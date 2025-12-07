Hindustan Hindi News
पंचायत चुनाव को लेकर मंत्री राजभर ने कही महत्वपूर्ण बात, आरक्षण को लेकर सपा पर कसा तंज

बहराइच पहुंचे मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा, जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख का चुनाव जनता के द्वारा किया जाना चाहिए, जिससे गरीबों को अधिक से अधिक भागीदारी मिल सके। इस दौरान राजभर ने समाजवादी पार्टी पर तंज कसा है।

Dec 07, 2025 09:41 pm IST
Dinesh Rathour
मिहींपुरवा (बहराइच)
यूपी सरकार में पंचायतीराज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि सभी लोग एसआईआर फार्म जरूर भरें। इससे छूटने पर काफी परेशानी उठानी पड़ सकती है। उन्होंने पंचायत चुनाव को लेकर भी महत्वपूर्ण बात बताई। राजभर बोले, जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख का चुनाव जनता के द्वारा किया जाना चाहिए, जिससे गरीबों को अधिक से अधिक भागीदारी मिल सके। इस दौरान राजभर ने समाजवादी पार्टी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि आरक्षण का सबसे ज्यादा नुकसान समाजवादी पार्टी ने किया।

मुस्लिम समाज के लोग भाजपा सरकार को हराने में लगे रहते हैं। जिस मुस्लिम समाज ने चार बार अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव को मुख्यमंत्री बनाया वह केवल समाजवादी पार्टी के लिए लोडर हैं वहां मुस्लिम समाज लीडर नहीं है। सरकार शीघ्र महिलाओं के कोटे का 33 प्रतिशत आरक्षण लागू किया जाएगा। इससे पहले राजभर ने मधवापुर के इंदिरा नगर में मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना में बनाए जाने वाले सद्भावना लॉन का विधि विधान से हवन पूजन कर शिलान्यास किया। शिलान्यास कार्यक्रम के पश्चात गंगापुर मण्डी में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की आयोजित जन जागरूकता महासम्मेलन में पंहुच सभा को संबोधित किया।

एसआईआर पर रोना रो रहा विपक्ष

ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि एसआईआर को लेकर विपक्ष के नेता रोना रो रह रहें है। जबकि इस अभियान में किसी भी पात्र व्यक्ति का नाम नहीं काटा जा रहा है। यह बात उन्होंने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कही। मदनी की ओर से जेहाद करने व मुसलमानों पर अत्याचार होने के बयान पर कहा कि हम उनकी बात से सहमत नहीं है। कांग्रेस व पूर्व की सरकारों में दंगे होते थेलेकिन भाजपा व एनडीए की सरकार में न तो दंगे होते हैं। आज कानून का राज है। अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन के लिए विधानसभा स्पीकर ने सभी लोगों को बुलाया था, लेकिन उसमें भी अखिलेश यादव नहीं गए थे।

