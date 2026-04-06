जुर्माने की फाइल DM को भेजने के एवज में रिश्वत, खनन विभाग का कर्मचारी 10 हजार लेते गिरफ्तार
वेद प्रकाश की ट्रैक्टर-ट्रॉली अवैध खनन में बीते दिनों खनन विभाग ने सीज की थी। वेद प्रकाश ने एंटी करप्शन में शिकायत की थी कि खनन विभाग में तैनात चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी महमूद रजा सीज ट्रैक्टर-ट्रॉली छोड़ने और जुर्माना की फाइल डीएम कार्यालय भेजने के एवज में 10 हजार रुपये की रिश्वत मांग रहा है।
Up News: यूपी के बरेली में एंटी करप्शन टीम ने सोमवार को खनन विभाग के कर्मचारी को 10 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगेहाथ पकड़ लिया। वह सीज ट्रैक्टर-ट्रॉली को छुड़वाने और जुर्माने की फाइल डीएम कार्यालय भेजने के एवज में रुपये मांग रहा था। शिकायत पर एंटी करप्शन की टीम ने घेराबंदी कर उसे 10 हजार रुपये की रिश्वत लेते दबोच लिया। कोतवाली में काफी देर पूछताछ के बाद उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।
किला के रौठा में रहने वाले वेद प्रकाश की ट्रैक्टर-ट्रॉली अवैध खनन में बीते दिनों खनन विभाग ने सीज की थी। उस पर जुर्माना भी लगाया गया है। वेद प्रकाश ने एंटी करप्शन में शिकायत की थी कि खनन विभाग में तैनात चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी महमूद रजा सीज ट्रैक्टर-ट्रॉली छोड़ने और जुर्माना की फाइल डीएम कार्यालय भेजने के एवज में 10 हजार रुपये की रिश्वत मांग रहा है। शिकायत पर भ्रष्टाचार निवारण संगठन के ट्रैप टीम प्रभारी जितेंद्र सिंह ने टीम के साथ कलेक्ट्रेट स्थित खनन विभाग कार्यालय में घेराबंदी की। जैसे ही कर्मचारी महमूद ने रुपये लिए टीम ने उसे दबोच लिया। खनन विभाग में कर्मचारी के रिश्वत लेते पकड़े जाने से खलबली मच गई। कार्रवाई के वक्त खनन अधिकारी मनीष कुमार भी मौजूद थे। अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक घटना के बाद कुछ देर के लिए कार्यालय से निकल लिए।
खनन विभाग में आरोपी कर्मचारी का था दबदबा
कहने को महमूद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, लेकिन खनन विभाग में उसकी तूती बोलती थी। वह बाबू का काम करता था, खनन के मामले में होने वाली कार्रवाई में उसका काफी दखल बताया जाता था। यही वजह है कि वेद प्रकाश की फाइलें उसने कार्यालय में दबा दी और उससे 10 हजार रुपये मांगे थे। वेद प्रकाश ने काफी प्रयास किया, लेकिन महमूद की मर्जी के बिना उसकी फाइल आगे नहीं बढ़ सकी थी। तब वेद प्रकाश ने महमूद की शिकायत एंटी करप्शन में की थी।
किसके इशारे पर चल रहा था रिश्वतखोरी का खेल
खनन विभाग का कर्मचारी भले ही अकेले रिश्वत लेते पकड़ा गया है, लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा रहा कि इसमें कई लोग शामिल हैं। यह बात गले नहीं उतर रही कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी विभाग में इतना ताकतवर हो जाए कि उसके कहने पर खनन में सीज गाड़ियां छोड़ दी जाएं और जुर्माने की फाइल भी डीएम कार्यालय उसकी मर्जी से जाएं। ऐसे में यह आशंका है कि विभाग में कई बड़े ओहदे वाले लोग भी उसके साथ रिश्वतखोरी के खेल में शामिल हैं। उनके इशारे पर ही महमूद रिश्वत मांग रहा था।
क्या बोले अधिकारी
प्रभारी निरीक्षक भ्रष्टाचार निवारण संगठन प्रवीण सान्याल ने बताया कि खनन विभाग के कर्मचारी को 10 हजार रुपये की रिश्वत लेते पकड़ा गया है। उसके खिलाफ कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें