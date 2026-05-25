CBSE पोर्टल में गड़बड़ी पर ऐक्शन में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, दिल्ली बुलाए IIT कानपुर-मद्रास के एक्सपर्ट
CBSE पोर्टल में गड़बड़ी पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ऐक्शन में हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने आईआईटी कानपुर के दो और आईआईटी मद्रास के दो वैज्ञानिकों की टीम बनाई है। चारों को दिल्ली बुलाया है।
CBSE portal : सीबीएसई के पोस्ट-रिजल्ट पोर्टल पर आ रही तकनीकी समस्याओं के समाधान की जिम्मेदारी आईआईटी कानपुर और आईआईटी मद्रास के विशेषज्ञों को सौंपी गई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ऐक्शन में हैं। मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने चार वैज्ञानिकों की एक टीम बनाई है, जिसमें आईआईटी कानपुर के दो और आईआईटी मद्रास के दो वैज्ञानिकों को शामिल किया गया है। इसमें आईआईटी कानपुर से प्रो. कलोल मंडल और डॉ. आनंद हांडा को शामिल किया गया है। चारों ही वैज्ञानिकों को तुरंत दिल्ली बुलाया गया है और इस तकनीकी समस्या का समाधान खोजने का निर्देश दिया है।
सीबीएसई की कक्षा 12वीं का परिणाम घोषित होने के बाद कई छात्र और अभिभावकों ने कुछ विषयों में दिए गए अंकों पर असंतुष्टि जताई। कहा, ऑन स्क्रीन मार्किंग (ओएसएम) प्रणाली के तहत मूल्यांकन सही ढंग से नहीं हुआ है। इससे बोर्ड ने अंकों के सत्यापन या पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन से पहले उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां प्राप्त करने की अनुमति दी। स्कैन प्रतियां प्राप्त करने के लिए आवेदन विंडो 19 मई को खुली। जिसके बाद कई गड़बड़ियां सामने आईं। लगातार आ रही शिकायतों के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पोस्ट-रिजल्ट पोर्टल पर आ रही तकनीकी चुनौतियों के समाधान के लिए आईआईटी कानपुर और आईआईटी मद्रास को यह जिम्मेदारी सौंपी है।
लिखे पेज को बताया खाली तो फीस दिखा दी कई गुना
सीबीएसई के पोस्ट-रिजल्ट पोर्टल को लेकर आई तकनीकी गड़बड़ियों को कई छात्रों ने सोशल मीडिया पर उजागर किया है। एक छात्र ने बताया कि उसकी उत्तर पुस्तिका पर एक पेज को खाली बताकर जीरो अंक दिए गए हैं, जबकि उसमें प्रश्नों के उत्तर लिखे हैं। वहीं, एक छात्र के मुताबिक री-इवैल्युशन सर्विस के तहत एक पेपर का शुल्क 8 से 70 हजार रुपये तक दिखा रहा है।
टीम इन बिंदुओं पर करेगी काम
-पोर्टल की स्थिरता और सर्वर का प्रदर्शन
-समग्र आईटी संरचना की मजबूती
-लॉग इन प्रमाणीकरण प्रणालियां
-गेट वे भुगतान प्रक्रिया
-यूजर एक्सेस मैकेनिज्म
वैज्ञानिकों की टीम शिक्षा मंत्री के निर्देश पर काम करेगी
आईआईटी कानपुर निदेशक प्रो. मणींद्र अग्रवाल ने बताया कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने चार वैज्ञानिकों की टीम गठित की है, जो सीबीएसई के पोस्ट-रिजल्ट पोर्टल पर आ रही तकनीकी चुनौतियों के समाधान पर काम करेगी। संस्थान से प्रो. कलोल मंडल व डॉ. आनंद हांडा को इस टीम में शामिल किया गया है। वैज्ञानिकों की टीम शिक्षा मंत्री के निर्देश पर काम करेगी। जल्द ही समस्या हल हो जाएगी।
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लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें