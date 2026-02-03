Hindustan Hindi News
Minimum land requirement for schools, universities and hospitals will be abolished; what preparations are underway
स्कूल-विश्वविद्यालय, अस्पताल के लिए खत्म होगी न्यूनतम भूमि की अनिवार्यता, क्या-क्या तैयारियां

संक्षेप:

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0 के जरिए यूपी की योगी सरकार 22 प्राथमिक सुधारों का प्रस्ताव तैयार किया है। इसका सीधा असर किसानों, व्यापारियों, उद्यमियों के साथ-साथ स्कूल, कॉलेज,विश्वविद्यालय और अस्पताल खोलने की प्रक्रिया पर पड़ेगा।

Feb 03, 2026 08:55 am ISTYogesh Yadav विजय वर्मा लखनऊ
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में देश में नंबर वन आने के बाद अब यूपी की योगी सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0 के जरिए बड़े और जमीन से जुड़े सुधारों का प्रस्ताव तैयार किया है। दूसरे चरण में 22 प्राथमिक सुधारों का प्रस्ताव तैयार हो गया है। इसका सीधा असर किसानों, व्यापारियों, उद्यमियों के साथ-साथ स्कूल, कॉलेज,विश्वविद्यालय और अस्पताल खोलने की प्रक्रिया पर पड़ेगा। इसके लागू होने के बाद आने वाले दिनों में अनावश्यक अनुमति, मंजूरी और निरीक्षण की जटिलताओं से प्रदेश में रोजगार करने वालों को पूरी तरह से मुक्ति मिल जाएगी।

किसानों को बड़ी राहत, जमीन का भू-उपयोग बदलना होगा आसान

सबसे बड़ा फोकस भूमि और निर्माण से जुड़े सुधारों पर है। अब भूस्वामियों, खासकर किसानों के लिए भूमि उपयोग परिवर्तन की बाध्यता खत्म करने की तैयारी है। यानी खेती की जमीन को शिक्षा, उद्योग या अन्य उपयोग में लाने के लिए लंबी प्रक्रिया और दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सब कुछ अनुमति है जब तक प्रतिबंधित न हो की भावना के साथ मांग-आधारित भूमि उपयोग की अनुमति दी जाएगी। मास्टर प्लान बनाते समय ही निर्माण की छूट देने का प्रस्ताव रहेगा। जिससे निवेशकों का समय और लागत दोनों बचेगा।

ऑटो-अपील सिस्टम से जनता को त्वरित न्याय

प्रशासनिक सुधारों में सिंगल विंडो सिस्टम पर एंड-टू-एंड की निगरानी और कमी है। सभी कानून, नियम और शासनादेशों की खोज के लिए एक डिजिटल रिपॉजिटरी बनेगी। सेवा अधिकार अधिनियम के तहत ऑटो-अपील सिस्टम से जनता को त्वरित न्याय मिलेगा।

नक्शा पास कराना, अग्नि सुरक्षा, सब होगा सरल

भवन और निर्माण परमिट की प्रक्रिया को अब और सरल बनाया जाएगा। नक्शा पास कराने व अन्य तकनीकी मंजूरियों में रियायतें दी जाएंगी। अग्नि सुरक्षा मानकों में सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाते हुए उन्हें तर्कसंगत किया जाएगा, ताकि सुरक्षा बनी रहे और बेवजह की सख्ती खत्म हो।

सचिव आवास की अध्यक्षता में बनी कमेटी

मुख्य सचिव ने ईज आफ डूइंग बिजनेस में दूसरे चरण के सुधारों के लिए आदेश जारी कर दिया है। आदेश के तुरंत बाद 27 जनवरी को ही प्रमुख सचिव आवास पी गुरुप्रसाद ने सचिव आवास डा. बलकार सिंह की अध्यक्षता में एक प्रदेश स्तरीय कमेटी बना दी है। कमेटी में लखनऊ गाजियाबाद तथा वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष को सदस्य हैं। प्रदेश के मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक को संयोजक व आवास बंधु के निदेशक को सदस्य बनाया गया है।

कारोबारियों को मिलेगी दोहरे लाइसेंस से मुक्ति

व्यापार व लाइसेंसिंग सुधारों में दोहरे लाइसेंस सिस्टम को खत्म करने का भी प्रस्ताव बनाया गया है। दुकानों व वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के नियम उदार होंगे। वजन-माप से जुड़े लाइसेंस सरल होंगे। औद्योगिक क्लस्टरों में सभी अनुमोदनों के लिए राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण को नोडल एजेंसी बनाया जाएगा। एमएसएमई को स्व-घोषणा,स्थापना पूर्व अनुमोदन और निरीक्षण से मुक्त कर भरोसा बढ़ाया जाएगा।

स्कूल और कॉलेज खोलना बेहद आसान हो जाएगा

शिक्षा क्षेत्र में भी बड़ा सुधार किया जा रहा है। यह सुधार ऐतिहासिक माने जा रहे हैं। निजी स्कूलों के लिए न्यूनतम भूमि स्वामित्व की बाध्यता हटेगी और बुनियादी ढांचे व उपकरणों की शर्तें आसान होंगी। यही नहीं, निजी विश्वविद्यालयों के लिए न्यूनतम भूमि आवश्यकता और एंडोमेंट फंड की शर्तों में भी कटौती होगी। गैर-सरकारी सहायता प्राप्त उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए बुनियादी मानक सरल किए जाएंगे, जिससे शिक्षा में निवेश बढ़ेगा।

सिंगल विंडो मंजूरी, आसानी से मिलेगा बिजली कनेक्शन

स्वास्थ्य सेवाओं में सभी विशेष लाइसेंसों के लिए एकल नोडल एजेंसी नियुक्त होगी। अलग-अलग राज्यों में डॉक्टरों के पंजीकरण, एनओसी की प्रक्रिया सरल की जाएगी। बिजली का कनेक्शन बहुत जल्दी मिलेगा। पर्यावरण की मंजूरी व एनओसी को भी आसान किया जाएगा।

लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के अनुसार ईज आफ डूइंग बिजनेस में दूसरे चरण के सुधारों के लिए प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। बड़े पैमाने पर सुधार किया जाएगा। इससे आने वाले दिनों में प्रदेश में व्यवसाय व उद्योग लगाना बहुत आसान हो जाएगा। बहुत सारे बदलाव होंगे। दो महीने में इसे लागू करने की योजना है।