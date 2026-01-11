यूपी में ऐसा हुआ क्या है? कल हाइवे पर दौड़ते दिखे MP चंद्रशेखर ने अब पुलिस ऐक्शन पर उठाया ये सवाल

संक्षेप: सांसद चंद्रशेखर ने कहा कि मेरी समझ में नहीं आ रहा कि यूपी में ऐसा क्या हुआ है कि एक सांसद पीड़ित परिवार से नहीं मिल सकता? जबकि परिवार ही यह मांग कर रहा है। मां और पिता बच्चों के लिए नायक होते हैं। उस बेटी को कुछ दरिंदे ले जाने की कोशिश कर रहे थे। मां मुकाबला करने लगी तो उनका सिर कुचल दिया।

आज़ाद समाज पार्टी-कांशीराम प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद ने गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस द्वारा रोके जाने को लेकर एक बार फिर सवाल उठाया है। चंद्रशेखर कर पुलिस घेराबंदी तोड़ गाजीपुर बार्डर से मेरठ की ओर हाइवे पर दौड़ लगाते नजर आए थे। रविवार को उन्होंने एएनआई से दिल्ली में कहा कि मेरी समझ में नहीं आ रहा कि उत्तर प्रदेश में ऐसा क्या हुआ है कि एक सांसद पीड़ित परिवार से नहीं मिल सकता? जबकि परिवार ही यह मांग कर रहा है। उन्होंने कहा कि मां और पिता बच्चों के लिए नायक होते हैं। उस बेटी को कुछ दरिंदे ले जाने की कोशिश कर रहे थे, मां आगे आई और मुकाबला करने लगी तो धारदार हथियार से लोगों ने उनका सिर कुचल दिया, उस बेटी को अगवा करके वे ले गए और उस मां की निर्मम हत्या कर दी। सभ्य समाज में सभी को इसपर तकलीफ हुई होगी। कल हम लोग पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे, मुझे गाजियाबाद में रोका गया, हापुड़ में रोका गया, बाद में मैं बाइक से गया। मुझे रोका क्यों गया यह समझ से परे है।

मेरठ के कपसाड़ गांव में हुए सुनीता हत्याकांड को लेकर शनिवार को दिन भर हंगामा चला था। काशी टोल और सिवाया टोल समेत कई जगहों पर पुलिस टीम को तैनात कर रास्तों को बंद करा दिया गया था। काशी टोल प्लाजा पर सपा सांसद रामजीलाल सुमन और आसपा सांसद चंद्रशेखर आजाद समेत कांग्रेसियों को रोका गया। सपाइयों की इस दौरान पुलिस से धक्कामुक्की तक हुई। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सीमा प्रधान को भी सिवाया टोल पर रोक दिया गया। कपसाड़ गांव के बाहरी छोर पर ग्रामीणों और आरएएफ टीम के बीच तीखी झड़प हो गई। आरएएफ टीम का कहना है एक व्यक्ति ने टीम पर ट्रैक्टर चढ़ाने का प्रयास किया। इस दौरान लोगों ने हंगामा किया, जिसे काबू में करने के लिए आरएएफ को लाठियां फटकारनी पड़ी। उधर, पूर्व विधायक संगीत सोम सुबह ही कपसाड़ पहुंच गए थे।

मेरठ पहुंचे चंद्रशेखर, गाजियाबाद में तलाशती रही पुलिस मेरठ के कपसाड़ में पीड़ित परिजनों से मिलने जा रहे सांसद चंद्रशेखर आजाद पुलिस को चकमा देकर बाइक से मेरठ बॉर्डर पहुंच गए थे। पुलिस भोजपुर के पास हाईवे पर ट्रैफिक रोककर उन्हें ढूंढ़ते रही, जिससे भीषण जाम लग गया। सांसद को मेरठ में प्रवेश की अनुमति नहीं मिली और रात आठ बजे गाजियाबाद पुलिस ने उन्हें यूपी गेट पर छोड़ दिया।

आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद शनिवार दोपहर दिल्ली से मेरठ रवाना हुए। गाजियाबाद पुलिस को पता चला तो दोपहर करीब साढ़े तीन बजे डीएमई और एनएच-9 पर दिल्ली से आने वाले वाहनों को रोककर जांच शुरू की गई। कुछ देर में चंद्रशेखर पहुंचे तो जाम के कारण उनका काफिला काफी पहले ही रुक गया। वह कार से उतरकर पैदल ही चलने लगे। यूपी गेट पर पुलिस ने रोका तो पुलिस अधिकारियों से उनकी नोकझोंक और धक्कामुक्की हुई। काफी देर हंगामा हुआ। इस बीच वह पुलिस का सुरक्षा घेरा तोड़कर डिवाइडर फांदते हुए दूसरी ओर कूद गए और डीएमई पर दौड़ लगा दी। उनकी सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी और अन्य लोग भी दौड़ते नजर आए। पुलिस ने उनका पीछा करने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। आगे जाकर लोगों ने एक बाइक सवार को रोका और चंद्रशेखर बाइक पर बैठकर रवाना हो गए।

वाहनों को रोककर चंद्रशेखर की करते रहे तलाश डीसीपी ट्रांस हिंडन निमिष पाटील और डीसीपी ग्रामीण सुरेंद्र नाथ तिवारी समेत कई थानों की फोर्स डीएमई पर भोजपुर टोल के नजदीक पहुंची। चंद्रशेखर की तलाश में सभी वाहनों की जांच की गई।शाम करीब साढ़े पांच बजे पुलिस को सूचना मिली सांसद काशी टोल प्लाजा मेरठ के पास पहुंच गए हैं। काशी टोल प्लाजा से उन्हें मेरठ में प्रवेश करने नहीं दिया गया।

चंद्रशेखर को रोकने पर बिफरा रूबी का भाई सांसद चंद्रशेखर आजाद को गांव आने से रोकने पर रूबी का भाई नरसी बिफर गया। गांव में नरसी ने पुलिस-प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा हमने मां का अंतिम संस्कार करके गलती कर दी। मीडिया और हमारे नेताओं को भी गांव में नहीं आने दिया जा रहा है। सीओ और एसडीएम ने नरसी को शांत कराया।

रूबी के घर शनिवार दोपहर ग्रामीणों का तांता लगा था। नरसी फोन हाथ में लेकर गली में आया और पुलिस अधिकारियों पर भड़क पड़ा। कहा कि हमारे रिश्तेदारों को गांव आने वाले रास्ते पर पुलिस ने रोका हुआ है। आधा घंटा हो गया और किसी को अंदर आने नहीं दिया जा रहा है। सीओ सरधना आशुतोष कुमार ने ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को निर्देश दिया रूबी पक्ष के रिश्तेदार हैं, उन्हें आने दिया जाए। नरसी ने कहा कि सांसद चंद्रशेखर को गांव नहीं आने दिया जा रहा है। कहा कि हमारे एक ही नेता हैं और उन्हें भी गांव में नहीं आने दिया जा रहा है। नरसी ने कहा कि उन्हें गुमराह कर मां का अंतिम संस्कार कराया गया और अब सब कुछ बदल गया है।

सुनीता के पति का दर्द बोले- मुझे भी मार दो कपसाड़ में सुनीता के पति सतेंद्र ने अधिकारियों और ग्रामीणों के सामने रोते हुए कहा मेरी पत्नी को मार दिया, बेटी को उठा ले गए, अब मुझे भी मार दो। पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा समय रहते कार्रवाई होती तो यह दिन नहीं देखना पड़ता।

अगवा रूबी हरिद्वार से बरामद आरोपी पारस भी गिरफ्तार सुनीता हत्याकांड में पुलिस ने हत्यारोपी पारस को उत्तराखंड में हरिद्वार के पास से गिरफ्तार कर लिया। पारस के साथ ही रूबी को भी बरामद कर लिया गया। पुलिस अधिकारी उनसे पूछताछ कर रहे हैं। कपसाड़ गांव में पारस सोम ने साथियों के साथ मिलकर गांव निवासी रूबी का गुरुवार को अपहरण किया था। विरोध पर रूबी की मां सुनीता की बलकटी से वार कर हत्या कर दी। रूबी को अगवा कर पारस फरार हो गया था। रूबी के भाई नरसी की ओर से सरधना थाने में पारस सोम और सुनील सोम को नामजद करते हुए कुछ अज्ञात पर मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस की 10 टीम और 200 पुलिसकर्मियों को पारस की गिरफ्तारी के लिए लगाया गया था। शनिवार को दिन में पुलिस ने पारस पर 25 हजार का ईनाम घोषित किया था।