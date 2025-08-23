चलती ट्रेन में आधी रात सिपाही की बिगड़ी नीयत, सीट पर सो रही युवती के पास पहुंचा और...

दिल्ली प्रयाग के बीच चलने वाली वीआईपी ट्रेन प्रयागराज में ड्यूटी पर तैनात सिपाही की नीयत एक युवती पर बिगड़ गई। अपनी सीट पर सो रही युवती के पास सिपाही पहुंच गया। युवती से गलत तरीके से छूने की कोशिश की। इसी दौरान युवती की नींद खुल गई। युवती ने वीडियो बनाना शुरू किया तो सिपाही माफी मांगने लगा।

दिल्ली-प्रयागराज के बीच चलने वाली वीआईपी ट्रेन प्रयागराज एक्सप्रेस में यात्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभा रहे सिपाही ने ही भरोसा तोड़ दिया। ट्रेन में अपनी सीट पर सो रही युवती पर सिपाही की नीयत बिगड़ गई। आधी रात सिपाही युवती के पास पहुंच गया। उसे गलत तरीके से छूने की कोशिश की। इसी दौरान युवती की नींद खुल गई। युवती ने डांटा तो हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। इसी दौरान किसी ने वीडियो बना लिया। वीडियो सोशल मीडिया पर पहुंचा तो वायरल हो गया। वीडियो जीआरपी अधिकारियों तक पहुंचा तो तत्काल एक्शन हुआ और सिपाही को निलंबित कर दिया गया है।

जानकारी के अनुसार घटना 14 अगस्त की रात की है। नई दिल्ली से प्रयागराज एक्सप्रेस में यात्रा कर रही युवती अपनी आरक्षित सीट पर सो रही थी। उसी ट्रेन में प्रयागराज जीआरपी का सिपाही आशीष गुप्ता एस्कॉर्ट ड्यूटी पर तैनात था। आरोप है कि उसने आधी रात को युवती के पास जाकर उसके साथ गलत हरकत करने की कोशिश की। अचानक जागी युवती ने इसका विरोध किया और उसे डांट भी लगाई।

इसी दौरान किसी यात्री ने पूरे घटनाक्रम का वीडियो मोबाइल में कैद कर लिया। वीडियो में सिपाही युवती से हाथ जोड़कर माफी मांगता हुआ नजर आ रहा है। युवती ने ऑनलाइन शिकायत शुरू की तो गुहार लगाने लगा। हाथ जोड़कर कहने लगा कि नौकरी चली जाएगी। सिपाही की एक न चली और युवती ने ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा दी। शिकायत के बाद एसपी जीआरपी ने आरोपी सिपाही आशीष गुप्ता को तत्काल निलंबित कर दिया।