खनन माफिया के गुर्गो ने पीट-पीटकर नायब तहसीलदार का पैर तोड़ा, चार पुलिसकर्मियों पर गिरी गाज
सुल्तानपुर में अवैध खनन रोकने पहुंची राजस्व टीम पर खनन माफिया के गुर्गों ने जानलेवा हमला कर दिया। हमलावरों ने दो लेखपालों को बंधक बनाकर पीटा, जबकि नायब तहसीलदार को लाठी-डंडों से इतना पीटा कि उनका पैर टूट गया। घटना के बाद एसपी ने चार पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया।
सुलतानपुर, वरिष्ठ संवाददाता। यूपी के सुल्तानपुर जिले में अवैध खनन रोकने पहुंची राजस्व टीम पर सोमवार रात खनन माफिया के गुर्गों ने जानलेवा हमला कर दिया। शहर कोतवाली क्षेत्र के रामनगर इमिलिया गांव में हमलावरों ने दो लेखपालों को बंधक बनाकर पीटा, जबकि नायब तहसीलदार धर्मेंद्र यादव को जमीन पर गिराकर लाठी-डंडों से इतना पीटा कि उनका पैर टूट गया। गंभीर हालत में उन्हें लखनऊ रेफर किया गया है। घटना के बाद एसपी ने गोड़वा चौकी प्रभारी समेत चार पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया। दो आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।
सोमवार रात करीब साढ़े 11 बजे एसडीएम सदर गरिमा सोनिकया को रामनगर इमिलिया गांव में बड़े पैमाने पर अवैध खनन की सूचना मिली। उनके निर्देश पर नायब तहसीलदार धर्मेंद्र यादव राजस्व टीम के साथ मौके पर पहुंचे। टीम को आता देख खनन में लगी जेसीबी और डंपर लेकर आरोपी भाग निकले। राजस्वकर्मी जांच कर रहे थे, तभी बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने उन्हें घेरकर हमला कर दिया। हमलावरों ने लेखपाल कुंवर बृजेश सिंह और सुमित कुमार को बंधक बनाकर पीटा। नायब तहसीलदार को जमीन पर गिराकर लाठी-डंडों से हमला किया, जिससे उनका पैर टूट गया।
हालत नाजुक, लखनऊ के लिए रेफर
उधर, घटना की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन और भारी पुलिस बल मौके पर दौड़ा। लहूलुहान हालत में नायब तहसीलदार और दोनों लेखपालों को तुरंत सुल्तानपुर जिला मेडिकल कॉलेज की आपातकालीन सेवा (इमरजेंसी) में भर्ती कराया गया। हालांकि डॉक्टरों ने नायब तहसीलदार धर्मेंद्र यादव की हालत को बेहद नाजुक और पैर के मल्टीपल फ्रैक्चर को देखते हुए केजीएमयू रेफर कर दिया। जबकि दोनों घायल लेखपालों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है।
दो मुकदमे दर्ज, चौकी प्रभारी समेत चार निलंबित
अपर पुलिस अधीक्षक बृज नारायण सिंह के मुताबिक, जिला खनन अधिकारी शिवदयाल सिंह की तहरीर पर अवैध खनन के मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। वहीं, हलका लेखपाल सुमित वर्मा की तहरीर पर गोलू सिंह और संदीप सिंह को नामजद कर अज्ञात पर जानलेवा हमला करने समेत अन्य आरोपों में केस दर्ज हुआ है। पुलिस ने दो आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। गांव से एक डंपर और ट्रैक्टर को कब्जे में लेकर सीज किया गया है। एसपी विनीत जायसवाल ने जांच के बाद गोड़वा चौकी प्रभारी विनोद पटेल, मुख्य आरक्षी दीपक कुमार, जितेंद्र कनौजिया, आरक्षी आनंद यादव को तत्काल निलंबित कर दिया। सभी के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं। जांच सीओ नगर राघवेंद्र सिंह को सौंपी गई है। पुलिस की टीमें आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही हैं।
लेखक के बारे मेंPawan Kumar Sharma
पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।और पढ़ें