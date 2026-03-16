कोठियों में रहने वाले सड़क किनारे गुजार रहे रात; घर के बाहर रहने पर मजबूर करोड़पति परिवार, जानें वजह
अलीगढ़ में करोड़पति हार्डवेयर एक्सपोर्ट से जुड़े कारोबारी बंधु के भाई का परिवार दो दिन से सड़क पर सोने का मजबूर है। पांच सदस्यीय परिवार खुले आसमान के नीचे सड़क किनारे दिन-रात गुजार रहा है। सगे भाई का परिवार जहां मदद को आगे नहीं आया तो स्थानीय लोग मानवता के नाते मदद कर रहे हैं।
Aligarh News: अलीगढ़ से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां करोड़पति हार्डवेयर एक्सपोर्ट से जुड़े कारोबारी बंधु के भाई का परिवार दो दिन से सड़क पर सोने का मजबूर है। मैरिस रोड से सटी रत्नेशपुर कॉलोनी में पांच सदस्यीय परिवार खुले आसमान के नीचे सड़क किनारे दिन-रात गुजार रहा है। सगे भाई का परिवार जहां मदद को आगे नहीं आया तो स्थानीय लोग मानवता के नाते मदद कर रहे हैं। मामला परिवारिक संपत्ति विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है।
रत्नेशपुरम में सड़क किनारे घर-गृहस्थी का सामान और पत्नी बच्चों के रविन्द्र सचदेवा, नीलम सचदेवा, दीपक, दीपल व दीपिका सचदेवा बैठे हुए हैं। पूछे जाने पर नीलम ने बताया कि मामूभांजा स्थित पैतृक आवास 2012 में बिका था। तब देवरों ने 40 लाख रुपये देने का वादा किया था। घर बिकने के बाद विक्रम कॉलोनी में किराए के मकान पर रहे। इस दौरान बच्चों की पढ़ाई भी जारी रही। पति अपने भाइयों के साथ ही एक्सपोर्ट का व्यापार संभालते थे। बेटे दीपल की तबीयत खराब होने की वजह से उसे दिल्ली के इबास मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराना पड़ा। छोटे बेटे की भी वहां जॉब लग चुकी थी तो पूरा परिवार दिल्ली जाकर रहने लगा।
नीलम ने बताया कि तब देवरों ने कहा था कि दिल्ली में ही मकान देख लो, वहां खरीदवा देंगे। वहां भी काफी समय तक किराए पर रहे। 2022 के बाद देवरों द्वारा दिए जाने वाला मासिक खर्च देना बंद कर दिया। दूसरी तरफ बेटे की नौकरी चली गई। कुछ समय पूर्व अलीगढ़ आने पर सगे-संबंधियों ने कहा था कि जल्द ही परिवार का हिस्सा दिलवा देंगे। इसके बाद किशनपुर में एक किराए के आवास पर रहने लगे। अब रत्नेशपुरम वाली कोठी पर देवर पर उनका परिवार ताला लगाकर मुरादाबाद चला गया है, हम अपना हक पाने के लिए यहां बैठने को मजबूर हैं।
1800 वर्गगज में है कोठी
रत्नेशपुरम में जिस कोठी के बाहर परिवार दिन-रात गुजार रहा है, वह कोठी 1800 वर्गगज में फैली हुई है। नीलम सचदेवा ने बताया कि इस कोठी में पांच-छह लोग ही रहते हैं।
एएमयू से पढ़े हुए हैं बेटा-बेटी
रविन्द्र सचदेवा के तीनों बच्चे काफी शिक्षित हैं। बेटी ने एएमयू से फिजिक्स में एमएससी की है। वहीं छोटे बेटे ने एएमयू से बीटेक की पढ़ाई की हुई है। वहीं सबसे बडा बेटा थ्री डॉट्स से इंटर कर चुका है। इसके बाद तबियत खराब होने की वजह से पढ़ाई नहीं कर सका। सड़क पर दिन-रात गुजार रह रविन्द्र सचदेवा व उनके परिवार के लिए जब अपने ही बेगाने हो गए तो स्थानीय लोग उनका सहारा बने हैं। कॉलोनी की सोसाइटी के पदाधिकारी राकेश गुप्ता साईं, राज अग्रवाल, सुनीता चौहान आदि ने चाय-नाश्ता, खाने व शौचालय तक की व्यवस्था उपलब्ध कराई है।
लेखक के बारे मेंPawan Kumar Sharma
पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।और पढ़ें