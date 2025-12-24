गांवों में क्या काम होने जा रहा? ओपी राजभर ने बताया; बजट में पंचायती राज के लिए 2450 करोड़ रुपए

संक्षेप: यूपी के गांवों में क्या काम होने जा रहा? मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने बताया कि अनुपूरक बजट में पंचायती राज के लिए 2450 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इसमें 100 करोड़ रुपये से गांवों में उत्सव भवन बनाए जाएंगे।

यूपी के पंचायती राज मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने कहा कि अनुपूरक बजट में उनके विभाग के लिए 2450 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इसमें 100 करोड़ रुपये से गांवों में उत्सव भवन बनाए जाएंगे। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वालों को शादी या अन्य किसी तरह के कार्यक्रम के लिए सस्ती दरों पर उत्सव भवन मिलेंगे। अनुपूरक बजट में पंचायती राज कार्यालय खोलने की भी व्यवस्था की गई है। उनकी पार्टी का मूल आधार किसान, पिछड़ा और अति पिछड़ा है। अनुपूरक बजट में इनके लिए व्यवस्था की गई है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

तकनीकी छात्रों के लिए बनेगा एक्सीलेंस केंद्र राज्य सरकार तकनीकी छात्रों के लिए एक्सीलेंस सेंटर खोलने जा रही है। इसमें शोध, नवाचार और सर्वश्रेष्ठ कार्यप्रणाली को बढ़ावा देने के गुर तकनीकी छात्रों को सिखाए जाएंगे, जिससे उन्हें रोजगार मिल सके। प्राविधिक शिक्षा, उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप मंत्री आशीष पटेल ने बुधवार को अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान कहा कि बजट से जनहित के कामों को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि कृषि, ग्रामीण विकास और अन्नदाता किसानों को इससे फायदा होगा।

पैक मछली की बिक्री योजना शुरू करेंगे मत्स्य मंत्री संजय निषाद ने कहा कि मछली पालकों के लिए जल्द ही पैक मछली की बिक्री योजना लाने की तैयारी है। इससे मछली पालकों की आय में इजाफा होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने मत्स्य पालकों के हितों के लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं। तालाबों का पट्टा उन्हें दिया जा रहा है, इससे प्रदेश में मछली पालन के क्षेत्र में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि अनुपूरक बजट में सभी के हितों की बात की गई है।