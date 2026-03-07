शादीशुदा प्रेमिका के घर पहुंचा अधेड़, बेवफाई के शक में चाकू से कर दिया हमला, फिर खा लिया जहर

बहराइच से प्रेम-प्रसंग का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक शादीशुदा महिला से अधेड़ उम्र की व्यक्ति दिल लगा बैठा। महिला भी उसे चाहती थी। कुछ दिन से प्रेमिका अधेड़ प्रेमी से बात नहीं कर रही थी।

UP News: यूपी के बहराइच से प्रेम-प्रसंग का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक शादीशुदा महिला से अधेड़ उम्र की व्यक्ति दिल लगा बैठा। महिला भी उसे चाहती थी। कुछ दिन से प्रेमिका अधेड़ प्रेमी से बात नहीं कर रही थी। प्रेमी को शक था कि उसकी प्रेमिका किसी और से प्रेम करने लगी है। इसी के चलते वह चाकू और जहर लेकर प्रेमिका के घर पहुंच गया। प्रेमी ने चाकू से पहले खुद पर हमला किया और प्रेमिका पर भी प्रहार किया। प्रेमी के हमले से महिला घायल हो गई। इसके बाद उसने जहर खा लिया। घायलों को आनन फानन में मोतीपुर सीएचसी लाए जाने पर चिकित्सकों ने प्राथमिक इलाज कर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है। इससे गांव के लोगों में भारी नाराजगी है।

मुर्तिहा कोतवाली के प्रेमिका के मधवापुर के मजरे छोटका भिऊरा निवासी जयराम राजभर (45) पुत्र जगदीश राजभर का इसी कोतवाली के एक गांव निवासनी 28 वर्षीय विवाहिता युवती के साथ चार वर्ष से प्रेम प्रेम प्रसंग चल रहा है। जयराम को शक हो गया था कि उसकी प्रेमिका किसी और से भी बातचीत करती है। इसी शक ने उसके अंदर का गुस्सा और भड़क उठा। वह शनिवार भोर में लगभग 5:30 बजे सब्जी काटने वाला चाकू और जहर लेकर सीधे प्रेमिका के घर जा धमका। वहां पहुंचते ही उसने प्रेमिका के सामने ही जहर गटक लिया। यहीं नही फिर चाकू से खुद पर वार करना शुरू कर दिया।

खून से लथपथ होकर जमीन पर गिरा प्रेमी प्रेमिका पर भी वार किए पर वह बच गई। कुछ ही पलों में वह खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ा। अचानक हुई इस सनसनीखेज घटना से घर और आसपास के लोग दहशत में आ गए। ग्रामीणों और परिजनों ने तुरंत एम्बुलेंस बुलाकर दोनों घायलों को सीएचसी मिहीपुरवा पहुंचाया। जहां चिकित्सकों ने जयराम की हालत गंभीर देखते हुए उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। इस वारदात के बाद पूरे गांव में हड़कंप मचा हुआ है।

पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या वहीं दूसरी ओर अमरोहा जिले के गजरौला में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। जानकारी के अनुसार क्षेत्र के गांव दारा नगर निवासी 35 वर्षीय ओमपाल पुत्र महावीर का शव गुरुवार सुबह उसके कमरे में फांसी के फंदे पर लटका मिला था। मृतक की पत्नी कल्लो के शोर मचाने पर परिवार के अन्य लोग पहुंचे और शव को फांसी के फंदे से उतारा। पुलिस ने ओमपाल के शव को पोस्टमार्टम को भेज दिया था। प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार ने बताया कि मामले में ओमपाल के भाई की ओर से मिली तहरीर में ओमपाल की पत्नी कल्लो व उसके प्रेमी पर ओमपाल की गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगाया है।