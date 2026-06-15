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खुशखबरी! लखनऊ समेत 3 शहरों में बढ़ेगा मेट्रो नेटवर्क, पार्किंग संकट भी होगा दूर; जानें पूरा प्लान

Pawan Kumar Sharma शैलेंद्र श्रीवास्तव, लखनऊ
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यपी के तीन शहरों लखनऊ, कानपुर व आगरा में मेट्रो का विस्तार किया जाएगा। यहां जरूरत के आधार पर मेट्रो चलाई जाएगी। लखनऊ में 170 किमी, कानपुर में 83 और आगरा में 89 किमी मेट्रो चलाने के लिए नई डीपीआर बनाई जा रही है।

खुशखबरी! लखनऊ समेत 3 शहरों में बढ़ेगा मेट्रो नेटवर्क, पार्किंग संकट भी होगा दूर; जानें पूरा प्लान

UP News: यूपी के तीन प्रमुख शहरों लखनऊ, कानपुर व आगरा में मेट्रो रेल सेवा का और विस्तार किया जाएगा। शहर में जरूरत के आधार पर मेट्रो चलाई जाएगी। लखनऊ में 170 किमी, कानपुर में 83 और आगरा में 89 किमी मेट्रो चलाने के लिए नई डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) बनाई जा रही है। यूपी मेट्रो रेल कार्पोरेशन के प्रबंध निदेशक द्वारा उच्चाधिकारियों की बैठक में इसकी जानकारी दी गई है।

बैठक में बताया गया है कि डीपीआर शीघ्र तैयार करने के साथ मेट्रो स्टेशन के आसपास पार्किंग के लिए भूमि की व्यवस्था, मल्टी लेवल पार्किंग का प्रावधान डीपीआर में किया जाना है। बैठक में बताया गया है कि लखनऊ में 17, कानपुर में 24 और आगरा में 19 अतिरिक्त पार्किंग स्थलों को चिह्नित किया गया है। संबंधित शहरों के नगर निगम और विकास प्राधिकरणों द्वारा पार्किंग स्थल विकसित किए जाएंगे। इसके लिए इनके द्वारा भूमि को चिह्नित किया जाएगा और जरूरत के आधार पर निर्माण कराया जाएगा।

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सभी शहरों में दूसरे चरण का काम जारी

बैठक के आधार पर कार्यक्रम कार्यान्यवन विभाग द्वारा इस संबंध में लखनऊ, कानपुर और आगरा के मंडलायुक्तों के साथ आवास, नगर विकास, पर्यटन और परिवहन विभाग को निर्देश भेजा गया है। इन तीनों शहरों में दूसरे चरण का काम भी चल रहा है।

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ट्रायल के चार दिनों बाद सेंट्रल से नौबस्ता तक शुरू होगी सेवा

कानपुर सेंट्रल से नौबस्ता तक मेट्रो के विस्तारित रूट पर यात्री सेवाएं शुरू होने का इंतजार अब जल्द खत्म होने वाला है। मेट्रो रेल संरक्षा आयुक्त (सीएमआरएस) की चार सदस्यीय तकनीकी टीम ने तीन दिन तक चले प्रारंभिक निरीक्षण और सर्वे का काम पूरा कर लिया है। इसकी रिपोर्ट सीएमआरएस को दी जाएगी। एक सप्ताह बाद सीएमआरएस के आने की संभावना है। सीएमआरएस के निरीक्षण के चार दिनों बाद उनकी रिपोर्ट मिल जाएगी और सेंट्रल से नौबस्ता तक मेट्रो को शुरू कराया जाएगा।

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पीएम मोदी कर सकते हैं लोकार्पण

प्रधानमंत्री मोदी के मेट्रो के विस्तारित सेक्शन का कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेसवे के साथ लोकार्पण करने की उम्मीद है। 11 से 13 जून तक चली निरीक्षण प्रक्रिया में टीम ने मेट्रो ट्रैक, टनल, स्टेशनों, और यात्री सुरक्षा से जुड़ी व्यवस्थाओं की गहन जांच की। सिग्नलिंग, इलेक्ट्रिकल, ट्रैक और सिविल कार्यों के तकनीकी मानकों को भी परखा गया। निरीक्षण के दौरान सुरक्षा और संचालन संबंधी अधिकांश व्यवस्थाएं मानकों के अनुरूप मिलीं।

सात नए स्टेशन जुड़ेंगे

वर्तमान में कानपुर मेट्रो आईआईटी से कानपुर सेंट्रल तक संचालित हो रही है। नौबस्ता सेक्शन शुरू होने के बाद झकरकटी, ट्रांसपोर्टनगर, बारादेवी, किदवईनगर, वसंत विहार, बौद्ध नगर और नौबस्ता समेत सात नए स्टेशन नेटवर्क से जुड़ जाएंगे। इसके साथ ही कुल स्टेशनों की संख्या 14 से बढ़कर 21 हो जाएगी। इस रूट के शुरू होने से दक्षिणी कानपुर के लाखों लोगों को सेंट्रल स्टेशन, बड़ा चौराहा, परेड, कलेक्ट्रेट, कचहरी, हैलट और विश्वविद्यालय क्षेत्र तक तेज, सुरक्षित और जाम मुक्त यात्रा सुविधा मिलेगी।

इसे लेकर यूपीएमआरसी के संयुक्त महाप्रबंधक (जनसंपर्क) पंचाचनन मिश्र ने बताया कि सीएमआरएस की चार सदस्यीय टीम ने मुख्य परीक्षण के पहले की तैयारियां परखी हैं और अपनी रिपोर्ट देगी। सीएमआरएस के एक सप्ताह बाद मुख्य परीक्षण करने आने की उम्मीद है। उनकी हरी झंडी के बाद सेंट्रल से नौबस्ता तक मेट्रो रूट यात्रियों के लिए तैयार होगा।

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Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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