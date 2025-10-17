उम्रकैद की सजा पूरी कर लौटे अधेड़ की गला काटकर हत्या, दिन दहाड़े हत्या से मचा हड़कंप
संक्षेप: बहराइच में उम्रकैद की सजा पूरी करके जेल से लौटे अधेड़ की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी गई। वह नमाज अदा करके अपने घर लौट रहा था। सड़क पर ही हमलावर मौत के घाट उतारकर फरार हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई।
यूपी के बहराइच में शुक्रवार को दिन दहाड़े हुए वारदात से हड़कंप मच गया। उम्रकैद की सजा पूरी करके जेल से लौटे अधेड़ की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी गई। 50 वर्षीय अधेड़ नमाज अदा करके अपने घर लौट रहा था। करीब दोपहर तीन बजे सड़क पर ही हमलावर मौत के घाट उतारकर फरार हो गए। उधर, सूचना मिलने पर भारी संख्या में पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। शव देखने से अंदाजा हुआ कि पहले कुल्हाड़ी से गर्दन पर वार किया गया। उसके बाद चाकुओं से काटा गया। पुलिस ने तीन लोगों को पूछताछ के लिए उठाया है।
ये दिल दहला देने वाली घटना घटना नानपारा इलाके के फुलवरिया गांव के अंगनू तिराहे के पास का है। 50 साल के शहबूब नमाज पढ़कर घर आ रहे थे। शहबूब के घर से लगभग 50 मीटर पहले नानपारा बहराइच रोड स्थित अगनु पुरवा तिराहे के पास इंडियन पेट्रोल पंप के सामने घात लगाए कातिलों ने धारदार हथियार से ताबड़तोड़ हमले कर मौत के घाट उतार दिया। घटनास्थल सीओ दफ्तर से महज 150 मीटर दूर है। सड़क के गुजर रहे प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि अधेड़ पर कुछ लोग हमला कर रहे थे। इससे लोगों में हड़कंप मच गया।
सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। वारदात स्थल से रक्तरंजित कुल्हाड़ी और दूसरे धारदार हथियार मिले। इस मामले में पुलिस का कहना है कि परिजनों ने तीन लोगों के खिलाफ नामजद तहरीर दी है। रिपोर्ट दर्ज कर ली गई और अपराधियों की तलाश की जा रही है।
सगे मौसेरे भाई की हत्या में मिला था आजीवन कारावास
करीब 25 साल पहले साल 2000 में शहबूब अली पर गांव के ही रहने वाले और रिश्ते में मौसेरे भाई की हत्या में आजीवन कारावास की सजा हुई थी। डेढ़ साल पहले वह सजा पूरी करके अपने गांव लौटा था।