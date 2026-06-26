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राम मंदिर ट्रस्ट को जमीन दिलाने में मददगार बिचौलिए भी मालामाल, मुस्लिम समाज के लोग भी शामिल

sandeep हिन्दुस्तान, संवाददाता, अयोध्या
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राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण के बीच सामने आया कि ट्रस्ट के लिए जमीन खरीद में बिचौलियों ने अहम भूमिका निभाई। उन्होंने भू-स्वामियों से कमीशन तय कर अधिक कीमत दिलाई। ट्रस्ट की खरीद के बाद इलाके में जमीनों के दाम बढ़े और कई बिचौलियों के मालामाल होने की चर्चा तेज हो गई।

राम मंदिर ट्रस्ट को जमीन दिलाने में मददगार बिचौलिए भी मालामाल, मुस्लिम समाज के लोग भी शामिल

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में दर्ज एफआईआर में 8 लोगों को नामजद किया गया है। जिन पर कई आरोप लगे हैं। इस बीच एक और जानकारी निकलकर सामने आई है। मंदिर ट्रस्ट को जमीन दिलाने में मददगार बिचौलिए भी मालामाल हुए हैं। भूस्वामियों को बिचौलियों ने कमीशन का लालच दिया। ट्रस्ट के लेन-देन से ही जमीनों का बाजार भाव बढ़ा। दरअसल राम मंदिर ट्रस्ट के लिए शुरुआती दौर में अतिरिक्त जमीनों की खरीद-फरोख्त बहुत आसान नहीं रही। तब राम मंदिर विस्तार के लिए जरूरी जमीनों के लिए ट्रस्टियों को लोगों के साथ खासी माथा-पच्ची करनी पड़ी। फिर लोगों ने यहां ऐसा माहौल बनाया कि विश्व हिन्दू परिषद अयोध्या के लोगों को बेदखल कर कब्जा करना चाहती है। उस समय राम मंदिर ट्रस्ट के खेवनहार बिचौलिए ही बने। इन्हीं के सुझाव पर बाजार दर के लिहाज से जमीन का मूल्य अदा करने की बात हुई। यह भी कहा गया कि नंबर एक में तय धनराशि का भुगतान किया जाएगा और उसे ही भुगतान दिया जाएगा जिसके नाम राजस्व अभिलेखों में जमीन दर्ज होगी, उसी के पक्ष में आरटीजीएस किया जाएगा।

जमीन दिलाने वाले बिचौलिए हुए मालामाल

नंबर एक में भुगतान के कारण राम मंदिर ट्रस्ट के द्वारा बिचौलियों को कमीशन धनराशि दिया जाना संभव नहीं था। इसके कारण बिचौलियों ने भू-स्वामियों को लालच दिलाया और उनसे कमीशन तय करके उन्हें अधिकतम राशि भुगतान कराने का आश्वासन दिया। बिचौलियों के प्रयासों से भूस्वामियों तक ट्रस्ट को जाने की जरूरत ही पड़ी बल्कि वह खुद सिफारिश कराकर ट्रस्ट से जमीन लेने का आग्रह करने लगे और देखते देखते रामकोट क्षेत्र की अधिकांश जमीनों का सौदा रातोंरात हो गया। इसके कारण बिचौलियों भी मालामाल हो गये और उन्होंने आगे बढ़कर काफी जमीन बाग बिजैसी में भी ट्रस्ट को बैनामा करा दिया। इन बिचौलियों में मुस्लिम बिरादरी के लोग भी शामिल रहे। उन्होंने शंकराचार्य प्रवेश द्वार के निकट भी कई एकड़ जमीन व भवन भी ट्रस्ट को सुलभ करा दिया।

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राम मंदिर चढ़ावा मामले में 8 पर एफआईआर

वहीं दूसरी तरफ राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण में आठ लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद गुरुवार को पूरे दिन और देर रात तक एक सवाल चर्चा का विषय बना रहा आखिर आरोपी गिरफ्तार हुए हैं या केवल हिरासत में हैं। राम जन्मभूमि थाने में मुकदमा दर्ज होने के कुछ ही समय बाद यह खबर सामने आने लगी कि नामजद सभी आठ आरोपी पुलिस की पकड़ में हैं। हालांकि देर रात तक पुलिस का कोई भी जिम्मेदार अधिकारी इस बात की स्पष्ट पुष्टि करने को तैयार नहीं था कि आरोपियों को औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया है या केवल पूछताछ के लिए हिरासत में रखा गया है।

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13 जून से SIT कर रही जांच

स्थिति यह रही कि मीडिया कर्मियों ने देर रात तक राम जन्मभूमि थाने पर डेरा डाले रखा, लेकिन न तो कोई आधिकारिक ब्रीफिंग हुई और न ही गिरफ्तारी को लेकर कोई स्पष्ट जानकारी दी गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. गौरव ग्रोवर समेत अन्य अधिकारियों ने भी इस विषय पर सार्वजनिक रूप से कुछ भी कहने से परहेज किया। दरअसल, अंदरखाने में पिछले कई दिनों से इस कार्रवाई की आहट सुनाई दे रही थी। 9 जून के बाद से लगातार यह सूचनाएं मिल रही थीं कि चढ़ावा प्रकरण से जुड़े कई लोगों से लंबी पूछताछ की जा रही है। इसके बाद 13 जून से विशेष जांच दल ने भी अपने जांच अभियान के दौरान इन आरोपियों से पूछताछ की।

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