पुलिस से आहत अधेड़ ने किया आत्मदाह का प्रयास, चौकी के बाहर पेट्रोल डालकर खुद को लगाई आग

यूपी के अलीगढ़ में पुलिस से आहत होकर एक अधेड़ ने आत्मदाह का प्रयास किया। पुलिस चौकी के बाहर एक व्यक्ति ने पेट्रोल डालकर खुद को आग लगा ली। इसके बाद जलता हुआ वह चौकी के अंदर घुस गया, जिससे खलबली मच गई। पुलिसकर्मियों ने आग बुझाकर उसे अस्पताल पहुंचाया।

गंभीर हालत में उसे दिल्ली रेफर कर दिया गया है। व्यक्ति पर पूर्व में चार मुकदमे दर्ज हैं। लेकिन, वह किसी भी मुकदमे में वांछित नहीं था। उसके भाभी और उनके बच्चों ने भी पुलिस द्वारा किसी भी तरीके से टॉर्चर करने से इन्कार किया है। हालांकि दूसरे भाई ने पुलिस पर परेशान करने का आरोप लगाया है। पुलिस सभी पहलुओं पर जांच में जुटी है। खैर कस्बे के मोहल्ला उपाध्याय निवासी 50 वर्षीय मनोज वर्मा चौकी के पास ही एक व्यक्ति के यहां गाड़ी चलाने का काम करते थे। पुलिस के अनुसार वह नशे का आदी था। करीब 15 साल पहले पत्नी भी छोड़कर चली गई थी। घटना रविवार शाम करीब चार बजे की है। करीब आधा घंटा पहले मनोज घर से निकला था।

आग लगते ही चौकी के अंदर घुसा चौकी के बाहर एक गली में खड़ा था, तभी उसने अपने ऊपर पेट्रोल डाल लिया और आग लगा ली। इसके बाद भागता हुआ चौकी के अंदर घुस आया। इसे देख पुलिसकर्मियों ने होश उड़ गए। उन्होंने कंबल व पानी डालकर आग को बमुश्किल बुझाया। इसके बाद उसे सीएचसी ले गए। वहां से रामघाट रोड स्थित वरुण ट्रामा सेंटर ले जाया गया। लेकिन, हालत गंभीर होने के चलते उसे दिल्ली के हायर सेंटर में रेफर कर दिया गया। बाद में एसएसपी नीरज जादौन, एसपी देहात अमृत जैन, सीओ खैर वरुण कुमार सिंह ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। एसएसपी ने पीड़ित के परिजनों से वार्ता करके घटना के संबंध में जानकारी ली। एसएसपी ने उन्हें हरसंभव विधिक व प्रशासनिक सहायता का आश्वासन दिया।

भाई ने कहा, पूरी चौकी को सस्पेंड कराऊंगा मनोज के दो भाई हैं। एसएसपी ने राजेंद्र के घर पहुंचकर वार्ता की। वहां राजेंद्र की पत्नी मंजू व उनके बच्चे मिले, जिन्होंने किसी भी तरह के पुलिस टॉर्चर से इन्कार कर दिया। हालांकि मनोज के दूसरे भाई राजू ने आरोप लगाया है कि पुलिस मनोज को उसके मुकदमों के संबंध में परेशान कर रही थी। आरोप ये भी है कि उससे रुपये मांगे जाते थे। उन्होंने कहा कि वह पूरी पुलिस चौकी को सस्पेंड कराएंगे।

मनोज को विधायक कहकर पुकारते थे लोग मोहल्ले के लोगों से पूछताछ में सामने आया है कि मनोज आएदिन लोगों के साथ झगड़ा करता था। शराब पीकर घूमता था। इसलिए लोग मजाकिया लहजे में उसे विधायक कहकर पुकारते थे। वह भी खुद को विधायक कहता था।

पुरानी तहसील परिसर में बनी है चौकी मनोज का घर चौकी से करीब 150 मीटर की दूरी पर है। जहां उसने आग लगाई। वह भी घर व चौकी के बीच में है। वहीं, चौकी पुरानी तहसील परिसर में स्थित है। लोगों का कहना था कि मनोज अक्सर तहसील परिसर में घूमता रहता था।

पुलिस से बदतमीजी समेत चार मुकदमे हैं दर्ज पुलिस के अनुसार मनोज के खिलाफ पूर्व में चार मुकदमे दर्ज हैं। इनमें साल 2024 में पुलिस से बदतमीजी का मुकदमा हुआ था। इसके अलावा एससी-एसटी एक्ट, एक्सीडेंट व मारपीट के मुकदमे शामिल हैं। उसके खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी हुआ था। लेकिन, वर्तमान में कोई वारंट नहीं था।

आखिर पुलिस से क्यों आहत था मनोज पुलिस के अनुसार मनोज किसी भी मुकदमे में वांछित भी नहीं था। न ही उसे पुलिस ने बुलाया गया था। कोई पुलिसकर्मी उसके घर नहीं गया था। इसके अलावा उसने किसी मामले में कोई तहरीर या शिकायत भी नहीं दी थी, जिससे स्पष्ट हो सके कि वह आग लगाकर चौकी में क्यों घुसा? ऐसे में बड़ा सवाल है कि आखिर वह पुलिस की किस बात से आहत था, जो आग लगाने के बाद चौकी में घुसा।

सीसीटीवी में दो लोग हुए कैद जिस स्थान पर मनोज ने आग लगाई, वहां के आसपास पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे खंगाले। इसमें घटना से पहले दो लोग मनोज के हाथ में कुछ देते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस इनकी पहचान कराने में जुटी है।