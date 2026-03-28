आइसक्रीम के रुपये मांगने पर काट दिया युवक का सिर, चूल्हे पर भूनते समय पकड़ा गया

बबलू राजभर शनिवार को अपने चचेरे भाई के साथ साइकिल से आइस्क्रीम लेकर अपने घर से करीब नौ किलोमीटर दूर स्थित ग्राम परसावल थाना टिकैत नगर में बेचने गया था। वह परसावल गांव के मजरा नैपुरा में घूम-घूम कर आइस्क्रीम बेच रहा था। इसी दौरान गांव के शंकर यादव ने उससे तीन आइसक्रीम लेकर खा लिया।

उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के टिकैतनगर थाना क्षेत्र में सरयू नदी के दूसरे छोर पर बसे परसावल गांव में शनिवार की दोपहर खाए गए आइसक्रीम का रुपया मांगने पर आक्रोशित अधेड़ ने आइसक्रीम विक्रेता का सिर बांका से काटकर हत्या कर दी। दिनदहाड़े हुई इस वारदात से गांव में दहशत है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि उस समय आरोपी, मृत युवक के सिर को आग में सिर को भून रहा था। मौके पर पहुंची फॉरेसिंक टीम ने भी घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए।

आइसक्रीम के रुपये मांगने पर शुरू हुआ विवाद दरियाबाद थाना का बेहटा गांव सरयू नदी के दूसरे छोर पर बसा है। यहां का निवासी बबलू राजभर (उम्र 26 वर्ष) पुत्र पुनवासी शनिवार को अपने 12 वर्षीय चचेरे भाई के साथ साइकिल से आइस्क्रीम लेकर अपने घर से करीब नौ किलोमीटर दूर स्थित ग्राम परसावल थाना टिकैत नगर में बेचने गया था। वह परसावल गांव के मजरा नैपुरा में घूम-घूम कर आइस्क्रीम बेच रहा था। इसी दौरान गांव के शंकर यादव (52) पुत्र शीतला प्रसाद ने उससे तीन आइसक्रीम लेकर खा लिया। बबलू राजभर ने जब आइक्रीम के रुपये मांगे तो वह मारपीट पर आमादा हो गया। नीरज साइकिल के पास खड़ा होकर यह सब देख रहा था।

बांके से काटा दिनदहाड़े सिर शंकर यादव पास स्थित अपनी झोपड़ी में गया और बांका ले आया। उसने बबलू राजभर की गर्दन पर बांके से वार कर दिया, जिससे वह खून से लथपथ होकर वहीं पर गिर गया। इसके बाद शंकर ने बांके से गर्दन काट कर सिर अलग कर दिया।

मृतक का सिर चूल्हे में भून रहा था बबलू की हत्या करने के बाद भी शंकर ने बस नहीं की। वह बबलू की खोपड़ी को ले जाकर अपने चूल्हे में भूनने लगा। घटना के बाद जब पुलिस मौके पर पहुंची तो वह खोपड़ी को चूल्हे में भून रहा था। पुलिस ने जब पूछा कि तुम यह क्यों कर रहे हो तो उसने कहा कि इसे अभी पका कर खाऊंगा। इतना सुनते ही पुलिस भी सकते में आ गई।