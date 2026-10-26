वाल्मीकि जयंती पर उलझे मंत्री कपिल देव और सपा के राष्ट्रीय सचिव राकेश शर्मा, तीखी नोकझोंक

यूपी के मुजफ्फरनगर में वाल्मीकि जयंती पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान प्रदेश सरकार के राज्यमंत्री कपिल देव अग्रवाल और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव राकेश शर्मा के बीच तीखी नोकझोंक हो गई।

मुजफ्फरनगर, वरिष्ठ संवाददाता। वाल्मीकि जयंती पर शहर के टाउन हॉल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान प्रदेश सरकार के राज्यमंत्री कपिल देव अग्रवाल और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव राकेश शर्मा के बीच माइक पर संबोधन को लेकर विवाद हो गया। दोनों नेताओं के बीच तीखी नोकझोंक और धक्कामुक्की की स्थिति बन गई। कार्यक्रम में उस समय तनाव का माहौल पैदा हो गया, जब माइक को लेकर शुरू हुई कहासुनी के बीच महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा स्थापित करने के लिए जमीन उपलब्ध कराने का मुद्दा भी उठ गया। विवाद बढ़ने पर मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों को हस्तक्षेप करना पड़ा। घटना का वीडियो भी वायरल हो गया।

टाउन हॉल में वाल्मीकि जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम के बाद शोभायात्रा के शुभारंभ की तैयारी चल रही थी। इसी दौरान माइक पर भाषण देने को लेकर मंत्री कपिल देव अग्रवाल और सपा के राष्ट्रीय सचिव राकेश शर्मा के बीच कहासुनी शुरू हो गई। बात बढ़ने पर माइक छीनने को लेकर दोनों नेताओं के बीच तीखी नोकझोंक हुई और धक्कामुक्की की नौबत आ गई। मौके पर मौजूद लोगों के बीच भी हलचल मच गई। स्थिति को संभालने के लिए पुलिसकर्मियों को बीच में आना पड़ा।

प्रतिमा के लिए जमीन का मुद्दा उठा विवाद के दौरान वाल्मीकि समाज के कुछ लोगों ने नावाल्टी चौक पर महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा स्थापित करने के लिए जमीन उपलब्ध नहीं होने का मुद्दा उठाया। बताया गया कि प्रतिमा स्थापना के लिए स्थान चिह्नित कराने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन अभी तक जमीन उपलब्ध नहीं हो सकी। इसे लेकर समाज के लोगों ने नाराजगी जताई। वहीं, सपा नेता राकेश शर्मा ने भी जमीन मिलने पर महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया था। प्रतिमा स्थापना का मुद्दा उठने के बीच दोनों नेताओं के बीच विवाद और बढ़ गया।

सार्वजनिक मंच पर आमने-सामने आए दोनों नेता मंत्री कपिल देव अग्रवाल भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, जबकि राकेश शर्मा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं। राकेश शर्मा की पत्नी लवली शर्मा 2023 में मुजफ्फरनगर नगर पालिका का चुनाव लड़ चुकी हैं। राकेश शर्मा भी 2017 में बसपा से मुजफ्फरनगर सदर सीट से विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं। ऐसे में वाल्मीकि जयंती जैसे सामाजिक-धार्मिक आयोजन के दौरान दोनों नेताओं के बीच हुआ टकराव शहर के राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है।

कहना इनका... कौशल विकास मंत्री कपिलदेव अग्रवाल ने कहा कि महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा लगाने के लिए भूमि चिन्हित करने का काम नगर पालिका बोर्ड का है। नावाल्टी चौक के बजाए अब रेलवे रोड पर एक होटल के आसपास प्रतिमा स्थापित करने काआश्वासन वाल्मीकि समाज को दिया गया है। रहा सवाल माइक की छीनाझपटी का तो यह गैर जिम्मेदाराना हरकत है। सपाई बौखलाए हुए हैं। जब हम प्रतिमा के लिए जगह देंगे तो प्रतिमा भी पालिका बोर्ड या फिर भाजपा लगवाएगी।