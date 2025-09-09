गेहूं पिसवाने गई बच्ची को अंदर खींच ले गया अधेड़, अश्लीलता की हद की पार, मुकदमा दर्ज

सहारनपुर जिले का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो आटा चक्की का बताया जा रहा है। वीडियो साफ दिख रहा है कि एक अधेड़ बच्चे को अंदर लेकर जा रहा है।

यूपी के सहारनपुर जिले का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो आटा चक्की का बताया जा रहा है। वीडियो साफ दिख रहा है कि एक अधेड़ बच्चे को अंदर लेकर जा रहा है। आरोप है कि अधेड़ ने बच्ची के साथ अश्लीलता की सारी हदें पार कर डालीं। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और आरेपी के खिलाफ पॉस्को एक्ट में मुकदमा दर्ज किया।

घटना रविवार देर शाम की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार अलावलपुर रोड पर आटा चक्की है। 11 साल की लड़की गेहूं पिसवाने के लिए आटा चक्की पर गई थी, जहां आटा चक्की स्वामी बुजुर्ग अजमेर साध ने उसके साथ छेड़खानी शुरू कर दी। इसके बाद वह बच्ची को जबरन अंदर ले गया, जहां अधेड़ ने अश्लीलता की हदें पार कर डालीं। यह पूरी घटना चक्की के सामने बैठे कुछ युवकों ने अपने मोबाइल में कैद कर ली और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। घटना का पता लगने पर पीड़िता के परिजनों ने थाने में तहरीर देकर कार्यवाही की मांग की। पुलिस ने पीड़िता की माँ की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी। एसओ विनय शर्मा ने बताया कि आरोपी के खिलाफ पॉस्को एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।