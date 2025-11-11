Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsMilk or white poison Food safety department seizes 5300 liters of synthetic milk, how to identify it at home
दूध या सफेद जहर; खाद्य सुरक्षा विभाग ने पकड़ा 5300 लीटर सिंथेटिक मिल्क, ऐसे करें घर पर पहचान

दूध या सफेद जहर; खाद्य सुरक्षा विभाग ने पकड़ा 5300 लीटर सिंथेटिक मिल्क, ऐसे करें घर पर पहचान

संक्षेप: यूपी के आगरा में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने खेरागढ़ के डूंगरवाला गांव में सिंथेटिक दूध के कारोबार का भंडाफोड़ किया है। एक डेरी के नाम से चल रही फैक्ट्री से 5300 लीटर सिंथेटिक दूध नष्ट कराया गया। भारी मात्रा में खतरनाक रासायनिक पदार्थ बरामद किए गए हैं।

Tue, 11 Nov 2025 12:06 PMYogesh Yadav आगरा/खेरागढ़, हिन्दुस्तान टीम
सावधान! कहीं आप दूध के नाम पर सफेद जहर तो नहीं पी रहे। चंद रुपयों के लालच में मौत के सौदागर सिंथेटिक दूध तैयार कर घरों में सप्लाई कर रहे हैं। यूपी के आगरा में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने खेरागढ़ के डूंगरवाला गांव में सिंथेटिक दूध के कारोबार का भंडाफोड़ किया है। एक डेरी के नाम से चल रही फैक्ट्री से 5300 लीटर सिंथेटिक दूध नष्ट कराया गया। भारी मात्रा में खतरनाक रासायनिक पदार्थ बरामद किए गए हैं। डेरी को सील कर दिया है। लाइसेंस निलंबित कर संचालक व लाइसेंस धारक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है।

यह डेरी बसई नबाव रोड पर गांव डूंगरवाला में दो सालों से चल रही थी। सहायक आयुक्त (खाद्य) द्वितीय महेंद्र ने बताया कि बजरंग डेरी के नाम से चल रही फैक्ट्री में खतरनाक केमिकल से दूध तैयार किया जा रहा था। टीम ने छापा मारकर करीब 5300 लीटर सिंथेटिक दूध नष्ट कराया और बड़ी मात्रा में रासायनिक पदार्थ बरामद किए। मौके पर पवन कुमार शर्मा पुत्र रामजी लाल शर्मा निवासी अम्बाह (मुरैना) मिला। उसने खुद को कर्मचारी बताया।

बताया कि संचालक प्रमोद शर्मा पुत्र शिवनारायण शर्मा निवासी वैरई गिर्द, सबलगढ़ (मुरैना) हैं। पवन शर्मा और लाइसेंस धारक प्रमोद के खिलाफ थाना खेरागढ़ में मुकदमा कराया गया है। बताया कि दूध बनाने में इस्तेमाल किए जा रहे केमिकल सेहत के लिए बेहद खतरनाक हैं। कार्रवाई में खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुरेंद्र कुमार चौरसिया, चंद्र विजय सिंह, राकेश कुमार यादव, कृष्ण चंद्र पटेल और राकेश कुमार शामिल रहे।

यह सामग्री हुई बरामद

25 किग्रा के स्किम्ड मिल्क पाउडर के 18 बैग, 23 किग्रा के आधे बैग, 15 किग्रा के रिफाइंड पामोलिन ऑयल के 70 टिन, 15 किग्रा के वनस्पति के 36 टिन, पांच ड्रम सर्विटोल और पांच ड्रम तरल पदार्थ बरामद किए। जब्त सामान की कीमत पांच लाख रुपये बतायी गयी है। टीम ने सिंथेटिक दूध, तरल पदार्थ, सर्विटोल, वनस्पति, रिफाइंड पामोलिन ऑयल और स्किम्ड मिल्क पाउडर के नमूने जांच के लिए भेजे हैं।

ऐसे बनता है सिंथेटिक दूध

थोड़े से दूध में पहले जमकर लिक्विड वॉशिंग डिटर्जेंट डाला जाता है। इससे दूध की मात्रा बढ़ती है और उसमें फेन आता है। इसके बाद नकली दूध के कनस्तर में नकली रिफाइंड ऑयल मिलाया जाता है। ये नकली दूध को जरूरी चिकनाहट देता है। इसके बाद आधे घंटे तक दूध को फेटा जाता है, उसे घोंटा जाता है ताकि तेल और डिटरजेंट दूध में अच्छी तरह मिल जाएं। पानी मिलाकर सिंथेटिक दूध तैयार।

घर पर ऐसे करें दूध की पहचान

सिंथेटिक दूध की पहचान करने के लिए कई तरीके हैं। जिनमें गंध, स्वाद और रंग की जांच, फ्लो टेस्ट और उबाल कर देखने के तरीके शामिल हैं। असली दूध की खुशबू हल्की मीठी होती है, जबकि नकली दूध में रसायन जैसी गंध आ सकती है। उबालने पर असली दूध जल्दी नहीं फटता और उसमें मलाई जम जाती है, जबकि नकली दूध फट सकता है या झाग छोड़ सकता है।

दूध में होता है 3.5% वसा

गाय-भैस के शुद्ध दूध में लगभग 3.5 प्रतिशत वसा होता है। इसमें घुलनशील विटामिन ए, डी एवं ई रहते हैं और 9.5 प्रतिशत एसएनएफ (सॉलिड नॉट फैट) के अलावा अन्य ठोस पदार्थ होते हैं। एसएनएफ में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट (लेक्टोज) एवं खनिज पदार्थ कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम एवं जिंक उपस्थित होते हैं। गाय के दूध में पानी का प्रतिशत 63 से 87 प्रतिशत के बीच होता है।

किडनी-लिवर को नुकसान

एसएन मेडिकल कॉलेज के डॉ. प्रभात अग्रवाल का कहना है कि किडनी-लिवर को सबसे ज्यादा सिंथेटिक दूध नुकसान पहुंचा रहा है। इसमें यूरिया, डाई, डिटर्जेंट समेत अन्य खतरनाक रसायन होते हैं, जिनके लंबे समय तक उपयोग से किडनी फेलियर और लिवर की क्षमता कम होने लगती है। सिंथेटिक दूध में दूषित पानी के इस्तेमाल से पीलिया और डायरिया भी हो सकता है। पेट में अल्सर भी हो जाते हैं।