मेरी ये हैसियत नहीं...आजम खान से मुलाकात के बाद कांग्रेस नेता सीपी राय को क्यों देनी पड़ी सफाई?

उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में आजम खान को लेकर पिछले कुछ दिनों में जितनी अटकलें लगी हैं उन्हें सुनकर कोई भी कन्फ्यूज हो जाएगा। आजम के जेल से बाहर आने के कुछ दिन पहले से ही यह सिलसिला शुरू हो गया था। उनके बसपा में जाने की काफी संभावनाएं जताई गईं जिन्हें खुद आजम ने नकार दिया। पिछले दिनों आजम और अखिलेश की मुलाकात भी हो गई। फिर पिछले नौ अक्टूबर को कांग्रेस नेता सीपी राय ने आजम से मुलाकात की तो एक बार फिर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। आजम के कांग्रेस में जाने की अटकलें लगने लगीं। अब सीपी राय ने इस बारे में सफाई दी है। बकायदा ‘एक्स’ पर पोस्ट कर सीपी राय ने लिखा है कि उनकी हैसियत नहीं कि आजम खान को कहीं ले जाएं।

सीपी राय ने अपनी पोस्ट में लिखा-‘देख रहा हूं कि आजम भाई से मेरी मुलाकात को लेकर अर्थ का अनर्थ किया जा रहा है। आजम भाई और मैं दोनों समाजवादी पार्टी के संस्थापक है और पार्टी की स्थापना के बाद करीब 36 साल साथ काम किया है तथा इस दौरान बहुत ज्यादा नेता जी के साथ दौरा करना हुआ। बहुत से संघर्ष का साथ रहा। आजम भाई और मेरा भाई का ,सुख और दुख में साथ देने वाले मित्र का रिश्ता है और इसी कारण मैं उनसे मिलने गया था जो मेरा अधिकार भी है और कर्तव्य भी। हम दोनों लंबे समय बाद मिले थे तो बातें हुई , हर तरह की बाते हुई और खूब बाते हुई पर केवल आपसी सुख दुख। मेरी ये हैसियत नहीं है कि आजम भाई को मैं कही ले जाऊं बल्कि आजम भाई की ये हैसियत है कि वो मुझे कोई भी आदेश कर सकते है जो मुझे मानना ही होगा। इसलिए कृपया हमारी मुलाकात में राजनीति खोजने की कोशिश न करे तो कृपा होगी।’

इसके पहले 10 अक्टूबर को कांग्रेस नेता सीपी राय ने अपने ‘एक्स’ अकाउंट पर आजम खान से हुई मुलाकात का विस्तार ब्योरा दिया था। सीपी राय ने लिखा था-‘ आजम भाई तथा उनके परिवार पर किया गया जुल्म पत्थर को भी रुला देगा। कल पूरा दिन और आधी रात आजम भाई या मोहम्मद आजम खान साहब के साथ बीता। आजम भाई मेरे भाई है , दोस्त है और हर सुख दुख के साथी है। वहीं आजम भाई जिनपर भाजपा सरकार ने 114 और उनकी पत्नी , बेटे , बहन तथा रिश्तेदारों पर करीब 350 मुकदमे लाद दिए है। कल दिन में उनके घर पहुंच गया था फिर जौहर विश्वविद्यालय में करीब दो घंटे रहे और उसके बाद उनके साथ उनके घर चला गया। उनके परिवार तथा कुछ रिश्तेदारों के साथ बहुत ही शानदार डिनर किया। पता नहीं मेरे लिए इतना इंतजाम था या उस दिन ये सब होना ही था।’

उन्होंने आगे लिखा- ‘इसके बाद आजम भाई की दास्तान सुनना शुरू किया। हर बात पर रोना आ रहा था पर आजम भाई कमजोर न पड़े इसलिए मुश्किल से अपने को रोकता रहा। सचमुच यदि ये सारी दास्तान किताब की शक्ल में छप जाए तो पता नहीं क्या होगा। शायद पढ़कर बहुत लोग रोएंगे और हो सकता है ये दास्तान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का मुद्दा बन जाए। पर रात एक बजे के बाद जब उनके घर से निकला तो मन बहुत बोझिल था यद्यपि आजम भाई ने बाद में कुछ और किस्से सुनकर माहौल बदलने का प्रयास किया परन्तु मन में सिर्फ वहीं सब दुखद घूम रहा था। आजम भाई रात एक बजे के बाद भी और बात करना चाह रहे थे परन्तु मुझे लग रहा था कि कही मैं रो नहीं पड़ूं। पर जहां उन्होंने रुकने का इंतजाम किया था उस कमरे में पहुंचते ही मेरा आंसुओं का रुका हुआ बांध टूट गया।’