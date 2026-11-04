खनन माफिया के गुर्गो ने पीट-पीटकर नायब तहसीलदार का पैर तोड़ा, चार पुलिसकर्मियों पर गिरी गाज

सुल्तानपुर में अवैध खनन रोकने पहुंची राजस्व टीम पर खनन माफिया के गुर्गों ने जानलेवा हमला कर दिया। हमलावरों ने दो लेखपालों को बंधक बनाकर पीटा, जबकि नायब तहसीलदार को लाठी-डंडों से इतना पीटा कि उनका पैर टूट गया। घटना के बाद एसपी ने चार पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया।

सुलतानपुर, वरिष्ठ संवाददाता। यूपी के सुल्तानपुर जिले में अवैध खनन रोकने पहुंची राजस्व टीम पर सोमवार रात खनन माफिया के गुर्गों ने जानलेवा हमला कर दिया। शहर कोतवाली क्षेत्र के रामनगर इमिलिया गांव में हमलावरों ने दो लेखपालों को बंधक बनाकर पीटा, जबकि नायब तहसीलदार धर्मेंद्र यादव को जमीन पर गिराकर लाठी-डंडों से इतना पीटा कि उनका पैर टूट गया। गंभीर हालत में उन्हें लखनऊ रेफर किया गया है। घटना के बाद एसपी ने गोड़वा चौकी प्रभारी समेत चार पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया। दो आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।

सोमवार रात करीब साढ़े 11 बजे एसडीएम सदर गरिमा सोनिकया को रामनगर इमिलिया गांव में बड़े पैमाने पर अवैध खनन की सूचना मिली। उनके निर्देश पर नायब तहसीलदार धर्मेंद्र यादव राजस्व टीम के साथ मौके पर पहुंचे। टीम को आता देख खनन में लगी जेसीबी और डंपर लेकर आरोपी भाग निकले। राजस्वकर्मी जांच कर रहे थे, तभी बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने उन्हें घेरकर हमला कर दिया। हमलावरों ने लेखपाल कुंवर बृजेश सिंह और सुमित कुमार को बंधक बनाकर पीटा। नायब तहसीलदार को जमीन पर गिराकर लाठी-डंडों से हमला किया, जिससे उनका पैर टूट गया।

हालत नाजुक, लखनऊ के लिए रेफर उधर, घटना की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन और भारी पुलिस बल मौके पर दौड़ा। लहूलुहान हालत में नायब तहसीलदार और दोनों लेखपालों को तुरंत सुल्तानपुर जिला मेडिकल कॉलेज की आपातकालीन सेवा (इमरजेंसी) में भर्ती कराया गया। हालांकि डॉक्टरों ने नायब तहसीलदार धर्मेंद्र यादव की हालत को बेहद नाजुक और पैर के मल्टीपल फ्रैक्चर को देखते हुए केजीएमयू रेफर कर दिया। जबकि दोनों घायल लेखपालों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है।