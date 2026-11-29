लखनऊ के पुराने शहर में कहीं पुराने भवनों के नीचे तो कहीं पार्क, चौराहे के नीचे तीन मंजिला अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन तैयार होंगे। पाण्डेगंज स्टेशन आर्य समाज मंदिर के पास प्रस्तावित है। यहां पर बनने वाला स्टेशन देश का सबसे गहरा भूमिगत स्टेशन होगा, जो कि जमीन से 38 मीटर नीचे तक होगा।

लखनऊ, शुभ्रांशु शेखर। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के पुराने शहर की पहचान बने बाजार, तंग सड़कें और जर्जर इमारतें अब मेट्रो के नए कॉरिडोर की राह बनेंगी। कहीं पुराने भवन के नीचे तो कहीं पार्क और चौराहे के नीचे यात्रियों के लिए तीन मंजिला भूमिगत स्टेशन तैयार किए जाएंगे। ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर में सात भूमिगत स्टेशन बनाने के स्थान चिह्नित किए गए हैं। इनमें जुबली कॉलेज के बगल में स्थित शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र का जर्जर भवन भी शामिल है। इस भवन के नीचे भव्य भूमिगत सिटी स्टेशन बनाया जाएगा। जमीन के ऊपर पुरानी इमारत और नीचे आधुनिक मेट्रो स्टेशन का ढांचा शहर के विकास की नई तस्वीर पेश करेगा।

अमीनाबाद के झंडेवाला पार्क के नीचे मेट्रो स्टेशन बनेगा। बाजार की भीड़ और आसपास की घनी आबादी को देखते हुए भूमिगत स्टेशन का विकल्प चुना गया है। पाण्डेगंज स्टेशन आर्य समाज मंदिर के पास प्रस्तावित है। यहां पर बनने वाला स्टेशन देश का सबसे गहरा भूमिगत स्टेशन होगा, जो कि जमीन से 38 मीटर नीचे तक होगा। यह गहराई 12 मंजिला भवन के बराबर होगी। यह रूट पर एकमात्र ऐसा स्टेशन होगा जो कि पांच मंजिला होगा। यहां ट्रैक समानांतर नहीं बल्कि ऊपर और नीचे से गुजरेगा। देश में अब तक सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन हावड़ा स्टेशन के नीचे है, जो कि 34 मीटर गहरा है। इसके अलावा गौतमबुद्ध मार्ग पर कान्वेंट स्कूल के पास और चारबाग स्टेशन चौराहे के नीचे भी भूमिगत स्टेशन बनाए जाएंगे। मेडिकल कॉलेज स्टेशन बैस्कूलर सर्जरी सेंटर(केजीएमयू) के पास प्रस्तावित है, जबकि चौक स्टेशन कंपनी बाग के नीचे बनेगा। यहां एशियन हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर के पास से मेट्रो की एलिवेटेड लाइन शुरू हो जाएगी।

चौक के बाद जमीन के ऊपर दौड़ेगी मेट्रो ट्रेन चारबाग से चौक तक भूमिगत कॉरिडोर के बाद मेट्रो का ट्रैक एलिवेटेड होगा। चौक के आगे ठाकुरगंज, बालागंज, सरफराजगंज, मूसाबाग और बसंतकुंज में पांच स्टेशन जमीन के ऊपर बनाए जाएंगे। इससे पुराने शहर के घनी आबादी वाले हिस्से से निकलकर पश्चिमी लखनऊ के विस्तार वाले क्षेत्रों तक मेट्रो पहुंच सकेगी।

ऐसा होगा स्टेशन का स्वरूप सात भूमिगत स्टेशन

पुराने शहर और घनी आबादी वाले इलाकों में। पांडेयगंज स्टेशन 5 मंजिल होगा। शेष 3 मंजिला होंगे।

सिटी स्टेशन

जुबली कॉलेज के बगल में शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र के पुराने भवन के नीचे।

सात भूमिगत स्टेशन

पुराने शहर और घनी आबादी वाले इलाकों में। पाण्डेयगंज स्टशेन 5 मंजिला होगा, शेष 3 मंजिला होंगे

झंडेवाला पार्क

अमीनाबाद में पार्क के नीचे स्टेशन।

पाण्डेगंज स्टेशन

आर्य समाज मंदिर के पास।

चारबाग

स्टेशन चौराहे के नीचे।

चौक

कंपनी बाग (लोहिया पार्क) के नीचे।

पांच एलिवेटेड स्टेशन