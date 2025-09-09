middle aged man dragged girl who had gone to get wheat grinded inside crossed limits obscenity case registered गेहूं पिसवाने गई बच्ची को अंदर खींच ले गया अधेड़, अश्लीलता की हद की पार, मुकदमा दर्ज, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Dinesh Rathour सहारनपुरTue, 9 Sep 2025 05:01 PM
गेहूं पिसवाने गई बच्ची को अंदर खींच ले गया अधेड़, अश्लीलता की हद की पार, मुकदमा दर्ज

यूपी के सहारनपुर जिले का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो आटा चक्की का बताया जा रहा है। वीडियो साफ दिख रहा है कि एक अधेड़ बच्चे को अंदर लेकर जा रहा है। आरोप है कि अधेड़ ने बच्ची के साथ अश्लीलता की सारी हदें पार कर डालीं। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और आरेपी के खिलाफ पॉस्को एक्ट में मुकदमा दर्ज किया।

घटना रविवार देर शाम की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार अलावलपुर रोड पर आटा चक्की है। 11 साल की लड़की गेहूं पिसवाने के लिए आटा चक्की पर गई थी, जहां आटा चक्की स्वामी बुजुर्ग अजमेर साध ने उसके साथ छेड़खानी शुरू कर दी। इसके बाद वह बच्ची को जबरन अंदर ले गया, जहां अधेड़ ने अश्लीलता की हदें पार कर डालीं। यह पूरी घटना चक्की के सामने बैठे कुछ युवकों ने अपने मोबाइल में कैद कर ली और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। घटना का पता लगने पर पीड़िता के परिजनों ने थाने में तहरीर देकर कार्यवाही की मांग की। पुलिस ने पीड़िता की माँ की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी। एसओ विनय शर्मा ने बताया कि आरोपी के खिलाफ पॉस्को एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

बेहट में छात्रा को बाग में खींचकर किया दुष्कर्म, आरोपी की धुनाई

कोतवाली बेहट में दर्ज कराए मामले में पीड़िता के पिता ने बताया कि सोमवार को उसकी 16 वर्षीय बेटी स्कूल गई थी। दोपहर बाद जब वह घर नहीं पहुंची तो परिजनों ने उसकी तलाश की। जब परिजन गांव के पास स्थित सहारनपुर निवासी एक व्यक्ति के अमरूद के बाद में पहुंचे तो वह नलकूप के कमरे में बदहवास हालत में मिली। पीड़िता ने परिजनों को बताया कि दूसरे वर्ग का एक युवक ने उसके साथ दुष्कर्म किया है। शोर मचाए जाने पर मौके पर ग्रामीण और हिन्दू संगठनों के लोग पहुंचे और आरोपी मुजक्किर पुत्र मतलुब निवासी गांव पॉजरायपुर थाना बेहटकी धुनाई कर पुलिस को सौंप दिया। इंस्पेक्टर सत्यपाल भाटी ने बताया कि पीड़िता को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया है और आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर अदालत में पेशकर जेल भेज दिया गया है।

