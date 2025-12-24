Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsMinister Om Prakash Rajbhar explained what work is going to be done in villages from supplementary budget
गांवों में क्या काम होने जा रहा? ओपी राजभर ने बताया; बजट में पंचायती राज के लिए 2450 करोड़ रुपए

गांवों में क्या काम होने जा रहा? ओपी राजभर ने बताया; बजट में पंचायती राज के लिए 2450 करोड़ रुपए

संक्षेप:

यूपी के गांवों में क्या काम होने जा रहा? मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने बताया कि अनुपूरक बजट में पंचायती राज के लिए 2450 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इसमें 100 करोड़ रुपये से गांवों में उत्सव भवन बनाए जाएंगे।

Dec 24, 2025 06:12 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
यूपी के पंचायती राज मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने कहा कि अनुपूरक बजट में उनके विभाग के लिए 2450 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इसमें 100 करोड़ रुपये से गांवों में उत्सव भवन बनाए जाएंगे। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वालों को शादी या अन्य किसी तरह के कार्यक्रम के लिए सस्ती दरों पर उत्सव भवन मिलेंगे। अनुपूरक बजट में पंचायती राज कार्यालय खोलने की भी व्यवस्था की गई है। उनकी पार्टी का मूल आधार किसान, पिछड़ा और अति पिछड़ा है। अनुपूरक बजट में इनके लिए व्यवस्था की गई है।

तकनीकी छात्रों के लिए बनेगा एक्सीलेंस केंद्र

राज्य सरकार तकनीकी छात्रों के लिए एक्सीलेंस सेंटर खोलने जा रही है। इसमें शोध, नवाचार और सर्वश्रेष्ठ कार्यप्रणाली को बढ़ावा देने के गुर तकनीकी छात्रों को सिखाए जाएंगे, जिससे उन्हें रोजगार मिल सके। प्राविधिक शिक्षा, उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप मंत्री आशीष पटेल ने बुधवार को अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान कहा कि बजट से जनहित के कामों को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि कृषि, ग्रामीण विकास और अन्नदाता किसानों को इससे फायदा होगा।

पैक मछली की बिक्री योजना शुरू करेंगे

मत्स्य मंत्री संजय निषाद ने कहा कि मछली पालकों के लिए जल्द ही पैक मछली की बिक्री योजना लाने की तैयारी है। इससे मछली पालकों की आय में इजाफा होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने मत्स्य पालकों के हितों के लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं। तालाबों का पट्टा उन्हें दिया जा रहा है, इससे प्रदेश में मछली पालन के क्षेत्र में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि अनुपूरक बजट में सभी के हितों की बात की गई है।

कम खर्च करने वालों विभागों का हिसाब हो

बसपा नेता उमा शंकर सिंह ने अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान कहा कि यह भी ध्यान देना चाहिए कि विभागों को कितना आवंटित हुआ और उन्होंने कितना खर्च किया। कुछ विभाग पैसा पाने के बाद भी बहुत कम खर्च करते हैं। उन्होंने कुछ विभागों द्वारा दी गई राशि और खर्च की गई राशि का आंकड़ा भी प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि विभाग तय समय के अंदर पैसा खर्च करें।

