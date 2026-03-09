चौकी इंचार्ज और सिपाहियों को JCB से रौंदने की कोशिश, अवैध खनन रोकने गई पुलिस टीम पर हमला

मैनपुरी के एलाऊ क्षेत्र में अवैध मिट्टी खनन रोकने पहुंची पुलिस पर जेसीबी चढ़ाने की कोशिश की गई। चौकी प्रभारी और सिपाहियों ने भागकर जान बचाई। पुलिस ने पीछा कर आरोपी मोनू को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसका भाई वीरू फरार हो गया। जेसीबी और ट्रैक्टर सीज कर दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।

मैनपुरी जिले के एलाऊ थाना क्षेत्र में अवैध मिट्टी खनन रोकने पहुंची पुलिस टीम पर जेसीबी चढ़ाने की कोशिश का मामला सामने आया है। इस दौरान चौकी प्रभारी और साथ मौजूद सिपाहियों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। बाद में पुलिस ने घेराबंदी कर जेसीबी चालक को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसका भाई अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने जेसीबी और ट्रैक्टर को सीज कर दिया है और दोनों भाइयों के खिलाफ पुलिस पर हमला करने सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।

अवैध खनन की सूचना पर पहुंची थी पुलिस घटना शनिवार रात करीब साढ़े आठ बजे की बताई जा रही है। एलाऊ थाना क्षेत्र की इलाबांस चौकी के प्रभारी दुर्योधन सिंह को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम नगला गुमानी में जेसीबी मशीन से मिट्टी का अवैध खनन किया जा रहा है और उसे ट्रैक्टर में भरकर ले जाया जा रहा है। सूचना मिलने पर चौकी प्रभारी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे।

मौके पर पहुंचकर पुलिस ने खनन का काम रुकवाया और जेसीबी व ट्रैक्टर को थाने ले जाने के लिए कहा। इस दौरान ग्राम प्रधान पहाड़पुर खिल्ला गिरीश यादव के पुत्र मोनू और वीरू वहां मौजूद थे। दोनों ने जेसीबी और ट्रैक्टर को थाने ले जाने से साफ इनकार कर दिया। स्थिति को देखते हुए पुलिस ने खनन निरीक्षक और थाना प्रभारी अवनीश त्यागी को भी मौके पर बुला लिया।

चौकी इंचार्ज- सिपाहियों पर JCB चढ़ाने की कोशिश पुलिस के दबाव बनाने पर जेसीबी चला रहे मोनू और वीरू ने अचानक जेसीबी को तेज गति से गांव की ओर दौड़ा दिया। चौकी प्रभारी दुर्योधन सिंह ने उनका पीछा करते हुए अपनी बाइक जेसीबी के आगे लगा दी। आरोप है कि इसी दौरान मोनू ने गाली-गलौज करते हुए चौकी प्रभारी और साथ मौजूद सिपाहियों पर जेसीबी चढ़ाने की कोशिश की।

अचानक हुए इस हमले से मौके पर अफरातफरी मच गई। चौकी प्रभारी और सिपाहियों ने बिजली के खंभे के पीछे छिपकर अपनी जान बचाई। इसी बीच मोनू और वीरू जेसीबी छोड़कर भागने लगे। पुलिस ने तुरंत पीछा किया और मोनू को पकड़ लिया, जबकि वीरू अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला।