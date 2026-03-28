Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

आइसक्रीम के रुपये मांगने पर काट दिया युवक का सिर, चूल्हे पर भूनते समय पकड़ा गया

Mar 28, 2026 10:30 pm ISTAjay Singh संवाददाता, बाराबंकी
share

बबलू राजभर शनिवार को अपने चचेरे भाई के साथ साइकिल से आइस्क्रीम लेकर अपने घर से करीब नौ किलोमीटर दूर स्थित ग्राम परसावल थाना टिकैत नगर में बेचने गया था। वह परसावल गांव के मजरा नैपुरा में घूम-घूम कर आइस्क्रीम बेच रहा था। इसी दौरान गांव के शंकर यादव ने उससे तीन आइसक्रीम लेकर खा लिया। 

आइसक्रीम के रुपये मांगने पर काट दिया युवक का सिर, चूल्हे पर भूनते समय पकड़ा गया

उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के टिकैतनगर थाना क्षेत्र में सरयू नदी के दूसरे छोर पर बसे परसावल गांव में शनिवार की दोपहर खाए गए आइसक्रीम का रुपया मांगने पर आक्रोशित अधेड़ ने आइसक्रीम विक्रेता का सिर बांका से काटकर हत्या कर दी। दिनदहाड़े हुई इस वारदात से गांव में दहशत है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि उस समय आरोपी, मृत युवक के सिर को आग में सिर को भून रहा था। मौके पर पहुंची फॉरेसिंक टीम ने भी घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए।

आइसक्रीम के रुपये मांगने पर शुरू हुआ विवाद

दरियाबाद थाना का बेहटा गांव सरयू नदी के दूसरे छोर पर बसा है। यहां का निवासी बबलू राजभर (उम्र 26 वर्ष) पुत्र पुनवासी शनिवार को अपने 12 वर्षीय चचेरे भाई के साथ साइकिल से आइस्क्रीम लेकर अपने घर से करीब नौ किलोमीटर दूर स्थित ग्राम परसावल थाना टिकैत नगर में बेचने गया था। वह परसावल गांव के मजरा नैपुरा में घूम-घूम कर आइस्क्रीम बेच रहा था। इसी दौरान गांव के शंकर यादव (52) पुत्र शीतला प्रसाद ने उससे तीन आइसक्रीम लेकर खा लिया। बबलू राजभर ने जब आइक्रीम के रुपये मांगे तो वह मारपीट पर आमादा हो गया। नीरज साइकिल के पास खड़ा होकर यह सब देख रहा था।

ये भी पढ़ें:निवेश के नियमों के उल्लंघन पर योगी सरकार का बड़ा ऐक्शन, 4 औद्योगिक भूखंड निरस्त

बांके से काटा दिनदहाड़े सिर

शंकर यादव पास स्थित अपनी झोपड़ी में गया और बांका ले आया। उसने बबलू राजभर की गर्दन पर बांके से वार कर दिया, जिससे वह खून से लथपथ होकर वहीं पर गिर गया। इसके बाद शंकर ने बांके से गर्दन काट कर सिर अलग कर दिया।

ये भी पढ़ें:निवेश के नियमों के उल्लंघन पर योगी सरकार का बड़ा ऐक्शन, 4 औद्योगिक भूखंड निरस्त

मृतक का सिर चूल्हे में भून रहा था

बबलू की हत्या करने के बाद भी शंकर ने बस नहीं की। वह बबलू की खोपड़ी को ले जाकर अपने चूल्हे में भूनने लगा। घटना के बाद जब पुलिस मौके पर पहुंची तो वह खोपड़ी को चूल्हे में भून रहा था। पुलिस ने जब पूछा कि तुम यह क्यों कर रहे हो तो उसने कहा कि इसे अभी पका कर खाऊंगा। इतना सुनते ही पुलिस भी सकते में आ गई।

ये भी पढ़ें:100 वर्ग मीटर तक मकान को नक्शा पास कराने से छूट, लेकिन जान लीजिए ये जरूरी बात

एसपी अर्पित विजयवर्गीय ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया। इस संबंध में थानाध्यक्ष मनोज कुमार ने बताया कि आइसक्रीम के रुपये मांगने पर विवाद हुआ था। जिससे आक्रोशित शंकर ने बांके से आइसक्रीम विक्रेता का सिर काट लिया। आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। मृतक के पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

और पढ़ें
UP Top News UP Crime News Up News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |