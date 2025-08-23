middle of night in a moving train, sipahi ki niyat bigdi, he reached near the girl sleeping on her seat चलती ट्रेन में आधी रात सिपाही की बिगड़ी नीयत, सीट पर सो रही युवती के पास पहुंचा और..., Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
दिल्ली प्रयाग के बीच चलने वाली वीआईपी ट्रेन प्रयागराज में ड्यूटी पर तैनात सिपाही की नीयत एक युवती पर बिगड़ गई। अपनी सीट पर सो रही युवती के पास सिपाही पहुंच गया। युवती से गलत तरीके से छूने की कोशिश की। इसी दौरान युवती की नींद खुल गई। युवती ने वीडियो बनाना शुरू किया तो सिपाही माफी मांगने लगा।

Yogesh Yadav प्रयागराज, वरिष्ठ संवाददाता।Sat, 23 Aug 2025 11:09 PM
दिल्ली-प्रयागराज के बीच चलने वाली वीआईपी ट्रेन प्रयागराज एक्सप्रेस में यात्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभा रहे सिपाही ने ही भरोसा तोड़ दिया। ट्रेन में अपनी सीट पर सो रही युवती पर सिपाही की नीयत बिगड़ गई। आधी रात सिपाही युवती के पास पहुंच गया। उसे गलत तरीके से छूने की कोशिश की। इसी दौरान युवती की नींद खुल गई। युवती ने डांटा तो हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। इसी दौरान किसी ने वीडियो बना लिया। वीडियो सोशल मीडिया पर पहुंचा तो वायरल हो गया। वीडियो जीआरपी अधिकारियों तक पहुंचा तो तत्काल एक्शन हुआ और सिपाही को निलंबित कर दिया गया है।

जानकारी के अनुसार घटना 14 अगस्त की रात की है। नई दिल्ली से प्रयागराज एक्सप्रेस में यात्रा कर रही युवती अपनी आरक्षित सीट पर सो रही थी। उसी ट्रेन में प्रयागराज जीआरपी का सिपाही आशीष गुप्ता एस्कॉर्ट ड्यूटी पर तैनात था। आरोप है कि उसने आधी रात को युवती के पास जाकर उसके साथ गलत हरकत करने की कोशिश की। अचानक जागी युवती ने इसका विरोध किया और उसे डांट भी लगाई।

इसी दौरान किसी यात्री ने पूरे घटनाक्रम का वीडियो मोबाइल में कैद कर लिया। वीडियो में सिपाही युवती से हाथ जोड़कर माफी मांगता हुआ नजर आ रहा है। युवती ने ऑनलाइन शिकायत शुरू की तो गुहार लगाने लगा। हाथ जोड़कर कहने लगा कि नौकरी चली जाएगी। सिपाही की एक न चली और युवती ने ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा दी। शिकायत के बाद एसपी जीआरपी ने आरोपी सिपाही आशीष गुप्ता को तत्काल निलंबित कर दिया।

सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया

सोशल मीडिया पर 51 सेकेंड का यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें सिपाही के हाथ जोड़ने, माफी मांगने से लेकर उसकी हर गतिविधि कैद है। एक्स और फेसबुक पर सिपाही के खिलाफ टिप्पणी की जा रही है। पहले यात्रियों को लगा कि आरोपी आरपीएफ का जवान है लेकिन बाद में स्पष्ट हो गया कि वह जीआरपी का सिपाही है। फेसबुक पर पंकज कुमार ने लिखा कि “रक्षक बना भक्षक”। अंशुल ने टिप्पणी की “निलंबन नहीं, नौकरी से बर्खास्तगी होनी चाहिए”। संतोष कुमार और कई अन्य ने भी आरोपी को कड़ी सजा देने की मांग की। तबरेज ने लिखा कि “अनजान में की गई गलती माफ की जा सकती है, जानबूझ कर की गई गलती को सजा मिलनी चाहिए”।

