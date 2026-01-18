मेरी तरह खुलकर कोई दुष्कर्म..., कॉलेज प्रिंसिपल ने छात्रों के सामने दे दिया हैरान करने वाला बयान

संक्षेप: चन्दौसी के एक डिग्री कॉलेज के नव नियुक्त प्राचार्य का बेहद आपत्तिजनक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि ‘लाइव हिन्दुस्तान’ इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। वायरल वीडियो में प्राचार्य डॉ. दानवीर यादव कॉलेज के छात्रों से बातचीत करते नजर आ रहे हैं।

उत्तर प्रदेश के संभल के चन्दौसी के एसएम डिग्री कॉलेज के नव नियुक्त प्राचार्य डॉ. दानवीर यादव का बेहद आपत्तिजनक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि ‘लाइव हिन्दुस्तान’ इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। वायरल वीडियो में प्राचार्य डॉ. दानवीर यादव कॉलेज के छात्रों से बातचीत करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में वे यह कहते हुए सुने जा सकते हैं कि, “मैं सबसे निगाह मिलाकर यहां आया हूं। मैं खुले दिल का हूं, मेरा व्यक्तित्व खुला है। दुष्कर्म जो करते हैं, वह छुपकर करते हैं, मेरी तरह खुलकर कोई दुष्कर्म नहीं करता। मैं बहुत फ्रैंकली कह रहा हूं। चन्दौसी छोटी मानसिकता का शहर है।”

यह बयान उस समय दिया गया जब छात्र कॉलेज में छात्रसंघ चुनाव कराने की मांग को लेकर प्राचार्य के पास पहुंचे थे। उल्लेखनीय है कि प्राचार्य पर पूर्व में एक महिला प्रोफेसर द्वारा यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए जा चुके हैं, जिससे यह मामला और अधिक संवेदनशील हो गया है। विवाद बढ़ने के बाद प्राचार्य डॉ. दानवीर यादव ने सफाई देते हुए कहा कि उनके बयान का गलत अर्थ निकाला जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनके शब्दों में “दुष्कर्म” से अभिप्राय किसी प्रकार के बुरे या गलत कार्यों से था, न कि अपराध के संदर्भ में।

हैरान रह गए छात्र बताया जा रहा है कि प्राचार्य ने छात्र संघ चुनाव कराने की मांग लेकर आए छात्रों से जिस तरह बात की उसे सुनकर छात्र हैरान रह गए। उन्हें एक बारगी लगा जैसे उन्होंने कुछ गलत सुन लिया है लेकिन फिर जब प्राचार्य की बात पर गौर किया तो उन्होंने इस पर नाराजगी और हैरानी जताई। उधर, चंदौसी को छोटी मानसिकता का शहर कहे जाने पर छात्रों के साथ-साथ आम लोगों ने भी नाराजगी जताई है।