड इंस्पेक्टर की लगाई क्लास इससे पहले बिठूर से भाजपा विधायक अभिजीत सिंह सांगा का एक वीडियो वायरल हुआ था। जिसमें उन्होंने भीतरगांव क्षेत्र के फूड इंस्पेक्टर नरेन्द्र शर्मा को फोन कर खूब सुनाया। दरअसल, क्षेत्र में पहुंचे विधायक से दुकानदारों ने उगाही की शिकायत की थी। इस पर एमएलए ने फोन कर कहा,' तुम लोग तो बिल्कुल सरकार की ऐसी-तैसी करने में लगे हो, लूटे हो क्षेत्र को। विजिलेंस जांच करा दूंगा, जितना कमाए हो एक बार में घुस जाएगा।'