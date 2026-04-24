यूपी होमगार्ड भर्ती परीक्षा के पेपर लीक का वायरल किया मैसेज, टेलीग्राम चैनल पर मुकदमा दर्ज
सोशल मीडिया पर फर्जी तरीके से प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने का दावा करने वाले टेलीग्राम चैनल के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने चैनल संचालकों के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है।
UP Police: उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स भर्ती 2025 की लिखित परीक्षा को लेकर भ्रम फैलाने वाले जालसाजों को लेकर पुलिस ने सख्ती अपनाई है। सोशल मीडिया पर फर्जी तरीके से प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने का दावा करने वाले टेलीग्राम चैनल के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने चैनल संचालकों के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है।
बतादें कि यूपी में होमगार्ड्स के पदों पर 25, 26 और 27 अप्रैल को भर्ती परीक्षा होगा। परीक्षा की शुचिता को लेकर सरकार और पुलिस ने कड़े इंतजाम किए हैं। लखनऊ की सोशल मीडिया सेल इंटरनेट के सभी प्लेटफॉर्म्स जैसे व्हाट्सएप, एक्स (ट्विटर), फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और टेलीग्राम पर पैनी नजर रख रही है। इसके बाद भी जालसाज परीक्षा को लेकर अफवाह फैलाने से बाज नहीं आ रहे है। टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जालसाज ने @paper_mafiay हैंडल पर एक भ्रामक मैसेज वायरल कर दिया। इस मैसेज में दावा किया गया कि यूपी होमगार्ड भर्ती का प्रश्न पत्र उनके पास मौजूद है।
परीक्षार्थियों को अनुचित लाभ पहुंचाने और उनसे अवैध वसूली (मौद्रिक लाभ) करने के उद्देश्य से एक QR Code भी उपलब्ध कराया गया था। पुलिस के अनुसार, इस फर्जी दावे से परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के बीच भ्रम की स्थिति पैदा हुई। यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा की शुचिता को दूषित करने वाले किसी भी प्रयास को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों के खिलाफ निम्नलिखित धाराओं में मामला दर्ज किया है।
पुलिस की अभ्यर्थियों को सलाह
यूपी पुलिस और भर्ती बोर्ड ने सभी परीक्षार्थियों को सलाह दी है कि वे ऐसे किसी भी फर्जी दावों या टेलीग्राम चैनलों के बहकावे में न आएं। पेपर लीक या अनुचित मदद का लालच देने वाले लोग केवल धोखाधड़ी कर रहे हैं। विभाग ऐसी गतिविधियों पर नजर रख रहा है और संलिप्त पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति या अभ्यर्थी के खिलाफ कठोरतम विधिक कार्रवाई की जाएगी।
सोनभद्र में दो पालियों में होगी परीक्षा
होमगार्ड्स भर्ती परीक्षा को लेकर जिले में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 25 अप्रैल से जिले के छह केन्द्रों पर परीक्षा शुरु होगी। 25, 26 और 27 अप्रैल तक चलने वाली इस परीक्षा में कुल 25379 परीक्षार्थी शामिल होंगे। दो पालियों में परीक्षा आयोजित होगी। प्रत्येक पाली में 4228 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। शुक्रवार को परीक्षा केन्द्रों पर डेस्क स्लीप भी चस्पा कर दी गई। परीक्षा को सकुशल सम्पन्न कराने के लिए सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। जिले में तीन दिन आयोजित होमगार्ड्स भर्ती की लिखित परीक्षा के लिए कुल छह सेंटर बनाए गए हैं। इसमें इंजीनियरिंग कालेज चुर्क, पालिटेक्निक कालेज लोढ़ी, आदर्श इंटर कालेज राबर्ट्सगंज, पीएमश्री बालिका इंटर कालेज राबर्ट्सगंज, आरएसएम इंटर कालेज राबर्ट्सगंज और चद्रगुप्त मौर्य इटर कालेज मधुपुर को परीक्षा केन्द्र बनाया गया है।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।